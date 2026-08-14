चीन का एयर डिफेंस होगा फेल, पाक के बंकर जमींदोज! भारत ने खतरनाक हथियारों का दे दिया ऑर्डर; 'बड़े मिशन' की तैयारी तेज

Indian Army Loitering Munition System Procurement News: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत तेजी से अपनी रक्षा और आक्रामक क्षमताएं बढ़ाने में लगा है. रूस-यूक्रेन और यूएस-ईरान जंग से सबक लेकर अब भारतीय सेनाओं का बड़ा ध्यान ड्रोन टेक्नॉलॉजी अपनाने पर है. ये ड्रोन न केवल निगरानी के काम आते हैं बल्कि सुसाइड बॉम्बर बनकर दुश्मन के परखचे भी उड़ा देते हैं. इसीलिए अब ऐसे ही ‘लोइटर म्यूनिशन सिस्टम’ यानी सुसाइडल ड्रोन खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा सौदा किया है.
यह सौदा टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और निबे प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया है. इन सौदों में भारतीय सेना के लिए ‘लोइटर म्यूनिशन सिस्टम’, गोला-बारूद और अन्य आवश्यक उपकरणों की खरीद की जाएगी. इस सौदे पर लगभग 1577 करोड़ रुपये की लागत आएगी. शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मंत्रालय की ओर से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए.
‘लोइटर म्यूनिशन सिस्टम’ एक ऐसी अहम हथियार प्रणाली है, जिसे भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंटों की क्षमता बढ़ाने और उसे ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए शामिल किया जा रहा है. इस प्रणाली की खरीद फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत ‘बाय (इंडियन)’ श्रेणी में की जा रही है. यानी इन हथियारों को भारतीय कंपनियों से खरीदा जाएगा. इस खरीद से न केवल सेना की परिचालन क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी, बल्कि भारतीय रक्षा उद्योग की विनिर्माण क्षमता और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा.
यह सौदा भारतीय रक्षा उद्योग को आधुनिक, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा. इससे देश की स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा. यह पहल ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को और मजबूती प्रदान करेगी
लोइटर म्यूनिशन को आम भाषा में 'आत्मघाती ड्रोन' या 'कमिकेज़ ड्रोन' कहा जाता है. यह एक ऐसी अत्याधुनिक सैन्य प्रणाली है, जो पारंपरिक मिसाइल और ड्रोन के सर्वश्रेष्ठ गुणों को मिलाकर बनाई गई है.
पारंपरिक मिसाइलें दागे जाने के तुरंत बाद सीधे लक्ष्य पर गिरती हैं. इसके विपरीत, लोइटर म्यूनिशन लॉन्च होने के बाद लंबे सम तक अपने टारगेट के ऊपर मंडरा (Loiter) सकते हैं. इसमें लगे हाई-डेफिनिशन ऑप्टिकल, इन्फ्रारेड और थर्मल कैमरे दुश्मन के बंकरों, तोपखाने, राडार और मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों को ढूंढ निकालते हैं.
जैसे ही ऑपरेटर या ड्रोन का ऑन-बोर्ड सिस्टम लक्ष्य की पहचान करता है. वह एक गाइडेड मिसाइल की तरह बेहद तेज गति के साथ सीधे लक्ष्य पर जाकर टकराता है. इसके सात ही उसमें मौजूद विस्फोटक उसे पूरी तरह तबाह कर देता है.
अगर आखिरी वक्त में ऑपरेटर को पता लगे कि लक्ष्य के पास कोई नागरिक या अपने सैनिक हैं, तो ऑपरेटर हमले को रद्द कर ड्रोन को वापस हवा में मंडराने का निर्देश दे सकता है.
शत्रु के वायु रक्षा तंत्र को ध्वस्त करना: ये ड्रोन दुश्मन के राडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एंटीना को ढूंढकर सीधे उन पर हमला करते हैं, जिससे दुश्मन का एयर डिफेंस अंधा हो जाता है.
पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में छिपे लक्ष्यों का सफाया: पारंपरिक तोपों से पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मनों को निशाना बनाना कठिन होता है. लोइटर म्यूनिशन पहाड़ियों की ओट में उतरकर छिपकर बैठे दुश्मनों को नष्ट कर सकता है.
चलते-फिरते लक्ष्यों पर वार: यह भागते हुए टैंक, तोप ले जाने वाले वाहनों या हाई रैंक मिलिट्री अफसरों की गाड़ियों को ट्रैक करके सटीक निशाना बना सकता है.
सैनिकों के जीवन की सुरक्षा: इसमें किसी पायलट की आवश्यकता नहीं होती, जिससे भारतीय सैनिकों को दुश्मन की सीधी गोलाबारी के बीच जाने की खरीद नहीं पड़ती.
इस ‘लोइटर म्यूनिशन सिस्टम’ की खरीद 'फास्ट-ट्रैक' या आपातकालीन मोड में की जा रही है. आखिर इस खरीद का क्या मतलब है. आइए, अब इसका मतलब जानते हैं.
