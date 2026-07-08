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मलक्का स्ट्रेट पर भारत की पकड़ होगी मजबूत, इंडोनेशिया के साथ मिलकर बनाएगा ये पोर्ट, चीन का 80% व्यापार अब खतरे में

PM Modi Indonesia Visit News: मलक्का स्ट्रेट पर भारत की पकड़ अब और मजबूत होने जा रही है. भारत ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट तो बना ही रहा था. अब वह इंडोनेशिया के साथ मिलकर बनाएगा एक नया पोर्ट भी विकसित करेगा. अगर कोई संघर्ष छिड़ता है तो भारत जब चाहे, चीन का 80% व्यापार ब्लॉक कर सकेगा.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jul 08, 2026, 04:29 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:29 AM IST
मलक्का स्ट्रेट पर भारत की पकड़ होगी मजबूत, इंडोनेशिया के साथ मिलकर बनाएगा ये पोर्ट, चीन का 80% व्यापार अब खतरे में
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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