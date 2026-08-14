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चीन का एयर डिफेंस होगा फेल, पाक के बंकर जमींदोज! भारत ने खतरनाक हथियारों का दे दिया ऑर्डर; 'बड़े मिशन' की तैयारी तेज

Indian Military Against China and Pakistan: चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत तेजी से अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में जुटा है. अब भारत ने ऐसे खतरनाक हथियारों का ऑर्डर दे दिया है, जिससे चीन के एयर डिफेंस फेल हो जाएंगे और पाकिस्तान के बंकर जमींदोज होते जाएंगे. सवाल है कि क्या भारत किसी 'बड़े मिशन' की तैयारी में लगा हुआ है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 14, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:12 PM IST
चीन का एयर डिफेंस होगा फेल, पाक के बंकर जमींदोज! भारत ने खतरनाक हथियारों का दे दिया ऑर्डर; 'बड़े मिशन' की तैयारी तेज
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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