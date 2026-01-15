Advertisement
भारत ने एक तीर से लगाए दो निशाने, बैकफुट पर आया अमेरिका, EU के साथ होगी सबसे बड़ी डील

भारत ने एक तीर से लगाए दो निशाने, बैकफुट पर आया अमेरिका, EU के साथ होगी सबसे बड़ी डील

India Trade Deal: नए साल के साथ ही भारत ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं. भारत जल्द ही 27 देशों के संघ यानी यूरोपियन यूनियन के साथ एक बड़ी डील (FTA) करने जा रहा है. इस बीच अब अमेरिका भी भारत को लेकर नरम रुख अपनाते हुए दिखा है. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 15, 2026, 06:52 PM IST
भारत ने एक तीर से लगाए दो निशाने, बैकफुट पर आया अमेरिका, EU के साथ होगी सबसे बड़ी डील

India USA Trade deal, India EU FTA: दुनिया को टैरिफ और अन्य मनमाने कदम से परेशान कर रखे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब भारत को लेकर बैकफुट पर दिख रहे हैं. जी हां, बीते साल उन्होंने इंडिया पर 50 फीसदी का टैरिफ लगा दिया था और नए साल में इसे और भी अधिक बढ़ाने की बार-बार धमकी दे रहे थे. इतना ही नहीं उन्होंने रूस से भारत की तेल खरीदारी पर दबाव बनाने के लिए रूस प्रतिबंध बिल की भी मंजूरी दे दी थी, जिससे ट्रंप रूस से तेल की खरीदारी करने वाले देशों पर 500 फीसदी तक का टैरिफ लगा सकें. हाल ही में उन्होंने ईरान के साथ ट्रेड करने पर 25 फीसदी का टैरिफ भी लगा दिया था. लेकिन ट्रंप के इन सभी दांवों के बीच भारत ने अभी बाजी मार ली है.

जी हां, अमेरिका भारत के साथ अभी तक द्विपक्षीय ट्रेड समझौते के लिए कभी हां और कभी ना कहते हुए आ रहा था, लेकिन अब उसने हां कर दी है. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका जो अभी तक अपनी मनमानी करते हुए आ रहा था अब अचानक प्रेशर में क्यों दिख रहा है. हालांकि, भारत ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं. अमेरिका से पहले भारत करीब 27 देशों के संघ यानी यूरोपियन यूनियन के साथ एक बड़ी डील करने जा रहा है. इस संघ में फ्रांस, इटली, जर्मनी समेत कई बड़े देश हैं. जब भारत का इस संघ के साथ डील हो जाएगी तो जानकार बता रहे हैं कि अमेरिका और भी प्रेशर में दिख सकता है. अब आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर.

गणतंत्र दिवस पर EU के दो मुख्य अतिथि 
दरअसल, भारत में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथियों की एक परंपरा रही है. हर साल की भांति इस साल भी भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि आ रहे हैं. इनपर दुनिया की नजरें होती हैं. इस बार भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि यूरोपियन यूनियन से दो खास मेहमान आ रहे हैं. जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, यूरोपीय परिषद (European Council) के प्रेसिडेंट एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग (European Commission) की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन 25 से 27 जनवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे. वे दोनों भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इस यात्रा के दौरान, ये नेता 27 जनवरी 2026 को 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन (16th India-EU Summit) की सह-अध्यक्षता भी करेंगे. इस बैठक में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड को लेकर एक बड़ी डील होने की संभावना है. 

हां-ना में उलझे रहे ट्रंप हारे, भारत ने फाइनल कर दी मेगा डील की तारीख! व्यापार के लिए एक साथ खुलेंगे 27 देशों के दरवाजे

 

भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द- सचिव 
भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि महत्वाकांक्षी भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (India-EU FTA) के तहत 24 चैप्टरों में से 20 को अंतिम रूप दे दिया गया है, जबकि कुछ मुद्दों पर बातचीत जारी है. वाणिज्य सचिव ने कहा कि दोनों पक्ष "लगभग दिन-प्रतिदिन के आधार पर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं" और यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम नेताओं की बैठक से पहले निर्धारित समय सीमा को पूरा कर सकते हैं.
भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 27 जनवरी को होने वाला है. सचिव ने कहा, "हमने 24 में से 20 चैप्टरों को पूरी तरह से बंद कर दिया है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अभी भी बातचीत चल रही है, जिनमें हम लगभग दिन-प्रतिदिन लगे हुए हैं, और हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम अपने नेताओं की बैठक से पहले समय सीमा को पूरा कर सकते हैं." सचिव ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बातचीत जल्द ही पूरी हो जाएगी और समझौता तैयार हो जाएगा. उन्होंने बताया, "विदेश सचिव ने भी दो दिन पहले अहमदाबाद में इस बारे में बात की थी. हमें उम्मीद है कि बातचीत जल्द ही पूरी हो जाएगी और समझौता तैयार हो जाएगा." उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि "हम उस (जनवरी की समय सीमा) को पूरा कर सकें क्योंकि यह एक अच्छा अवसर है जब हमारे नेता मिल रहे हैं."

भारत-EU FTA को लेकर ब्रुसेल्स गए थे पीयूष गोयल
मालूम हो कि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रुसेल्स की अपनी दो दिवसीय महत्वपूर्ण यात्रा (8-9 जनवरी) की थी. इसे भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वार्ता में एक निर्णायक कदम बताया गया है. व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ उच्च स्तरीय वार्ताओं की एक सीरीज में, दोनों नेताओं ने लंबित मुद्दों को हल करने और समझौते में तेजी लाने के लिए वार्ता टीमों को मार्गदर्शन प्रदान किया था. यह दौरा ब्रुसेल्स में गहन राजनयिक और तकनीकी गतिविधियों के एक सप्ताह का समापन था, जो एक व्यापक समझौते को हासिल करने के लिए दोनों पक्षों के राजनीतिक संकल्प को रेखांकित करता है.

Budget 2026: पहले केवल अंग्रेजी में ही पेश होता था भारत का बजट, बाद में हिंदी की भी परंपरा हुई शुरू; जानें इसकी कहानी

भारत-अमेरिकी ट्रेड डील बहुत जल्द - वाणिज्य सचिव 
वहीं, भारत के साथ अब अमेरिका भी ट्रेड डील के काफी करीब है. गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि भारत-अमेरिका बीटीए का बहुप्रतीक्षित पहला चरण "बहुत निकट" है, लेकिन उन्होंने कोई समयसीमा बताने से इनकार कर दिया. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "बातचीत चल रही है और वार्ताकार दल लंबित मुद्दों पर वर्चुअल रूप से बातचीत कर रहे हैं. लेकिन हम कोई समय सीमा तय नहीं कर सकते. यह बहुत जल्द होने वाला है. यह तभी होगा जब दोनों पक्ष तैयार होंगे और उन्हें लगेगा कि घोषणा करने का यह सही समय है." भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और उप अमेरिकी विदेश मंत्री रिक स्विट्जर के नेतृत्व में अमेरिकी अधिकारियों की एक टीम ने 10 दिसंबर, 2025 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और 11 दिसंबर, 2025 को वाणिज्य सचिव अग्रवाल से वाणिज्य भवन में मुलाकात की, ताकि वार्ता को आगे बढ़ाया जा सके. अग्रवाल ने यह भी कहा कि अमेरिका को भारत का निर्यात "अभी भी सकारात्मक रुझान बनाए हुए है."

पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर हुई थी BTA की घोषणा 
बता दें कि भारत और अमेरिका ने शुरू में 2025 के अंत तक भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अमेरिकी व्यापार नीति में नए घटनाक्रम, जिनमें टैरिफ भी शामिल हैं, ने उन योजनाओं को बदल दिया और लेट कर दिया. दोनों देशों के नेतृत्व के निर्देशों के बाद फरवरी में औपचारिक रूप से प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) का उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 191 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब अमेरिकी डॉलर करना है, जो दोगुने से भी अधिक है. BTA की घोषणा सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी 2025 में वाशिंगटन (अमेरिका) यात्रा के दौरान की गई थी.

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं।

India USA tradeIndia EU FTA

