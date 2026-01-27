FTA डील से अन्नदाता बनेगा ग्लोबल स्टार, होगी बंपर कमाई, इन प्रोडक्ट्स से भर जाएगा खजाना

India EU trade Deal: 27 जनवरी का दिन भारत और 27 देशों के संगठन यानी यूरोपियन यूनियन (EU) के लिए ऐतिहासिक रहा. मंगलवार को दुनिया में दो गणतांत्रिक शक्तियों के बीच एक ऐसी डील हुई जिसे 'Mother of All Deals' कहा गया. जी हां, 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने यूरोपीय नेताओं की भारत यात्रा के दौरान आयोजित 16वें भारत-यूरोपीय संघ सम्मेलन में भाग लिया और ऐतिहासिक घोषणा की. इन दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (India–EU FTA) को संपन्न करने की घोषणा की.

इस डील से वैसे तो दोनों शक्तियों के लिए कई सेक्टर्स में बड़े फायदे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी हम यहां बात कृषि सेक्टर की कर रहे हैं. India EU FTA से भारतीय किसानों को काफी लाभ मिलने वाला है. यह बात मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही. उन्होंने बताया कि इससे देश के किसानों को उनकी फसल या उपज का उचित दाम मिलेगा. आइए जानते हैं कि भारत और ईयू के बीच हुई इस ऐतिहासिक डील से देश के किसानों को किन-किन सामानों पर फायदा होने वाला है और इसको लेकर कृषि मंत्री ने क्या कहा है.

कृषि उत्पादों को यूरोपीय बाजारों में बेहतर पहुंच- कृषि मंत्री

मंगलवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान रायपुर में थे. इस दौरान उन्होंने भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अपनी बात कही. कृषि मंत्री ने कहा कि यह समझौता केवल एक व्यापारिक करार नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते ग्लोबल नेतृत्व और आर्थिक सामर्थ्य का प्रतीक है. कृषि मंत्री ने कहा कि समझौता कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, निर्यात और निवेश के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा. इससे भारतीय कृषि उत्पादों को यूरोपीय बाजारों में बेहतर पहुंच मिलेगी, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. यह समझौता आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत और दूरगामी कदम है.

इन कृषि उत्पादों को होगा बड़ा लाभ

डील के अनुसार, भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र (agricultural and processed food sectors) को भारत-यूरोपीय संघ एफटीए के अंतर्गत परिवर्तनकारी रूप से बढ़ावा मिलेगा जिससे भारतीय किसानों और कृषि उद्यमों के लिए एक समान अवसर तैयार होगा. चाय, कॉफी, मसाले, ताजे फल और सब्जियां और प्रसंस्कृत खाद्य (processed foods) पदार्थ जैसी प्रमुख वस्तुओं से कंपटीशन बढ़ेगा, ग्रामीण आजीविका को मजबूत किया जा सकेगा, समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा और विश्वसनीय ग्लोबल सप्लायर के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. भारत के लिए महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद, जैसे चाय, कॉफी, मसाले, टेबल अंगूर, खीरा और अचार वाली खीरा, सूखे प्याज, मीठा मक्का, चुनिंदा फल-सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड को इस समझौते से बड़ा लाभ होगा.

भारत ने इन क्षेत्रों को ईयू के लिए नहीं खोला

भारत ने घरेलू प्राथमिकताओं और भारतीय किसानों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ चीजों के लिए ना भी कहा है. जी हां, भारत ने निर्यात वृद्धि को संतुलित करते हुए डेयरी, अनाज, पोल्ट्री, सोयामील, कुछ फलों और सब्जियों सहित संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा की है. मतलब कि भारत ने इन क्षेत्रों (खासकर डेयरी) को ईयू के लिए नहीं खोला है. वहीं, ईयू ने भी भारत के लिए अपने अनाज और मांस मार्केट को ड्यूटी फ्री नहीं किया है. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कहा कि भारतीय कृषि के लिए यह एक बड़ा कदम है और देश के किसान समुदाय को बधाई है.

एक नए युग का शंखनाद- पीएम मोदी

वहीं, एफटीए के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम (नई दिल्ली) में आयोजित भारत-ईयू बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया. उन्होंने इस दौरान कहा- भारत यूरोपियन यूनियन बिजनेस फोरम में भाग लेने पर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है. यूरोपियन यूनियन काउंसिल और कमीशन के प्रेसिडेंट की ये भारत यात्रा कोई साधारण डिप्लोमेटिक दौरा नहीं है, यह भारत यूरोपियन यूनियन रिश्तों में एक नए युग का शंखनाद है. पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स, उनका भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच भारत के इतिहास का सबसे बड़ा FTA संपन्न होना, और आज इतने सारे CEO’s के साथ, इतने बड़े लेवल पर भारत यूरोपियन यूनियन बिजनेस फोरम आयोजित होना, ये सब उपलब्धियां विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां, इनके बीच हो रहे, अभूतपूर्व एलाइनमेंट का प्रतीक है.

पीएम मोदी ने आगे कहा- आज ग्लोबल बिजनेस में बड़ी उथल-पुथल है. हर कंपनी अपनी मार्केट स्ट्रेटजी और पार्टनरशिप को नए सिरे से देख रही है. ऐसे समय में यह FTA बिजनेस जगत के लिए एक साफ और सकारात्मक संदेश है. ये दोनों पक्षों की बिजनेस कम्युनिटी के लिए सक्षम, भरोसेमंद और फ्यूचर ओरिएंटेड पार्टनरशिप बनाने का स्पष्ट निमंत्रण है. मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस FTA के अवसरों का पूरा-पूरा लाभ उठाएंगे.