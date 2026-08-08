पाक के 'सुन्नी कार्ड' से निपटने का भारत का 'महा-प्लान' रेडी? इन दो हथियारों से कांप उठेंगे दुश्मन, दुनिया में बजेगा डंका

पहला शुभ समाचार है अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण. ओडिशा की चांदीपुर परीक्षण रेंज से अग्नि-4 की टेस्टिंग की गई. भारत ने इस मिसाइल का नौवां परीक्षण पूरा किया है. दूसरा शुभ समाचार लड़ाकू विमान रफाल से जुड़ा है. भारत की नई रफाल डील में मेक इन इंडिया के तहत भारत में रफाल के निर्माण पर सहमति बन गई है. यानी अब रफाल भारत में बनेंगे और भारत के लिए लड़ेंगे.