What is India Project Sagar: पीएम नरेंद्र मोदी हिंद महासागर में बसे छोटे से देश सेशेल्स की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं. वे आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे. ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे. उनका यह दौरा सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस की गोल्डन जुबली और राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर हो रहा है. उनके इस दौरे में सबसे ज्यादा चर्चा भारत के ऑपरेशन 'महासागर' की हो रही है. एक ऐसा ऑपरेशन, जो न केवल चीन और अमेरिका को हिंद महासागर में चित कर देगा बल्कि भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में भी स्थापित करेगा. आखिर यह ऑपरेशन क्या है, इसे आपको समझना चाहिए.