आमतौर पर इस तरह की रक्षा खरीद में 3 से 5 वर्षों का समय लगता है. लेकिन फास्ट ट्रैक मोड में यही खरीद अब घटकर केवल 6 से 12 महीने हो जाएगी. इन हथियारों को आपातकालीन मोड में खरीदकर भारत स्पष्ट संकेत दे रहा है कि वह किसी भी अचानक छिड़ने वाले संघर्ष या आपातकालीन स्थिति के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहता है. फास्ट ट्रैक मोड में खरीद होते ही इन हथियारों को पूर्वी लद्दाख की बर्फीली चोटियों और एलओसी के अग्रिम ठिकानों पर बिना किसी विलंब के तैनात किया जा सकेगा.
भारत की ओर से इन हथियारों की आपातकालीन मोड में खरीद खरीद दोनों पड़ोसी प्रतिद्वंद्वियों के लिए एक कड़ा रणनीतिक संदेश माना जा रहा है. इन आत्मघाती ड्रोनों के मिलने से भारत बिना अपने सैनिकों की जान दांव पर लगाए दुश्मनों की धज्जियां उड़ा सकेगा. आइए, इसे और विस्तार से समझते हैं.
चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने एलएसी पर भारी मात्रा में रडार, एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइलें और स्वचालित तोपखाने तैनात कर रखे हैं. स्वचालित लोइटर म्यूनिशन सिस्टम चीन के इस हाई-टेक एयर डिफेंस नेटवर्क में सेंध लगाने में सक्षम है. जिसके बाद चीन का यह दांव बेकार बनकर रह जाएगा.
लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की ऊंचाई बहुत ज्यादा है. वहां पर अक्सर बेहद महीन हवा बहती रहती है. जिसकी वजह से पारंपरिक आर्टिलरी गोला-बारूद का मार्ग प्रभावित होता है. लेकिन स्व-संचालित लोइटर म्यूनिशन पर ऐसी हवाओं का कोई असर नहीं होता. यह हथियार विपरीत मौसम में भी पिन-पॉइंट सटीकता से वार करता है.
इन लोइटर म्यूनिशन में स्वायत्त मोड में काम करने की क्षमता होती है. जिसकी वजह से चीन अपनी जीपीएस-जैमिंग तकनीक का इस्तेमाल कर उन्हें चाहकर भी जैम या नष्ट नहीं कर सकेगा. ऐसे में ये ड्रोन उसके लिए हमेशा बड़े सिरदर्द बने रहेंगे.
पाकिस्तान की बात करें तो PoK में मौजूद आतंकी लॉन्च पैडों और पाकिस्तानी सेना के कंक्रीट बंकरों को इन आत्मघाती ड्रोनों से उड़ाया जा सकेगा. इसके लिए भारतीय सैनिकों को सीमा पार करने की जरूरत भी नहीं होगी और एकदम सटीकता के साथ उसके अड्डे उड़ाए जा सकेंगे.
इन ड्रोनों के इस्तेमाल से किसी फाइटर जेट को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में भेजे बिना भारतीय सेना एलओसी पार सटीक और विनाशकारी सर्जिकल प्रहार करने में सक्षम होगी. इससे हमारे पायलटों की जान भी जोखिम में नहीं पड़ेगी.
इन ड्रोनों के मिलने से भारतीय सेना की ताकत कई गुणा बढ़ जाएगी. असल में पारंपरिक आर्टिलरी व्यापक क्षेत्र में अंधाधुंध गोलाबारी करती है. जबकि लोइटर म्यूनिशन मिलने से तोपखाना अब 'पिन-पॉइंट प्रीसिजन स्ट्राइक' करने में सक्षम होगा. यह फाइटर जेट से हमले या करोड़ों रुपये की ब्रह्मोस मिसाइल दागने की तुलना में बहुत सस्ता लेकिन विनाशकारी विकल्प है.
इन आत्मघाती ड्रोनों की मदद से वास्तविक समय की खुफिया जानकारी भी ले सकते हैं. यह हथियार केवल हमला ही नहीं करता, बल्कि हमले से ठीक पहले और बाद का लाइव वीडियो फीड कमांड सेंटर को भेजता है. इसकी वजह से नुकसान का तुरंत मूल्यांकन कर आगे की कार्रवाई तय करना आसान हो जाता है.
खास बात ये है कि रक्षा मंत्रालय ने यह सौदा भारत की टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स (TASL) और निबे प्राइवेट लिमिटेड को दिया है. ऐसा करके स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने की बड़ी पहल की जा रही है. ऐसा करने से विदेशी हथियारों पर देश की निर्भरता घटेगी और देसी डिफेंस कंपनियां मजबूत होंगी. जिससे जंग की स्थिति में विदेशों पर निर्भर हुए तेजी से रक्षा उत्पादन सुनिश्चित किया जा सकेगा. ऐसा करने से देश का पैसा देश के भीतर ही रहेगा. जिससे अहम विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी.