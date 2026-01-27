Advertisement
बस चंद घंटों का इंतजार...भारत की धरती से ट्रंप को मिलेगा तगड़ा जवाब ! EU के साथ ट्रेड डील से किसको कितना फायदा, आपके लिए क्या खास ?

बस चंद घंटों का इंतजार...भारत की धरती से ट्रंप को मिलेगा तगड़ा जवाब ! EU के साथ ट्रेड डील से किसको कितना फायदा, आपके लिए क्या खास ?

India-EU FTA:  19 सालों का वनवास खत्म होने जा रहा है. लंबे इंतजार के बाद विश्व की दो शक्तियों के बीच व्यापार को लेकर सबसे बड़ा समझौता होने जा रहा है. इस समझौते के साथ ही 200 करोड़ का बाजार और दुनिया की 25% GDP एक साथ आ जाएगी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 27, 2026, 12:25 PM IST
बस चंद घंटों का इंतजार...भारत की धरती से ट्रंप को मिलेगा तगड़ा जवाब ! EU के साथ ट्रेड डील से किसको कितना फायदा, आपके लिए क्या खास ?

EU-India Trade Deal:  19 सालों का वनवास खत्म होने जा रहा है. लंबे इंतजार के बाद विश्व की दो शक्तियों के बीच व्यापार को लेकर सबसे बड़ा समझौता होने जा रहा है. इस समझौते के साथ ही 200 करोड़ का बाजार और दुनिया की 25% GDP एक साथ आ जाएगी. भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक ट्रे़ड डील होने जा रहा ही. भारत और यूरोपीय संघ आज 27 जनवरी को नई दिल्ली में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (Free Trade Agreement) साइन करने जा रहे हैं. जिस डील की शुरुआत साल 2007 में हुई थी, साल 2026 में वो पूरी होने जा रही है. भारत ने अब तक चार देशों के साथ फ्री ट्रेड डील की है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के साथ ये डील सबसे खास है. 16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन में इस डील की घोषणा की जाएगी.नई दिल्ली में चल रहे अहम बैठक में  यूरोपीय परिषद के राष्ट्रपति एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन शामिल हुए है. समझते हैं कि क्या है ये डील ? क्यों इस मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है ? क्यों कहा जा रहा है कि भारत-ईयू ट्रेड डील से ग्लोबल ट्रेड का ऑर्डर बदल जाएगा ? इस डील से भारत और यूरोपीय संघ के देशों को क्या मिलेगा ? अमेरिका और चीन जैसे देशों की दादागिरी इस डील से कैसे कम हो जाएगी और सबसे बड़ी बात कि इस डील से आपको और हमें क्या फायदा होने वाला है ? आइए समझते हैं इन तमाम सवालों के जवाब... 

भारत और यूरोपीय संघ के बीच FTA डील के क्या मायने हैं ?  

भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस ट्रेड एग्रीमेंट डील से करीब 200 करोड़ लोगों का विशाल बाजार बनेगा. विश्व की GDP का 25 फीसदी एकसाथ होगा.इस डील से विश्व का एक तिहाई ट्रेड शामिल होगा. जो डील बीते 19 सालों से ठंडे बस्ते में जमी पड़ी थी तेजी से पूरी होती दिख रही है. दुनिया की जियो-पॉलिटिक्‍स बदल चुकी है और अमेरिका जैसे देश ऊंचे टैरिफ लगा रहे हैं, तब भारत और यूरोप ने हाथ मिलाया है.इस डील से न केवल व्यापार बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन को भी नया सहारा मिलेगा.भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा , रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. सर्विस सेक्टर का विस्तार होगा.  अगर यूरोप ने दबा दिया ये ‘किल स्विच’ तो बिना गोला-बारूद के ही हिल जाएगा पूरा अमेरिका, ट्रंप के खिलाफ EU का सबसे ताकतवर 'हथियार'

क्यों भारत-ईयू FTA को कहा जा रहा है 'मदर ऑफ ऑल डील्स'?  

भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है. भारत और यूरोप के बीच वित्त वर्ष 2024-25 में 12.4 लाख करोड़  से अधिक का कारोबार हुआ है.  जिसमें भारत का निर्यात 6.9 लाख करोड़ का था और ईयू से आयाक 5.5 लाख करोड़ रुपये का था. दोनों के बीच FTA साइन हो जाने के बाद आयात-निर्यात में तेजी आएगी, ट्रेड आसान हो जाएगा और दोनों की ओर से बेजे जाने वाले सामान सस्ते हो जाएंगे. दोनों के बीच बिना टैरिफ या फिर बेहद कम टैरिफ के मुफ्त व्यापार होने से भारत और यूरोपीय संघ के 27 देशों की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा. दोनों के बीच व्यापारिक दिक्कतें कम होंगी, MSME को फायदा मिलेगा. दोनों के लिए 200 करोड़ लोगों का विशाल मार्केट खुल जाएगा. इस डील से दुनिया की 25% GDP को कवर करने में मदद मिलेगी. सबसे बड़ी बात कि इस डील से भारत और यूरोपीय संघ को अमेरिका और चीन का विकल्प मिल जाएगा. इस डील से भारत के पास चीन की जगह खुद को बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का मौका होगा.   ग्रीनलैंड पर यूं ही रातोंरात नहीं पलटे ट्रंप,भारत के इस दांव से अमेरिका की 'सिट्टी-पिट्टी' गुम...यूटर्न के पीछे की इनसाइड स्टोरी

 

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच किन-किन चीजों का व्यापार होता है ? 

भारत यूरोपीय संघ के देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और तैयार परिधान, मशीनरी और बिजली उपकरण, लोहा, स्टील और बेस मेटल्स, चमड़ा और फुटवेयर, रत्न, आभूषण और समुद्री उत्पाद, इलेक्ट्रॉमिक सामान भेजता है, जबकि ईयू देशों से मशीनरी उपकरण, फार्मास्यूटिक्लस, कैमिकल, विमान और पाक्ट्स, ऑटोमोबाइल और उसके पार्ट्स, प्लास्टिक, मेडिकल अप्लायंस, वाइन, स्पिरिट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स  और इलेक्ट्रिक सामान खरीदता है.   
भारत-ईयू FTA से भारत को क्या फायदा होगा ? 

EU दुनिया का एक बड़ा बाजार है. 27 देशों का समागम है. इसमें जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे बड़े देश शामिल है. इनकी कुल GDP करीब 20 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की है. भारत को इस डील से एक बड़ा बाजार मिलेगा, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. भारत के कपड़े, जूते और लेदर प्रोडक्ट्स पर लगने वाली 10% टैरिफ कम या खत्म होने से इस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा.  वहीं फ्रांस, जर्मनी जैसे देश चीन का विकल्प भारत को चुन सकते हैं, जिससे भारत में डिफेंस फैक्ट्रियां लग सकती है. भारतीय कंपनियों और भारत के लोगों को फायदा मिलेगा. भारत के फार्मा और केमिकल सेक्टर में इस डील के बाद साल दर साल 20–30% तक बढ़ सकता है. वहीं यूरोप के कार्बन टैक्स से भारत को राहत मिल सकती है. जिससे स्टील, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन जैसे सेक्टर को फायदा मिलेगा. वहीं भारतीय बाजारों में यूरोपीय शराबों, कारों और प्रोडक्ट्स सस्ते मिल सकते हैं.  बीएमडब्लू, मर्सिडीज, पॉर्श जैसी लग्जरी गाड़ियां, जिस पर अभी 110% टैक्स लगता है इस डील के बाद उसे घटाकर 40 फिर कम करके 10 फीसदी तक किया जा सकता है. यानी ये गाड़ियां भारत में बेहद सस्ती हो सकती हैं.  इसी तरह से यूरोप से आने वाली विदेशी शराब पर टैक्स 100-125% से घटकर कम होने से ये सस्ते हो जाएंगे.  

भारत-EU FTA डील से आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा ? 

इस डील का फायदा देश के आयात-निर्यात को मिलेगा, जिससे इकोनॉमी को बल मिलेगा. इसके साथ ही भारत के आम लोगों को भी इस डील का फायदा मिलेगा वाला है. भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड डील साइन होने से भारतीय उपभोक्ताओं, निर्यातकों, किसानों को फायदा मिलेगा . यूरोपीय देशों से आने वाली चीजें सस्ती हो जाएंगी. 

