भारत के लिए मेगा मंडे, इधर बैकफुट पर आए ट्रंप, उधर दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील पर बन गई बात! कैसे पलटा पूरा गेम ?

India Trade Deal: भारत के लिए सोमवार का दिन बेहद खास रहा. भारत के लिए परदेश से दोहरी खुशखबरी आई. अमेरिका की ओर से बीते कुछ दिनों से ट्रेड डील को लेकर काफी नकारात्मक खबरें आ रही थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत के साथ ट्रेड डील, रूसी तेल और टैरिफ को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही थी. ट्रंप ने तो ये तक कह दिया कि अगर भारत ने रूस से तेल का आयात नहीं बंद किया तो 500 फीसदी तक टैरिफ लगाया जाएगा. अमेरिका की ओर से लंबे वक्त के बाद एक अच्छी खबर आई है. ट्रेड डील पर अमेरिका ने फिर से पॉजिटिव संकेत दिए हैं. राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के करीबी और अमेरिकी राजदूत नामित सर्जियो गोर ने 12 जनवरी की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कहा, उससे भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत फिर से शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं.

अमेरिका के साथ डील पर बढ़ने वाली है बात

बता दें कि इससे पहले अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि भारत के साथ ट्रेड डील इसलिए नहीं हुई क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया. उन्होंने दावा किया कि वियतनाम और इंडोनेशिया से डील हुई, लेकिन भारत पीछे छूट गया. इस खबर के बाद कई सवाल उठे, लेकिन अब एक उम्मीद फिर से जगी है. अमेरिकी राजदूत नामित सर्जियो गोर की माने तो भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील पर 13 जनवरी 2026 को फिर से बातचीत शुरू होगी. न गोली चली, न जुबानी जंग, भारत में चुपचाप ले लिया ट्रंप से टैरिफ का बदला! अमेरिका को ₹4.5 लाख करोड़ का फटका

यूरोप के साथ सबसे बड़ी डील

अमेरिका के साथ यूरोप से भी भारत के लिए अच्छी खबर आई है. भारत और यूरोपीय संघ दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक समझौते के बेहद करीब आ गए हैं.फोर्ब्स की रिपोर्ट भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के ब्रसेल्स दौरे के दौरान यूरोपीय यूनियन के मंत्रियों के साथ बैठक हुई. जिसमें संभावित व्यापार डील को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत हुई. फोर्ब्स की रिपोर् के मुताबिक भारत-यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड डील आखिरी चरण में पहुंच गया है. दोनों देशों के बीच 138 अरब डॉलर का कारोबार होता है. अगर ये डील हो जाती है तो दोनों के बीच ट्रेड आसान हो जाएगा. भारत के लिए ये डील जरूरी है, क्योंकि वो चीन से निर्भरता कम करते हुए अपनी अलग सप्लाई चेन बनाना चाहता है. वहीं यूरोप चीन पर अपनी निर्भरता तेजी से घटाना चाह रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत और यूरोपियन यूनियन (ईयू) के बीच ट्रेड डील पर बातचीत अंतिम चरणों में है और हम अमेरिका के साथ भी द्विपक्षीय ट्रेड डील को लेकर बातचीत कर रहे हैं.

क्या बोले पीयूष गोयल

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ईयू ट्रेड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी कमिश्नर मारोस सेफ्कोविक से भारत-यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत की . उन्होंने कहा कि भारत की कोशिश ईयू के साथ होने वाले एफटीए में अधिक श्रम उपयोग वाले सेक्टर्स को जीरो ड्यूटी एक्सेस दिलाना है, जिसमें कपड़ा, चमड़ा, परिधान, रत्न और आभूषण और हस्तशिल्प शामिल हैं. गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा इस बातचीत के दौरान, हमने प्रस्तावित समझौते के मुख्य क्षेत्रों पर चर्चा की. हमने नियम-आधारित ट्रेडिंग फ्रेमवर्क और एक आधुनिक आर्थिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जो किसानों और एमएसएमई के हितों की रक्षा करती है, साथ ही भारतीय उद्योगों को ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करती है.

'भारत अमेरिका के लिए सबसे जरूरी'

गोयल का बयान ऐसे समय पर आया है जब हाल ही नई दिल्ली में नियुक्त हुए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका लगातार ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं और अगली बैठक मंगलवार को प्रस्तावित है. अमेरिकी दूतावास में कार्यभार संभालने के दौरान स्टाफ और पत्रकारों से बातचीत करते हुए गोर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं.गोर ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच दोस्ती असली है और भारत एवं अमेरिका का रिश्ता केवल आपसी हितों पर केंद्रित नहीं है, बल्कि बल्कि उच्चतम स्तर पर बने रिश्तों से भी बंधे हुए हैं. उन्होंने आगे कहा,"सच्चे मित्र कई मुद्दों पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन आखिर में आपसी मतभेद को सुलझा ही लेते हैं. गोर के मुताबिक, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार काफी महत्वपूर्ण है और इसके अलावा दोनों देश सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे.