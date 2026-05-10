चीन के खिलाफ भारत की खामोश लामबंदी! दिल्ली में जुटने जा रहे अफ्रीका के 40 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष, ड्रैगन को घेरने की तैयारी?

Quiet Diplomacy to Outdo China in Africa: भारत इस महीने के अंत में चौथी भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है. यह सम्मेलन 28 से 31 मई दिल्ली में होगा. इस समिट की थीम नवाचार, लचीलापन और समावेशी परिवर्तन रखी गई है. इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अफ्रीका के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दिल्ली आएंगे.

चीन को काउंटर करने की खामोश रणनीति

डिप्लोमेसी के जानकारों के मुताबिक, यह सम्मेलन महज एक कूटनीतिक आयोजन नहीं है. यह अफ्रीका में चीन के बढ़ते विस्तार को काउंटर करने के लिए भारत की सधी हुई रणनीति का हिस्सा है. चीन जहां बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अफ्रीका में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कर्ज के जाल से अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है. वहीं, भारत क्षमता निर्माण, कौशल विकास, लोगों के बीच संबंध और पारस्परिक सम्मान पर आधारित सॉफ्ट पावर मॉडल के जरिए अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत ने पूरे अफ्रीका में 17 नए दूतावास खोले हैं, जिसके बाद अब अफ्रीका में कुल भारतीय मिशनों की संख्या 46 हो गई है. इसके साथ ही पिछले दशक में भारत ने अफ्रीकी देशों के युवाओं को कौशल विकास के लिए 40 हजार ITEC प्रशिक्षण स्लॉट्स किए और करीब 50 हजार छात्रवृत्तियां बांटी हैं. भारत ने जंजीबार में IIT कैंपस की स्थापना भी की है.

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41 अफ्रीकी देशों को 10 अरब डॉलर की मदद

यही नहीं, भारत ने 41 अफ्रीकी देशों को 10 अरब डॉलर से अधिक की लाइनों ऑफ क्रेडिट भी है. इसका इस्तेमाल कर उन देशों में बिजली, पानी, कृषि, परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे सेक्टरों में सुविधाएं बढ़ाने का काम किया जा रहा है. यह मॉडल चीन के कर्ज-आधारित मॉडल से अलग है, क्योंकि भारत के प्रोजेक्ट्स कम ब्याज वाले, पारदर्शी और अफ्रीकी देशों की वास्तविक जरूरतों पर केंद्रित रहते हैं.

संयुक्त राष्ट्र के तहत मौजूदा समय में अफ्रीका में भारत के लगभग 5 हजार शांति सैनिक तैनात हैं. अब होर्मुज की खाड़ी के अलावा अफ्रीकी तटों पर भी समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की योजना है. भारत की 10 प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति अफ्रीका से आती है, जिसे अब और मजबूत करने की रणनीति है. ऐसा करके भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाना चाहता है. जिससे कोई संकट आने पर देश में तेल-गैस की कोई कमी न हो सके.

अब फ्रंटफुट पर खेल रहा है भारत

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी हाल में कहा कि भारत अफ्रीका का प्रमुख व्यापारिक साझेदार और निवेशक बनकर उभरा है. पिछले वर्षों में भारत और अफ्रीका के बीच में शीर्ष स्तर की 150 से ज्यादा यात्राएं हुई हैं. जिससे दोनों पक्षों के बीच के राजनीतिक जुड़ाव का पता चल रहा है. अहम बात ये भी है कि अफ्रीका के विभिन्न देशों में 30 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जो उन देशों को भारत से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

कुल मिलाकर, भारत अब विदेश नीति के मामलों में फ्रंटफुट पर खेल रहा है. वह खामोश लेकिन दृढ़ कूटनीति के जरिए सभी जगह अपना प्रभाव फैला रहा है. अफ्रीका भी इससे अछूता नहीं है. वहां पर वह विश्वसनीय और सम्मानजनक साझेदार के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है. यह चीन के विस्तारवादी मॉडल का प्रभावी जवाब है. आने वाला सम्मेलन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रहा है. (ANI)