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भारत की 'गगन' शक्ति का कमाल, पहली बार बिना रेडियो सिस्टम के उतारा पैसेंजर प्लेन; दुनिया में बढ़ा देश का रुतबा

How India GAGAN System Works? इंडिगो (IndiGo) का एक विमान पहली बार भारत के अपने GAGAN सिस्टम की मदद से उदयपुर में सुरक्षित लैंड हुआ. इसके लिए एयरपोर्ट पर तैनात रेडियो सिस्टम की कोई सहायता नहीं ली गई. सवाल है कि आखिर यह GAGAN क्या है और इसे भारत के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों माना जा रहा है?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 29, 2026, 05:23 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:23 AM IST
भारत की 'गगन' शक्ति का कमाल, पहली बार बिना रेडियो सिस्टम के उतारा पैसेंजर प्लेन; दुनिया में बढ़ा देश का रुतबा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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