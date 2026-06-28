What is India Project Sagar: पीएम नरेंद्र मोदी हिंद महासागर में बसे छोटे से देश सेशेल्स की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं. वे आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे. ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे. उनका यह दौरा सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस की गोल्डन जुबली और राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर हो रहा है. उनके इस दौरे में सबसे ज्यादा चर्चा भारत के ऑपरेशन 'महासागर' की हो रही है. एक ऐसा ऑपरेशन, जो न केवल चीन और अमेरिका को हिंद महासागर में चित कर देगा बल्कि भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में भी स्थापित करेगा. आखिर यह ऑपरेशन क्या है, इसे आपको समझना चाहिए.
ऑपरेशन ‘महासागर’ केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ संबंध मजबूत करने की भारत की नई सामरिक रणनीति है. इसका मकसद भारत की समुद्री सुरक्षा, आर्थिक विकास, व्यापार, तकनीकी सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करना है. जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्टों के मुताबिक, यह भारत की उस नई विदेश नीति का हिस्सा है. जिसके जरिए वह हिंद महासागर में अजेय महाशक्ति बनना चाहता है. साथ ही चीन के बढ़ते दबदबे का संतुलित करके उसे जवाब देना चाहता है.
ऑपरेशन 'महासागर' का पूरा नाम Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions है. इसका अर्थ क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र प्रगति है. यह रणनीति इस विचार पर आधारित है कि हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की सुरक्षा और समृद्धि एक-दूसरे से जुड़ी हुई है. यानी कि सभी पड़ोसी देशों की सुरक्षा-समृद्धि एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई है. यही वजह है कि भारत केवल अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता. इसके बजाय वह पड़ोसी और मित्र देशों के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र को सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध बनाना चाहता है.
इस नीति के अंतर्गत भारत समुद्री सुरक्षा, नौसैनिक सहयोग, आतंकवाद और समुद्री डकैती से मुकाबला, आपदा राहत, ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल कनेक्टिविटी, बंदरगाहों के विकास, रक्षा प्रशिक्षण और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है.
पिछले एक दशक में चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी आर्थिक नीतियों और नेवी के विस्तार के जरिए अपा प्रभाव तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाया है. उसने श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, जिबूती और अफ्रीकी देशों में बंदरगाह बनाए हैं. इसके साथ ही आधारभूत ढांचे और निवेश परियोजनाओं के जरिए अपनी मौजूदगी मजबूत की है. इसे चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' (String of Pearls) रणनीति कहकर भी पुकारा जाता है. भारत को आशंका है कि चीन इन परियोजनाओं का इस्तेमाल भविष्य में सामरिक भिड़ंत में उसके खिलाफ कर सकता है.
ऐसे में 'महासागर' रणनीति भारत को उसके खिलाफ एक मजबूत विकल्प प्रदान करती है. इसके जरिए भारत हिंद महासागर में बसे छोटे द्वीपीय देशों और तटीय राष्ट्रों के साथ साझेदारी बढ़ा रहा है. उन्हें सुरक्षा, तकनीक, प्रशिक्षण, मानवीय सहायता और विकास के क्षेत्र में मदद देकर भारत वहां पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है. इससे इन देशों की भारत पर निर्भरता और विश्वास बढ़ेगा, जिससे चीन या दूसरे देशों से टकराव की स्थिति में भारत उनका बेहतर तरीके से जवाब दे सकेगा. भारत की यह रणनीति किसी देश के खिलाफ घोषित नीति नहीं है. हालांकि, रणनीतिकार इसे चीन के बढ़ते प्रभाव का कूटनीतिक और रणनीतिक जवाब मानते रहे हैं.
महासागर रणनीति केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है. इसका उद्देश्य भारत को 'विश्वसनीय विकास साझेदार' के रूप में भी स्थापित करती है. इससे भारत की सॉफ्ट पावर मजबूत होगी और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसका सिक्का जमेगा. चूंकि हिंद महासागर विश्व व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है. इसलिए यदि इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहती है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी.
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स यात्रा की बात करते हैं. यह देश भी हिंद महासागर में बसा छोटा सा द्वीपीय मुल्क है. वहां पर रहने वाले लोगों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है. इस देश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह अफ्रीकी देशों से समुद्री व्यापार करने वाले मार्ग पर बारीक नजर रख सकता है. संघर्ष की स्थिति में भारत, जब चाहे सेशेल्स में अपनी मजबूत मौजूदगी की वजह से चीन का व्यापार पूरी तरह कट कर सकता है. यही वह रणनीति है, जो चीन में भारत के जवाबी पलटवार का भय पैदा करती है. जिसकी काट वह आज तक नहीं ढूंढ पाया है.