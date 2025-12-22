मौका चूक रहे हैं ट्रंप, भारत ने कर ली एक और फ्री ट्रेड डील, अब न्यूजीलैंड के साथ मिलाया हाथ, देश आएंगे ₹17,90,83,80,00,000, फायदे अनगिनत

Advertisement
India USA Trade: अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी का भारी टैरिफ लगा दिया है. उसके बाद अब वह ट्रेड डील की कोशिश कर रहा है, जो अभी तक पूरी होती हुई नहीं दिख रही है. इस बीच भारत ने अमेरिका का परवाह किए बगैर 17 देशों के साथ ट्रेड डील में बड़ी सफलता हासिल कर रही है. अब भारत ने FTA को लेकर न्यूजीलैंड के साथ भी डील कर ली है.

 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 22, 2025, 12:11 PM IST
India-New Zealand Trade Deal:  अमेरिका के साथ भले ही ट्रे़ड डील की गाड़ी अटकी हो, लेकिन भारत दुनियाभर के अलग-अगल देशों के साथ फ्री ट्रेड डील कर रहा है. इस साल भारत से तीसरे देश के साथ फ्री ट्रेड डील साइन कर लिया है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच FTA हो गया है. न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस डील पर खुशी जताते हुए कहा कि न्यूजीलैंड-भारत के मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के समापन के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। लक्सन ने बताया कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड के भारत को होने वाले लगभग 95 प्रतिशत निर्यात पर टैरिफ को या तो घटा दिया गया है या पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है.  इसके साथ ही अगले 15 सालों में 20 अरब डॉलर यानी 17,90,83,80,00,000 रुपये का निवेश भारत आएगा.  

भारत की मेगा डील  
अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील को लेकर होने वाली वार्ता को पूरी होने में अभी और कितना वक्त लगेगा, इसके बारे में फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) को पूरा होने में देरी हो रही है. इसकी एक वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर थोपे गए 50 फीसदी का भारी-भरकम टैरिफ भी है. एक ओर अमेरिका जहां भारत के साथ ट्रेड वार्ता को पूरा कर पाने में अभी तक सफल नहीं हो पाया है, वहीं भारत इस बीच कुल 17 देशों के साथ ट्रेड समझौते पर साइन कर चुका है. इनमें 13 मुक्त व्यापार समझौते (FTA), 4  प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (PTA) और इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट (ECA) शामिल हैं. अब भारत न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) कर लिया है. ओमान, ब्रिटेन, ईएफटीए देशों, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और मॉरीशस के बाद, यह पिछले कुछ वर्षों में भारत का 7वां मुक्त व्यापार समझौता है।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच FTA
भारत और न्यूजीलैंड अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए ट्रेड सेक्टर में एक बड़ा कदम उठा दिया है. दोनों ही देश मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर साइन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से टेलीफोन पर बातचीत की. दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के सफल होने की घोषणा की. बताया जा रहा है कि अमेरिका के साथ व्यापार तनाव के बीच न्यूजीलैंड के साथ भारत का यह कदम देश के लिए काफी सही साबित होने वाला है. इसकी एक खास बात यह भी है कि करीब 10 साल के बाद इस साल मार्च में एफटीए को लेकर भारत और न्यूजीलैंड के बीच बातचीत शुरू हुई थी, जो अब पूरी हो चुकी है.

भारत में 20 बिलियन डॉलर का निवेश
भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार को लेकर समझौते पर साइन हो चुके हैं. इसको लेकर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने साझा घोषणा की है. इस समझौते से भारत को काफी फायदा होने वाला है. मिली जानकारी के अनुसार, अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड भारत में भारी निवेश करने वाला है. बताया जा रहा है कि भारत में न्यूजीलैंड करीब 20 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा. वहीं, इस समझौते का उदे्श्य ट्रेड फ्लो को और बढ़ाना है. इसके अलावा निवेश संबंधों के साथ दोनों देशों के बीच रिश्ते को और मजबूती देना है. किसी भी देश के साथ न्यूजीलैंड का इंपोर्ट टैरिफ का औसत केवल 2.3 फीसदी है, जबकि भारत का औसत टैरिफ 17.8 फीसदी है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए होने के बाद अब भारत को अपने टैरिफ में कटौती करनी पड़ सकती है.  भारत के हाथ लगी रेत के नीचे गड़े उस खजाने की चाबी, जिससे चीन की दगाबाजी और ट्रंप की चालाकी दोनों का एक साथ होगा इलाज

 

भारत और न्यूजीलैंड व्यापार
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार में बढ़त देखी जा रही है. वित्त वर्ष 2021 में न्यूजीलैंड से भारत का आयात 381.5 मिलियन डॉलर रहा, जबकि भारत का निर्यात 486.2 मिलियन डॉलर रहा. इस क्षेत्र के जानकार अनुमान लगाते हैं आने वाले वर्षों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार में और भी बढ़ोतरी होने की संभावना है. इससे दोनों देशों को फायदा होगा. रिपोर्ट बताती हैं कि भारत की ओर से न्यूजीलैंड को सबसे अधिक निर्यातों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दवा निर्माण और जैविक उत्पाद, मोटर गाड़ियां और रेडीमेड कपड़े शामिल हैं. वहीं, न्यूजीलैंड की ओर से भारत में आने वाले सामानों में लोहा और स्टील, कच्ची ऊन, डेयरी प्रोडक्ट्स, ताजे फल, कोयला, लकड़ी के प्रोडक्ट्स आदि शामिल हैं.  एफटीए होने के बाद अब दोनों देशों के बीच अन्य कई क्षेत्रों में व्यापार बढ़ने की संभावना है.

भारत पर अमेरिका का 50% का टैरिफ
भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते में अभी देरी हो रही है. दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव दिख रहा है. इसकी एक वजह टैरिफ है. जी हां, इस साल अगस्त में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगा दिया. इसमें 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ भी शामिल है. ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ यह कहते हुए लगाया कि भारत, रूस के साथ तेल की खरीदारी करता है. इससे मिलने वाले पैसों का रूस, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में यूज करता है. हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ अपने व्यक्तिगत रिश्तों को नजरअंदाज करते हुए देशहित में फैसला लिया और यूएस के द्वारा थोपे गए टैरिफ का जवाब देते हुए कई बड़े कदम उठाया है. अमेरिका के साथ ट्रेड को थोड़ा किनारा करते हुए भारत ने कई देशों के साथ अपने व्यापार को मजबूत कर लिया है. इससे भारत का निर्यात अमेरिका में जहां टैरिफ के कारण कम हुआ, वहीं अन्य देशों में काफी बढ़ गया. एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत को गिराने की कोशिश में ट्रंप खुद के बने गड्डे में गिरते हुए दिख रहे हैं. ट्रंप और अमेरिका का परवाह किए बगैर पीएम मोदी ने रूस के साथ तेल की खरीदारी को जारी रखा है. हाल ही में भारत आए रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था कि बिना किसी दबाव और रुकावट के रूस, भारत को तेल भेजने की सप्लाई को जारी रखेगा. उन्होंने संकेत दिए थे कि भारत रूस से पहले के मुकाबले और भी अधिक मात्रा में तेल की खरीदारी करेगा.  (अमित दुबे)  
 
