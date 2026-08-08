पाक के 'सुन्नी कार्ड' से निपटने का भारत का 'महा-प्लान' रेडी? इन दो हथियारों से कांप उठेंगे दुश्मन, दुनिया में बजेगा डंका

India Military Power against the Sunni Alliance: सुन्नी कार्ड खेलकर पाकिस्तान अरब जगत में दखल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. दूसरी तरफ दुश्मनों के इरादों को ध्यान में रखते हुए, भारत भी अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है . अब हम आपको भारत की सैन्य शक्ति से जुड़े दो शुभ समाचार बताने जा रहे हैं.
पहला शुभ समाचार है अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण. ओडिशा की चांदीपुर परीक्षण रेंज से अग्नि-4 की टेस्टिंग की गई. भारत ने इस मिसाइल का नौवां परीक्षण पूरा किया है. दूसरा शुभ समाचार लड़ाकू विमान रफाल से जुड़ा है. भारत की नई रफाल डील में मेक इन इंडिया के तहत भारत में रफाल के निर्माण पर सहमति बन गई है. यानी अब रफाल भारत में बनेंगे और भारत के लिए लड़ेंगे.
भारत ने फ्रांस की कंपनी दसॉ से 114 नए रफाल लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव भेजा था. इस प्रस्ताव पर कंपनी ने मुहर लगा दी है और साथ ही एक ऑफर भी दिया है. इस ऑफर के तहत नए रफाल विमानों का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत होगा.
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— Zee News (@ZeeNews) August 7, 2026
डील के तहत 114 में से 95 विमानों को भारत में बनाया जाएगा. रफाल के इंजन से जुड़े उपकरण हैदराबाद में बनाए जाएंगे. ढांचे से जुड़े उपकरणों का निर्माण भी भारतीय कंपनियों द्वारा किया जाएगा. इसके लिए फ्रांस की कंपनी पूरी तरह तकनीक का ट्रांसफर करेगी. भारत के पास फिलहाल जो रफाल विमान हैं उनका अपग्रेड भी भारत में ही किया जाएगा.
रफाल की कंपनी का ये ऑफर भी एक बड़ा संदेश भी देता है. संदेश ये, कि अब दुनिया को भरोसा हो गया है कि भारत में भी आधुनिक हथियारों का निर्माण हो सकता है. भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल 36 रफाल जेट हैं. नौसेना के लिए 26 रफाल-M विमानों का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है.
जब 114 अतिरिक्त रफाल भारत को मिलेंगे तो इन घातक लड़ाकू विमानों की संख्या 176 हो जाएगी. यानी रफाल विमानों की तादाद के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आ जाएगा. अब तक सिर्फ फ्रांस के पास 225 रफाल विमान हैं. दुनिया के किसी और देश के पास 100 से ज्यादा रफाल विमान नहीं है. ये संख्या भी भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा करेगी.