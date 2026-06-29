भारत की 'गगन' शक्ति का कमाल, पहली बार बिना रेडियो सिस्टम के उतारा पैसेंजर प्लेन; दुनिया में बढ़ा देश का रुतबा

Features of India GAGAN System: राजस्थान के उदयपुर एयरपोर्ट पर इस साल 27 जून को एक अजीब घटना हुई. इस दिन इंडिगो (IndiGo) का एक Airbus A320 विमान हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरा. पहली नजर में देखने पर यह सामान्य लैंडिंग थी. लेकिन जो लोग इस लैंडिंग से जुड़े थे, उनके सीने गर्व से चौड़े हो गए थे. असल में विमान को नीचे उतारने के लिए एयरपोर्ट पर लगे पारंपरिक रेडियो उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया गया. इसकी जगह भारत के अपने GAGAN सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके विमान को सुरक्षित रनवे तक पहुंचाया गया.
डायेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) की निगरानी में हुई यह लैंडिंग भारत के विमानन इतिहास में नया चैप्टर जोड़ गई. यह पहली बार था कि भारत के अपने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के जरिए पहली बार इतने बड़े पैसेंजर जेट को नीचे उतारा गया था. इससे पहले केवल छोटे विमान ही इस सिस्टम की मदद से उतारे गए थे.
खास बात ये रही कि उदयपुर में हुई इस लैंडिंग में विमान ने LPV (Localiser Performance with Vertical Guidance) तकनीक का इस्तेमाल किया. इसका मतलब यह था कि पायलट को विमान के दाएं-बाएं और ऊपर-नीचे, दोनों दिशाओं की सटीक जानकारी लगातार मिलती रही. इस सुविधा की वजह से एयरपोर्ट पर भारी-भरकम और महंगे रेडियो उपकरण लगाने की जरूरत नहीं पड़ती.
अब सवाल आता है कि ये गगन (GAGAN) क्या है. असल में गगन का पूरा नाम GPS Aided GEO Augmented Navigation है. इस सिस्टम को इसरो (ISRO) और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने मिलकर विकसित किया है. यह सिस्टम ISRO के GSAT-8 और GSAT-10 उपग्रहों के साथ मिलकर काम करता है. यह कोई अलग GPS सिस्टम नहीं है, बल्कि GPS से मिलने वाली जानकारी को और अधिक सटीक बना देता है.
इसकी भूमिका को अब आपको विस्तार से समझाते हैं. उदाहरण के लिए, मोबाइल का GPS आपकी लोकेशन बता देता है, हालांकि उसमें कुछ मीटर तक की गलती भी हो सकती है. अगर आप सड़क पर चल रहे हों तो वहां पर इतने मीटर की गलती कोई बड़ी समस्या नहीं होती. लेकिन जब किसी 70 टन वजन वाले विमान को बादलों के बीच से रनवे पर उतारा जा रहा हो, तब कुछ मीटर की गलती बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. इसलिए ऐसे में विमानों के लिए एकदम सटीक नेविगेशन की जरूरत होती है.
यहीं से गगन (GAGAN) सिस्टम की भूमिका शुरू होती है. पूरे भारत में इस तरह के 15 विशेष ग्राउंड स्टेशन लगाए गए हैं. वे लगातार यह जांचते रहते हैं कि GPS किसी स्थान की जो जानकारी दे रहा है, वह सही है या नहीं. यदि GPS में कोई गलती मिलती है, तो कंट्रोल सेंटर तुरंत उसमें तुरंत सुधार करके उपग्रहों के जरिए इसकी जानकारी सीधे विमान तक पहुंचा देते हैं. इसकी वजह से पायलट को एकदम सही दिशा, ऊंचाई और स्थिति की जानकारी मिल जाती है. अगर किसी वजह से सिग्नल भरोसेमंद नहीं रहे तो GAGAN सिस्टम कुछ ही सेकंड में पायलट को चेतावनी जारी करके अलर्ट कर देता है.
काफी लोग GAGAN और NavIC सिस्टम को अक्सर एक ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. दोनों सिस्टम का काम अलग-अलग है. NavIC जहां जीपीएस की तरह आपकी लोकेशन बताता है. वहीं GAGAN खुद लोकेशन नहीं बताता, बल्कि GPS से मिलने वाले सिग्नल को अधिक सटीक और सुरक्षित बनाता है. जिससे प्लेन सुरक्षित तरीके से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकें.
भारत के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास रही कि अब छोटे और नए एयरपोर्ट पर भी बिना महंगे उपकरण लगाए सुरक्षित लैंडिंग कराई जा सकेगी. इस सिस्टम की वजह से खराब मौसम में भी उड़ानों की सुरक्षा बढ़ेगी और विमानों को हवा में कम चक्कर लगाने पड़ेंगे. इससे ईंधन की भी बचत होगी और एयरपोर्ट बनाने की लागत में भी कमी आएगी.
गर्व करने वाली बात ये है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जिनके पास इस तरह की हाईटेक सैटेलाइट-आधारित विमान नेविगेशन प्रणाली मौजूद है. खास बात यह है कि भारत का GAGAN सिस्टम देश के उस क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक काम करता है, जहां वायुमंडल की वजह से GPS सिग्नल में सबसे ज्यादा गड़बड़ी आती है. इसलिए इंडिगो के एयरबस की यह लैंडिंग केवल एक सफल उड़ान नहीं, बल्कि भारतीय अंतरिक्ष और विमानन तकनीक की एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है.