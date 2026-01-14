भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के सामने बौना हुआ ट्रंप टैरिफ, चालू वित्त वर्ष में 7.8% की रफ्तार से भागेगी अर्थव्यवस्था!

India GDP Growth Rate News: अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बीते साल अगस्त में 50 फीसदी का भारी टैरिफ लगाया था. उसके बाद वे इस नए साल में भारत को और भी टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं. हाल ही में उन्होंने रूस प्रतिबंध बिल को मंजूरी दी थी, जिसके तहत ट्रंप उन देशों पर 500 फीसदी तक का टैरिफ लगा सकते हैं, जो रूस से तेल की खरीदारी करते हैं. इन देशों में चीन, ब्राजील के अलावा भारत भी शामिल है. अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ईरान से ट्रेड करने वालों पर 25 फीसदी टैरिफ का ऐलान किया है. यहां बता दें कि भारत को इससे भी थोड़ा असर पड़ सकता है क्योंकि भारत-ईरान के साथ उतना तो नहीं लेकिन कुछ चीजों का जरूर ट्रेड करता है. मतलब कि इससे भारत पर 75 फीसदी का टैरिफ हो जाएगा. खैर, भारत पर ट्रंप के इस टैरिफ वार से देश की अर्थव्यवस्था को कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती मिलती हुई दिख रही है. जी हां, भारत की तेजी से बढ़ती जीडीपी के सामने ट्रंप का टैरिफ बौना (छोटा) लग रहा है. इस बीच चालू वित्त वर्ष 2026 के लिए डेलॉयट इंडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है. इसमें कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 7.5 से 7.8 फीसदी तक बढ़ सकती है. आइए जानते हैं क्या कहती है रिपोर्ट.

7.5 से 7.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान- रिपोर्ट

भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वित्त वर्ष 2026 में 7.5 से 7.8 प्रतिशत तक बढ़ सकती है, जिसकी बड़ी वजह त्योहारों के समय बढ़ी खरीदारी और सेवा क्षेत्र में अच्छी गतिविधियां बताई गई हैं. यह अनुमान बुधवार को जारी डेलॉयट इंडिया की रिपोर्ट में लगाई गई है. हालांकि, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले साल की ऊंची वृद्धि और ग्लोबल अनिश्चितताओं के चलते वित्त वर्ष 2027 में विकास की रफ्तार थोड़ी कम होकर 6.6 से 6.9 प्रतिशत रह सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) में भारत की वास्तविक जीडीपी में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. इससे पता चलता है कि व्यापार में रुकावटों, विदेशी नीतियों में बदलाव और निवेश में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है.

भारत-यूएस ट्रेड डील पूरी होने की संभावना- एक्सपर्ट

डेलॉयट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा कि भारत की मजबूती अपने आप नहीं आई है, बल्कि यह लगातार विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों का नतीजा है. उन्होंने बताया कि 2026 में सरकार का ध्यान मांग बढ़ाने से हटकर उत्पादन बढ़ाने वाले सुधारों पर होगा, जिसमें छोटे उद्योगों (MSME) और टियर-2 व टियर-3 शहरों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि भले ही दुनिया में कुछ जोखिम बने हुए हैं, लेकिन उनका पूरा असर वित्त वर्ष 2026 में दिखने की संभावना कम है. साथ ही उम्मीद है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरा हो सकता है, जिससे विदेशी निवेश बढ़ेगा और मुद्रा स्थिर रहेगी.

सरकार के इन फैसलों की बड़ी भूमिका

रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में सरकार द्वारा लिए गए अहम फैसले, जैसे टैक्स में छूट, ब्याज दरों में कटौती और जीएसटी में बदलाव ने घरेलू मांग बढ़ाने में मदद की और आर्थिक सुधार को गति दी. महंगाई में नरमी और अलग-अलग देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) से निर्यात को भी मजबूती मिली है. रिपोर्ट ने बताया कि भारत ने ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके अलावा, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन (ईएफटीए) समझौता लागू किया और इजरायल के साथ बातचीत शुरू की. इन समझौतों से भारत में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, सेवाओं का दायरा अमेरिका के बाहर भी फैलेगा और निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा. इससे विदेशी निवेश (FDI) बढ़ने की उम्मीद है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के लिए जरूरी है.

एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया कि वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में जीडीपी 8.2 प्रतिशत बढ़ी, उद्योगों के उत्पादन में सुधार हुआ और जीएसटी संग्रह स्थिर रहा, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, दुनिया में ब्याज दरों में कमी और सरकार की टैक्स व जीएसटी में बदलाव से आने वाले समय में खर्च और निवेश दोनों को बढ़ावा मिलेगा.

FY 26 में 7.4% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान- NSO

बीते दिनों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा भी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर डाटा जारी किया गया. इसके अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) में वास्तविक जीडीपी में 7.4% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह वृद्धि दर 6.5% थी. इसमें कहा गया कि वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी में 8% की वृद्धि का अनुमान है. वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी 201.90 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी का अनंतिम अनुमान (Provisional Estimates) 187.97 लाख करोड़ रुपये था.

अन्य एजेंसियों का चालू वित्त वर्ष के लिए GDP ग्रोथ अनुमान

डेलॉयट इंडिया और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के अलावा और भी कई ग्लोबल एजेंसियां हैं, जिन्होंने भारत की जीडीपी ग्रोथ (FY26) को तेजी के साथ आगे बढ़ने का अनुमान लगाया. इनमें भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई भी शामिल है.

. फिच: 7.4 प्रतिशत

. आरबीआई: 7.3 प्रतिशत

. आईएमएफ: 6.6 प्रतिशत

. वर्ल्ड बैंक: 6.5 प्रतिशत

. मूडीज: 6.4 प्रतिशत