/मलक्का स्ट्रेट पर भारत की पकड़ होगी मजबूत, इंडोनेशिया के साथ मिलकर बनाएगा ये पोर्ट, चीन का 80% व्यापार अब खतरे में

Why is Indonesia buying Brahmos from India? इंडोनेशिया दौरे पर गई पीएम मोदी का मंगलवार को दूसरा दिन रहा. इस मौके पर भारत और इंडोनेशिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए. भारत और इंडोनेशिया मिलकर मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर सबांग पोर्ट का विकास करेंगे. इसके अलावा भारत से इंडोनेशिया को ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल मिलने की डील भी लॉक हो गई है. आज आपको समझना चाहिए कि मलक्का स्ट्रेट, जहां से चीन का 80 प्रतिशत समुद्री व्यापार होता है. वहां पर भारत की एंट्री चीन के लिए कितनी टेंशन बढ़ाने वाली खबर है.
चीन से जिन देशों का समुद्री सीमा विवाद है, वो भारत से ब्रह्मोस क्यों खरीद रहे हैं. भारत ने इंडोनेशिया के साथ क्रिटिकल मिनिरल की डील भी की है. भारत अब इंडोनेशिया को ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने में सहयोग भी देने वाला है. जब भारत में ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते हैं. उस वक्त इंडोनेशिया का भारत से ईवीएम तैयार करने में सहयोग लेना क्या संदेश देता हैं.
इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगवानी करने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे. वहीं मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया में ऐसा स्वागत और सम्मान हुआ कि वो खुद वहां की संसद में अभिभूत दिखे. सवाल है कि पीएम मोदी को दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश में ये सम्मान क्यों मिल रहा है. इसका जवाब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतों ने खुद दिया.
इंडोनेशिया में लगभग 24 करोड़ मुलसमान रहते हैं. इसके बावजूद वहां के राष्ट्रपति को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि वो भारत के प्रधानमंत्री का अनुसरण करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वे भारत में चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की कॉपी करते हैं. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने इसकी वजह भी बताई है कि वे आखिरकार क्यों भारत में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की नकल कर रहे हैं.
सुबियांतों के मुताबिक इसकी पांच बड़ी वजहें हैं. पहली, ये कार्यक्रम लाखों लोगों के लिए सफल साबित होते हैं. दूसरी, इंडोनेशिया और भारत समान समस्याओं का सामना कर रहे हैं. तीसरी, भारत और इंडोनेशिया दोनों बड़ी आबादी और कृषि आधार वाले देश हैं. चौथी, दोनों देश प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं और पांचवी, इन समस्याओं के बावजूद भारत ने बहुत प्रगति की है.
यही वजह है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की कॉपी कर कर रहे हैं. मंगलवार को भारत और इंडोनेशिया के बीच कई अहम समझौते हुए. आपको इन समझौतों के जरिए भी समझना चाहिए कि इंडोनेशिया किन किन क्षेत्रों में भारत का अनुसरण करना चाहता है.
भारत ने अपनी मिड-डे मील और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS का अनुभव इंडोनेशिया के साथ साझा करने का एलान किया है. इसका मतलब है कि इंडोनेशिया भारत के बड़े पैमाने पर सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों से सीखना चाहता है.
भारत का UPI भी इंडोनेशिया के भुगतान तंत्र से जुड़ने जा रहा है. साथ ही AI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम में सहयोग बढ़ेगा. यह भारत के डिजिटल मॉडल से प्रभावित होने का प्रमाण हैं.
भारत की किफायती दवाइयों को इंडोनेशिया में अधिक आसानी से उपलब्ध कराने और वहां के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण देने पर सहमति बनी है. यानी इंडोनेशिया के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भारत एक साझेदार और सीखने का जरिया बन रहा है.
भारत में विकसित गेहूं के बीज, टिकाऊ खेती और कृषि तकनीक का अनुभव इंडोनेशिया के साथ साझा किया जाएगा, जिससे उसकी खाद्य सुरक्षा मजबूत करने का प्रयास होगा.
IIM बेंगलुरु का कैंपस इंडोनेशिया में खोलने की घोषणा इस बात का संकेत है कि भारत का उच्च शिक्षा मॉडल क्षेत्रीय स्तर पर प्रभाव बढ़ा रहा है इंडोनेशिया इस क्षेत्र में भी भारत का अनुसरण करना चाहता है. दोनों देश अंतरिक्ष अनुसंधान, तकनीक साझा करने और क्षमता निर्माण में साथ काम करेंगे. इससे भारत की अंतरिक्ष विशेषज्ञता का लाभ इंडोनेशिया को मिलेगा.
दोनों देशों के चुनाव आयोगों के बीच MoU लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सहयोग बढ़ाने का संकेत है. भारत EVM विकसित करने में इंडोनेशिया का सहयोग करेगा. कोस्ट गार्ड सहयोग, समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी और रक्षा उद्योग में साझेदारी से स्पष्ट है कि इंडोनेशिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत को एक विश्वसनीय सुरक्षा साझेदार के रूप में देख रहा है और समुद्री सुरक्षा को भारत के मॉडल से मजबूत करना चाहता है.
