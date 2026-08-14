चीन का एयर डिफेंस होगा फेल, पाक के बंकर जमींदोज! भारत ने खतरनाक हथियारों का दे दिया ऑर्डर; 'बड़े मिशन' की तैयारी तेज

आमतौर पर इस तरह की रक्षा खरीद में 3 से 5 वर्षों का समय लगता है. लेकिन फास्ट ट्रैक मोड में यही खरीद अब घटकर केवल 6 से 12 महीने हो जाएगी. इन हथियारों को आपातकालीन मोड में खरीदकर भारत स्पष्ट संकेत दे रहा है कि वह किसी भी अचानक छिड़ने वाले संघर्ष या आपातकालीन स्थिति के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहता है. फास्ट ट्रैक मोड में खरीद होते ही इन हथियारों को पूर्वी लद्दाख की बर्फीली चोटियों और एलओसी के अग्रिम ठिकानों पर बिना किसी विलंब के तैनात किया जा सकेगा.