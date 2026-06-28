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भारत ने तैयार कर लिया चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' का जवाब, क्‍या है प्रोजेक्‍ट 'MAHASAGAR'? जिससे परेशानी महसूस कर रहा 'ड्रैगन'

India Project Sagar: भारत को घेरने के लिए चीन ने 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' की रणनीति तैयार की थी. उसकी इस रणनीति पर नहले का दहला मारते हुए भारत ने प्रोजेक्‍ट 'MAHASAGAR'लॉन्च कर दिया. उसके इस प्रोजेक्ट से 'ड्रैगन' अब खुद अपने बुने जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 28, 2026, 06:07 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:09 AM IST
भारत ने तैयार कर लिया चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' का जवाब, क्‍या है प्रोजेक्‍ट 'MAHASAGAR'? जिससे परेशानी महसूस कर रहा 'ड्रैगन'
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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