1. लग्जरी गाड़ियां जैसे BMW, ऑडी आदि सस्ती हो जाएगी.

2. मेड इन इंडिया को रफ्तार मिलेगा. भारत के कपड़ा, जूते उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. यूरोपीय संघ की ओर से ड्यूटी 10 फीसदी से घटकर शून्य होने पर नौकरियां पैदा होगी.  अक्सर इस बात का डर होता है कि डील से कृषि और किसानों को झटका लग सकता है, लेकिन भारत-EU डील में डेयरी और खेती को बाहर रखा है. मतलब  यूरोप का सस्ता दूध या पनीर भारतीय डेयरी किसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा. वहीं ईयू ने भी डील में अपने बीफ और चीनी के बाजार को सुरक्षित रखा है.यूरोप के सस्ते दूध, पनीर और डेयरी प्रोडक्ट्स भारतीय बाजार को प्रभावित नहीं करेंगे.  

3. भारत में सस्ती हाई टेक मशीनरी आने से मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.  आईटी सेक्टर को बूस्ट मिलेगा. 

4. भारत के हीरे-जवाहरात और लेदर सेक्टर को यूरोपीय संघ का विशाल बाजार मिलेगा. भारत का फार्मेसी हब तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि उसे बिना रुकावट यूरोप का बड़ा बाजार मिल जाएगा. 

5. सिर्फ व्यापार ही नहीं भारत के डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा. भारत में निवेश बढ़ेगा, यूरोप का पैसा आसानी से भारत आ सकेगा. करीब 6000 यूरोपीय कंपनियां भारत में है. इस डील के बाद इसमें तेजी से इजाफा होगा. भारत में निवेश के नए रास्ते खुल जाएंगे.  आईटी और सर्विसेस के सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि उनके लिए यूरोप के बाजार आसान हो जाएंगे. 

भारत-EU FTA डील से क्यों अमेरिका और चीन परेशान है ? 
 
भारत-ईयू  फ्री ट्रेड डील से अमेरिका और ईयू दोनों को झटका लग सकता है.  भारत और यूरोप दोनों की चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी. चीन के बजाए भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरेगा. वहीं अमेरिका की दादागिरी कम होगी. अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ का हंटर चलाकर जिस तरह से ग्लोबल स्पलाई चेन और ग्लोबल इकोनॉमी में उथल-पुथल मचा रहे हैं वो खत्म हो सकता है. भारत के लिए यूरोप जैसा बड़ा बाजार भारतीय निर्यातकों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनेगा. भारत और यूरोप की ट्रेडिंग पार्टनरशिप अमेरिकी की परेशानी की वजह बन सकती है.अमेरिका का दबदबा कम होगा. टैरिफ की बदौलत जो मनमानी वो चाहते हैं वो चल नहीं पाएगी.भारत और यूरोप दोनों की अमेरिका पर निर्भरता कम होने लगेगी.  

FAQ सवाल: FTA और मदर ऑफ ऑल डील्स क्या होता है ? 

जवाब:दो देशों के बीच व्‍यापार को लेकर एग्रीमेंट होता है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच टैरिफ (इम्‍पोर्ट फी) कम या जीरो करने, मार्केट के ल‍िए एक्‍सेस बढ़ाने, इनवेस्‍टमेंट और सर्व‍िस को लेकर सहयोग शामिल हैं. इसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है.

भारत-ईयू फ्री ट्रेड डील से भारत को क्या फायदा मिलेगा वाला है ? 
जवाब: भारत-ईयू डील से भारत और यूरोपीय देशों की अमेरिका और चीन पर निर्भरता कम होगी, जिससे भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद मिलेगा.  

सवाल: यूरोपीय यूनियन में कितने देश शामिल हैं ? 
जवाब: यूरोपीय यूनियन में 27 देश शामिल हैं. ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया , साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ़िनलैंड ,फ़्रांस ,जर्मनी, यूनान, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया , लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग , माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड , पुर्तगाल , रोमानिया ,स्लोवाकिया , स्लोवेनिया ,स्पेन ,स्वीडन  है. 

 

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

