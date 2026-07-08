/मलक्का स्ट्रेट पर भारत की पकड़ होगी मजबूत, इंडोनेशिया के साथ मिलकर बनाएगा ये पोर्ट, चीन का 80% व्यापार अब खतरे में

यानी आप कह सकते हैं. भारत और इंडोनेशिया मिलकर मलक्का के 'गेट' के दोनों दरवाजों को थाम रहे हैं. जो चीन पर दबाव बनाने के काम आएगा. कुछ विश्लेषक सबांग पोर्ट को इंडोनेशिया और भारत का होर्मुज बता रहे हैं. यानी जिस तरह का नियंत्रण ईरान ने होर्मुज पर स्थापित किया है, भारत और इंडोनेशिया भी मलक्का स्ट्रेट पर वैसी पकड़ बना सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंडोनेशिया में एक भारतीय फिल्मी गाने का जिक्र किया. इसके जरिए उन्होंने बताया कि अगर भारत और इंडोनेशिया मिल जाएंगे तो उनकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी.