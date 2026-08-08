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पाक के 'सुन्नी कार्ड' से निपटने का भारत का 'महा-प्लान' रेडी? इन दो हथियारों से कांप उठेंगे दुश्मन, दुनिया में बजेगा डंका

India New Military Weapons: पाक के 'सुन्नी कार्ड' से निपटने के लिए भारत ने 'महा-प्लान' तैयार कर लिया है. वह अपने दो हथियारों को बेहद विध्वंसक रूप देने जा रहा है, जिससे जंग के मैदान में दुश्मन कांप उठेगा. इन हथियारों की वजह से दुनिया में भारत का डंका बजने जा रहा है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 08, 2026, 12:08 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:08 AM IST
पाक के 'सुन्नी कार्ड' से निपटने का भारत का 'महा-प्लान' रेडी? इन दो हथियारों से कांप उठेंगे दुश्मन, दुनिया में बजेगा डंका

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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