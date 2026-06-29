भारत की 'गगन' शक्ति का कमाल, पहली बार बिना रेडियो सिस्टम के उतारा पैसेंजर प्लेन; दुनिया में बढ़ा देश का रुतबा

यहीं से गगन (GAGAN) सिस्टम की भूमिका शुरू होती है. पूरे भारत में इस तरह के 15 विशेष ग्राउंड स्टेशन लगाए गए हैं. वे लगातार यह जांचते रहते हैं कि GPS किसी स्थान की जो जानकारी दे रहा है, वह सही है या नहीं. यदि GPS में कोई गलती मिलती है, तो कंट्रोल सेंटर तुरंत उसमें तुरंत सुधार करके उपग्रहों के जरिए इसकी जानकारी सीधे विमान तक पहुंचा देते हैं. इसकी वजह से पायलट को एकदम सही दिशा, ऊंचाई और स्थिति की जानकारी मिल जाती है. अगर किसी वजह से सिग्नल भरोसेमंद नहीं रहे तो GAGAN सिस्टम कुछ ही सेकंड में पायलट को चेतावनी जारी करके अलर्ट कर देता है.