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी की कॉपी करने की बात कहते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतों ने कॉपीराइट का भी जिक्र किया था. मंगलवार को इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसका भी जवाब दिया.
#DNAमित्रों | इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट..मोदी की कॉपी क्यों करते हैं? चीन के पड़ोसी देश..भारत से ब्रह्मोस क्यों ले रहे?#DNA #DNAWithRahulSinha #PMModi #Indonesia #India @narendramodi@rahulsinhatv pic.twitter.com/0GUmb6Zk8J
— Zee News (@ZeeNews) July 7, 2026
जब मित्रता इतनी मजबूत हो जाए तो फिर कॉपीराइट जैसी चीजें काफी पीछे छूट जाती हैं. दोस्त की तरक्की अपनी तरक्की होती है. दोस्त के खतरे अपने लिए भी खतरे होते हैं. मंगलवार को भारत और इंडोनेशिया के बीच साझा खतरों से निपटने के लिए भी कई समझौते हुए हैं.
अब आपको दोनों देशों के बीच सुरक्षा के लिहाज से हुए अहम समझौतों के बारे में भी जानना चाहिए . जिससे इस क्षेत्र में विस्तारवाद के सबसे बड़े विलेन यानी चीन की टेंशन बढ़ सकती है. असल में भारत और इंडोनेशिया के बीच ऐसे 4 बड़े समझौते हुए हैं.
ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय 'अस्त्र' एयर-टू-एयर मिसाइल के प्रदर्शन के बाद इंडोनेशिया ने इसे खरीदने का फैसला किया. इसके अलावा भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट भी उपलब्ध कराएगा. भारत और इंडोनेशिया मिलकर सबांग बंदरगाह का विकास करेंगे. यह बंदरगाह मलक्का स्ट्रेट पर स्थित है और भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से करीब 100 मील की दूरी पर है.
इसके अलावा दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए भारत इंडोनेशिया में स्टील, निकेल और रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण में निवेश करेगा. अब आपको एक एक करके इन समझौतों और इनके असर के बारे में जानना चाहिए. ये भी समझना चाहिए ब्रह्मोस के जरिए कैसे चीन की घेराबंदी हो रही है.
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारत और इंडोनेशिया ने बीच ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की खरीद का औपचारिक अनुबंध हुआ. यह समझौता ब्रह्मोस एयरोस्पेस और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के बीच हुआ. कुल रक्षा पैकेज की कीमत लगभग 630 मिलियन डॉलर यानी लगभग 6 हजार करोड़ की बताई जा रही है.
इस समझौते में ब्रह्मोस के साथ अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइलें भी शामिल हैं. इस पैकेज में केवल मिसाइलें ही नहीं, बल्कि लॉन्चर, रडार, ऑपरेटर ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और तकनीकी सहायता भी शामिल है.
इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के बाद ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है. इस सौदे का मकसद इंडोनेशिया की तटीय सुरक्षा को मजबूत करना और मलक्का स्ट्रेट और नातुना क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाना है. अब आप समझिए इन क्षेत्रों को कौन असुरक्षित बना रहा है . असल में इस पूरे क्षेत्र में हर समस्या की जड़ सिर्फ एक देश है, जिसका नाम चीन है.
अब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल चीन द्वारा पैदा की जा रही हर समस्या का जड़ से इलाज करने वाली दवा बनती जा रही है. इसीलिए जहां-जहां चीन अतिक्रमण की तैयारी में है. वहां ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ती जा रही है. इंडोनेशिया के साथ भी चीन का विवाद है.
चीन की Nine-Dash Line का दावा इंडोनेशिया के नातुना द्वीपों के पास तक पहुंचता है, जिससे कई बार चीनी कोस्ट गार्ड और इंडोनेशियाई जहाज़ आमने-सामने आए हैं. करीब 17,000 से ज्यादा द्वीपों वाले इंडोनेशिया को अपने विशाल समुद्री क्षेत्र और मलक्का स्ट्रेट की सुरक्षा मजबूत करनी है.
ऐसे में 290 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस इंडोनेशिया को नातुना के आसपास दुश्मन के युद्धपोतों को दूर से निशाना बनाने की क्षमता देती है. इसका उपयोग तटीय रक्षा, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए किया जाएगा. यानी चीन के जहाजों के लिए ब्रह्मोस काल साबित होगी.
भारत से सबसे पहले फिलीपींस ने ब्रह्मोस का सौदा किया था. फिलीपींस और चीन के बीच विवाद का केंद्र स्कारबोरो शोल है, जिस पर 2012 से चीन का प्रभावी नियंत्रण है, जबकि फिलीपींस इसे अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन का हिस्सा मानता है.
चीन के दबाव से निपटने के लिए फिलीपींस ने 2022 में 375 मिलियन डॉलर में 3 ब्रह्मोस बैटरियों का सौदा किया था. उसकी पहली बैटरी ज़ाम्बालेस में तैनात है, जो स्कारबोरो शोल से लगभग 250 किमी दूर है. ब्रह्मोस की 290 किमी रेंज के कारण चीनी जहाज सीधे उसकी जद में आते हैं.
