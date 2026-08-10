भारत की आजादी की कहानी: 1600 से 1947 तक का पूरा सफर

Indian Independence History: 15 अगस्त 2026 को पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. आजादी के बाद भारत ने किस तरह विकास किया, इसकी कहानी हम अक्सर सुनते हैं. लेकिन स्वतंत्रता मिलने से पहले का इतिहास काफी जटिल और संघर्षों से भरा रहा है. खासकर जब राजनीतिक दल महापुरुषों और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े घटनाक्रमों को अपने-अपने नजरिए से पेश करते हैं, तो आम लोगों के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि इतिहास की वास्तविक तस्वीर क्या है.
महापुरुषों को राजनीतिक प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल किए जाने से आजादी का इतिहास कई बार और उलझा हुआ नजर आता है. इसका असर यह है कि नई पीढ़ी की जानकारी भी कुछ प्रमुख नामों तक सीमित रह जाती है.
भारत की आजादी को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि देश धीरे-धीरे अंग्रेजों के अधीन कैसे पहुंचा. साल 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश महारानी से भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली. उस समय तक पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी व्यापारी भी भारत में अपनी मौजूदगी बना चुके थे.
भारत से सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी जैसी चीजें यूरोप भेजी जाती थीं. ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज 1608 में सूरत पहुंचा. डच ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पीछे हटाया.
इसके बाद अंग्रेजों ने मुगल शासक जहांगीर के साथ अपने संबंध मजबूत किए. यूरोप से आने वाली वस्तुओं के जरिए भारतीय शासकों का भरोसा जीतने के बाद कंपनी ने धीरे-धीरे राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया.
कंपनी को मुगल शासन से टैक्स में छूट मिली थी. इसके बाद कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार करने लगे और उस पर कर भी नहीं देते थे. बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया. उन्होंने कलकत्ता में ब्रिटिश संपत्तियों पर कब्जा कर अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया.
इसके जवाब में मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव सेना लेकर पहुंचे. 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ. सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने उनका साथ छोड़ दिया. इस विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई और उनकी हत्या कर दी गई. प्लासी की जीत ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में बड़ी राजनीतिक सफलता साबित हुई.
प्लासी की जीत के बाद कंपनी को महसूस हुआ कि केवल कठपुतली नवाबों के जरिए शासन करना पर्याप्त नहीं होगा. सत्ता सीधे अपने हाथ में लेना ज्यादा फायदेमंद होगा. 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम ने कंपनी को बंगाल की दीवानी सौंप दी. इसका मतलब था कि कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा के बड़े हिस्से से राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया.
अंग्रेजों के सामने दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान और हैदर अली बड़ी चुनौती बने हुए थे. टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से संबंध बनाए और अपनी सेना को आधुनिक बनाने का प्रयास किया. अंग्रेजों और टीपू-हैदर अली के बीच चार युद्ध हुए. 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान मारे गए.
दूसरी ओर मराठा शक्ति भी अंग्रेजों के लिए बड़ी चुनौती थी. पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर होकर कई हिस्सों में बंट गया. 1819 में अंग्रेजों ने पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया.
पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के रहते अंग्रेज अपने प्रभाव का विस्तार नहीं कर पाए. लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु के बाद परिस्थितियां बदल गईं. दो युद्धों के बाद करीब दस साल में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया.
1848 में लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति अपनाई. इसके तहत जिन रियासतों के शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, उनकी रियासत अंग्रेज अपने अधीन कर लेते थे. इसी नीति के तहत सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी जैसी रियासतें अंग्रेजों के कब्जे में चली गईं. इससे भारतीय शासकों और जनता में असंतोष बढ़ता गया.
अंग्रेजों की नीतियों से पहले ही भारतीय सैनिकों में नाराजगी थी. नई बंदूकों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल किए जाने की खबर ने इस असंतोष को और भड़का दिया.
1857 में मेरठ से सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई. इसकी चिंगारी जल्द ही दिल्ली, झांसी, अवध और बिहार तक पहुंच गई. रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब समेत कई नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला. हालांकि बाद में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया.
1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की. सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हुआ. मार्च 1858 में लखनऊ और जून 1858 में झांसी भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए.
इसके बाद ब्रिटिश संसद ने कानून पारित किया और भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश महारानी के अधीन कर दिया गया. भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश सम्राट का भारत में प्रतिनिधि था.
1858 में ब्रिटिश शासन के अधीन आज के भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा के बड़े हिस्से शामिल थे. वहीं गोवा और दादरा एवं नगर हवेली पुर्तगाली नियंत्रण में थे, जबकि पुडुचेरी फ्रांसीसी शासन के अधीन था.
ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे तटीय शहर शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के केंद्र बनने लगे. भारतीय समाज में सामाजिक सुधारों की शुरुआत हुई और पढ़े-लिखे भारतीयों के बीच राजनीतिक चेतना बढ़ने लगी.
दिसंबर 1885 में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई. शुरुआती दौर में कांग्रेस का उद्देश्य सीधे स्वतंत्रता हासिल करना नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना था.
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे और अन्य नेताओं ने राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. प्रार्थना समाज और आर्य समाज जैसे संगठनों ने भी सामाजिक सुधारों को गति दी. 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ.
1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया. भारतीय नेताओं ने इसे अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' नीति का हिस्सा बताया. इसके विरोध में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन तेज हुआ. विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान चलाया गया.
इस आंदोलन का प्रभाव बंगाल से निकलकर पूना, बॉम्बे और मद्रास समेत देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचा. इसी दौर में राष्ट्रवादी भावना तेजी से मजबूत हुई. 'वंदे मातरम' राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख गीत बन गया.
1907 में कांग्रेस के भीतर मतभेद खुलकर सामने आए और पार्टी दो धड़ों में बंट गई. एक तरफ नरम दल था, जो संवैधानिक तरीके से बदलाव चाहता था. दूसरी तरफ गरम दल था, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल की 'लाल-पाल-बाल' तिकड़ी प्रमुख थी.
तिलक ने क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रति समर्थन जताया. बाद में उन्हें बर्मा की जेल भेज दिया गया. इसी समय अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं की सक्रिय राजनीति भी कमजोर हुई.
1911 में लॉर्ड हार्डिंग्ज के समय बंगाल विभाजन खत्म कर दिया गया. बिहार और ओडिशा को अलग प्रांत बनाया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई. मुस्लिम लीग की मांगों को ध्यान में रखते हुए परिषदों में मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी की गई.
मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे. वहां उन्होंने नस्लभेद के खिलाफ अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया था. भारत लौटने के बाद गोपालकृष्ण गोखले की सलाह पर गांधी ने देश का व्यापक दौरा किया.
इसके बाद वे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों से जुड़े. 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया. इसी दौर में अंग्रेजों का दमन भी बढ़ा. अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में जमा लोगों पर गोलियां चलवाई गईं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई.
जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि में 1920-21 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ. विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा गया.
फरवरी 1922 में चौरी-चौरा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई. इसके बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया.
इसी दौर में अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं वाले संगठन भी सामने आए. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे संगठन इसी दशक में अस्तित्व में आए.
1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया. इसके बाद 26 जनवरी 1930 को देश के कई हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया.
दूसरी ओर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके साथियों ने क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाया. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जरिए वे समाजवादी विचारों से प्रेरित क्रांति की दिशा में काम कर रहे थे.
17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी सांडर्स की हत्या कर दी. इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका. उनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं, बल्कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपना संदेश पहुंचाना था.
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई. दूसरी तरफ गांधी ने 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च किया और अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध किया. इस आंदोलन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को व्यापक रूप दिया.
बढ़ती राष्ट्रीय चेतना के बीच 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू हुआ. इसके तहत प्रांतों को कुछ हद तक स्वायत्तता दी गई. 1937 में हुए चुनावों में कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में सरकार बनाई.
1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ. कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता के बदले ब्रिटेन की मदद करने के लिए तैयार थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने यह मांग स्वीकार नहीं की. इसके विरोध में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया.
इसके बाद गांधी ने 1942 में 'भारत छोड़ो' आंदोलन का आह्वान किया. अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कई इलाकों में जनता ने समानांतर प्रशासन तक खड़ा कर दिया.
इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद बढ़े. उन्होंने बाद में देश से बाहर जाकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया. 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा के रास्ते भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका.
द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 1945 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की सत्ता हस्तांतरण को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग से बातचीत शुरू की. मुस्लिम लीग खुद को भारतीय मुसलमानों का प्रमुख प्रतिनिधि मानने की मांग कर रही थी, जबकि कांग्रेस इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी.
दोनों पक्षों के बीच बढ़ते मतभेद और राजनीतिक परिस्थितियों ने अंततः भारत के विभाजन का रास्ता तैयार किया. 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बने.
इस तरह भारत की आजादी किसी एक आंदोलन, नेता या घटना का परिणाम नहीं थी. यह करीब साढ़े तीन सदियों में विकसित हुए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रवादी संघर्षों का परिणाम थी, जिसमें अलग-अलग समय पर अनेक नेताओं, संगठनों और आम लोगों ने अपनी भूमिका निभाई.