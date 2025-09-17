1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, नई किताब में छपी ये सच्चाई दुनिया के कम लोगों को पता है

British India Five Partition History: लोग कह देते हैं कि चीन की ग्रेट वॉल स्पेस से दिखाई देती है लेकिन असल में ऐसा नहीं है. हां, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर जरूर रात में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से चमकता दिखता है. उधर, भारत और म्यांमार के 1600 किमी लंबे बॉर्डर पर भी बाड़बंदी हो रही है. क्या आप जानते हैं कि 100 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था. 1928 में एशिया का बड़ा हिस्सा यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा (म्यांमार), नेपाल, भूटान, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत- ये सब एकसाथ एक ही साम्राज्य के झंडे तले थे. तब इसे भारतीय साम्राज्य या ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य या संक्षेप में ब्रिटिश राज कहा जाता था. इतिहासकार सैम डेलरिंपल ने काफी रिसर्च के बाद भारत पर केंद्रित शैटर्ड लैंड्स (पांच बंटवारे और आधुनिक एशिया का निर्माण) नाम से एक किताब लिखी है. इसमें जो जानकारियां दी गई हैं, उसकी चर्चा आज के समय में कम होती है. 1947 से पहले ही भारत का बंटवारा हुआ था, शायद यह बात दुनिया के कम लोग जानते होंगे.

पहले अपने जेहन में दुनिया के मैप में लाल सागर से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के जंगल तक का इलाका सोचिए. दुनिया की आबादी के एक चौथाई लोगों का घर. हिंदू, मुस्लिम, सिख और पारसी इस इलाके में रहा करते थे. यहां के लोग भारतीय रुपया इस्तेमाल करते थे. इनके पासपोर्ट पर 'इंडियन एंपायर' का स्टैंप लगा होता था. आगे के 50 साल में पूरा साम्राज्य खंड-खंड हो गया. पांच बंटवारे हुए और कई नए देशों का जन्म हुआ. नक्शे बदले, लड़ाइयां लड़ी गईं और जानें भी गईं.

100 साल पहले की बात है

Add Zee News as a Preferred Source

साल 1928 की शुरुआत में लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि भारतीय साम्राज्य का नक्शा बदलने वाला है. ब्रिटिश हुकूमत उस समय काफी ताकतवर थी. उस साल के पहले दिन ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से पहली बार धरती से बाहर ब्रह्मांडीय जीवन से संपर्क करने की कोशिश की गई थी. इसे आप एलियंस से संपर्क करने की कोशिश मान सकते हैं. तब आसमान में जहाज उड़ने लगे थे. ब्रिटेन रेडियो सर्विस शुरू कर चुका था. तब खबरें लंदन से टोरंटो और केप टाउन से कलकत्ता तक की पेश की जाती थीं. किंग जॉर्ज पंचम 'भारत के लोगों' कहकर अपना भाषण देते थे. उस साल का भारत आज के भारत का करीब दोगुना बड़ा था.

फिर गुप्त क्यों रखी वो बात?

डेलरिंपल लिखते हैं कि फिर भी बहुत कम किताबें आज के यमन, दुबई, बर्मा या नेपाल तक भारत के फैलाव को स्वीकार करती हैं. उस समय भी ब्रिटेन ने कूटनीतिक कारणों से भारतीय साम्राज्य के आकार को कम करके आंका था और उसे संपूर्ण रूप से दर्शाने वाले मानचित्र बेहद गोपनीयता के साथ प्रकाशित किए गए थे. नेपाल और ओमान को वायसराय के अनौपचारिक संरक्षित क्षेत्रों के तौर पर कभी भी आधिकारिक मान्यता नहीं दी गई. कुछ ऐसा ही खेल चीन के तिब्बत के लिए हुआ. ओटोमन साम्राज्य की सीमा से लगे अरब राज्यों को भी आमतौर पर साम्राज्य के मानचित्रों से पूरी तरह हटा दिया गया था.

फिर भी 1889 के इंटरप्रिटेशन एक्ट के तहत ये सभी संरक्षित क्षेत्र कानूनी रूप से 'भारत' का हिस्सा थे. इनका संचालन भारतीय राजनीतिक सेवा द्वारा किया जाता था, भारतीय सेना इसकी रक्षा करती थी और ये भारत के वायसराय के अधीन थे. रियासतों की मानक सूची तो अबू धाबी से शुरू होती थी. वायसराय लॉर्ड कर्जन ने खुद तर्क दिया था कि ओमान को 'लस बेला (बलूचिस्तान का हिस्सा) या कलात जितना ही भारतीय साम्राज्य का एक मूल राज्य' माना जाना चाहिए.

विश्व युद्ध होने के बाद क्या हुआ?

पहले विश्व युद्ध के बाद बदले हालात और जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद भारत में आजादी की मांग जोर पकड़ने लगी. कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य बनाया, उधर अंग्रेजी सरकार नया संविधान लिखने की योजना बनाने लगी. हैरत की बात है कि सुधारों का सुझाव देने के गठित साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था. ज्यादातर समिति के सदस्य पेरिस के पूर्व में गए ही नहीं थे लेकिन वे यह तय करने बैठे कि भारत कितना है और क्या भारतीय साम्राज्य का विभाजन होना चाहिए?

उस समय तक किसी को अनुमान नहीं था कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन और बर्मा जैसे राष्ट्र जल्द ही ब्रिटिश भारत से टूटकर जन्म लेंगे. न ही किसी ने कल्पना की होगी कि भूटान और दुबई जैसी छोटी रियासतें सदी के अंत तक टिकी रहेंगी जबकि हैदराबाद जैसी विशाल रियासत नहीं टिक पाएगी. पांच विभाजनों ने ब्रिटेन के भारतीय साम्राज्य को 12 राष्ट्र-राज्यों में बदल दिया.

भारत का पहला बंटवारा

हां, भारतीय साम्राज्य का विघटन 1937 में शुरू हुआ, जब जातीय बामर समुदाय की दशकों पुरानी मांग को पूरा करने और हिंदू राष्ट्रवादियों के प्राचीन 'भारत' की पवित्र भूमि की सीमाओं को पूरा करने के लिए पहला बड़ा विभाजन हुआ. बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया. इसके परिणाम विनाशकारी रहे, जिससे अकाल पड़ा, एक भयावह संकट पैदा हुआ और कई विद्रोहों के बीज पड़े.

दूसरा विभाजन भारत से अरब प्रायद्वीप का विभाजन था. उसी साल अदन का विभाजन शुरू हुआ और एक दशक बाद अप्रैल 1947 में फारस की खाड़ी के राज्यों के हस्तांतरण के साथ पूरा हुआ. अगर यह विभाजन न होता तो सऊदी अरब को छोड़कर अरब प्रायद्वीप का अधिकांश भाग स्वतंत्रता के बाद भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता.

1947 :: Map of Undivided India Showing Status of Various States During Partition Balochistan Independent pic.twitter.com/tAhjSiHu0W — indianhistorypics (@IndiaHistorypic) March 12, 2025

1947 में भारत के बहुसंख्यक हिंदू समुदाय और विशाल मुस्लिम अल्पसंख्यक के बीच तनाव का अंत ब्रिटिश भारत के महाविभाजन के रूप में हुआ, जो एक बड़ी त्रासदी के रूप में सामने आया.

(सारी जानकारी Shattered Lands: Five Partitions and the Making of Modern Asia- Sam Dalrymple से)