भविष्य में फिलीपींस 9 अतिरिक्त बैटरियां खरीदने पर भी विचार कर रहा है, ताकि बाशी चैनल और दक्षिण चीन सागर की निगरानी और मजबूत हो सके. इसके अलावा वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस का सौदा कर चुका है. चीन और वियतनाम के बीच पैरासेल और स्प्रैटली द्वीप समूह को लेकर लंबे समय से विवाद है.
वियतनाम ने मार्च 2026 में लगभग 629 मिलियन डॉलर का ब्रह्मोस समझौता किया, जिसे 6 कोस्टल बैटरियों का ऑर्डर माना जा रहा है. इन बैटरियों से वियतनाम समुद्र के साथ-साथ जमीनी लक्ष्यों पर भी हमला कर सकेगा और विवादित द्वीपों के आसपास अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाएगा.
वियतनाम पहले से रूसी बैस्टियन-P प्रणाली चलाता है, इसलिए ब्रह्मोस को उसके मौजूदा रक्षा ढांचे में शामिल करना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है. ब्रह्मोस लगभग मैक-3 की रफ्तार से समुद्र की सतह के बिल्कुल करीब उड़ते हुए लक्ष्य तक पहुंचती है. यही वजह से समंदर में युद्धपोतों के लिए ये बेहद खतरनाक है. फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया की तटीय रक्षा में इसकी तैनाती से चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर दबाव बढ़ जाएगा .
ऐसे में दक्षिण चीन सागर में चीनी युद्धपोतों को अब कई दिशाओं से लंबी दूरी की एंटी-शिप मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा. ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस के इस्तेमाल से दुनिया को भी पता चल गया. चीन के एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को रोकने में नाकाम रहे. जिससे कई देशों की रुचि ब्रह्मोस में बढ़ गई है.
अब आप जानिए कि किस तरह भारत ने चीन को घेरने के लिए ब्रह्मोस बेल्ट तैयार की है. उत्तर में फिलीपींस, पश्चिम में वियतनाम और दक्षिण में इंडोनेशिया तीनों अब या तो ब्रह्मोस का उपयोग कर रहे हैं या खरीदने का ऑर्डर दे चुके हैं. ये तीनों देश दक्षिण चीन सागर और उससे जुड़े महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के अलग-अलग हिस्सों पर स्थित हैं.
मलेशिया और थाईलैंड भी ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. अगर ये देश भी ब्रह्मोस खरीदते हैं, तो क्षेत्र में भारत की रक्षा साझेदारी और व्यापक हो सकती है. इसलिए विश्लेषक इस उभरते नेटवर्क को ब्रह्मोस बेल्ट भी कह रहे हैं.
इंडोनेशिया ब्रह्मोस के अलावा भारत से अस्त्र मिसाइल भी खरीद रहा है. आपरेशन सिंदूर में भारत ने इस मिसाइल का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था. अस्त्र मिसाइल का यह सौदा भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ब्रह्मोस भारत-रूस की संयुक्त मिसाइल है. जबकि अस्त्र पूरी तरह भारत में बनी स्वदेशी मिसाइल है और इंडोनेशिया इसका पहला ग्राहक है. आज आपको अस्त्र की ताकत और इंडोनेशिया के लिए इसकी जरूरत को भी समझना चाहिए.
अस्त्र Mk-1 भारत की पूरी तरह स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल है, यानी ये दुश्मन के विमान को आंखों से दिखने से पहले ही रडार की मदद से निशाना बना सकती है. इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है.
इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि उन्नत संस्करणों की रेंज 160 किमी तक और भविष्य में इससे भी अधिक होने की योजना है. यह हर मौसम, दिन-रात काम कर सकती है और आवाज से चार गुना ज्यादा रफ्तार से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को निशाना बना सकती है.
इंडोनेशिया इसे अपने Su-27 और Su-30 लड़ाकू विमानों पर लगाकर लंबी दूरी से दुश्मन के विमानों को मार गिराने की क्षमता बढ़ा सकेगा. इससे इंडोनेशिया को पश्चिमी देशों की महंगी एयर-टू-एयर मिसाइलों का एक किफायती विकल्प मिलेगा.
भारत और इंडोनेशिया के बीच जो रक्षा सहयोग बढ़ रहा है, वो दोनों देशों को चीन के खिलाफ मजबूत करेगा.यह चीन समेत विस्तारवादी सोच वाले देशों के लिए सीधा संदेश भी है कि भारत और इंडोनेशिया जैसे देश चीन के दबाव में नहीं आने वाले हैं.
जिस तरह चीन भारत को चारों तरफ से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा है. भारत के चारों तरफ मौजूद देशों को कर्ज देकर उनके पोर्ट पर कब्जा कर रहा है. वहीं अब भारत और इंडोनेशिया मिलकर इसका जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं . जिस मलक्का स्ट्रेट से चीन का 80 प्रतिशत समुद्री व्यापार होता है, अब उसके दरवाज़े पर भारत की मौजूदगी होगी. ये, हमारे देश के लिए बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि होने जा रही है.
इंडोनेशिया और भारत मिलकर आचेह के सबांग और भारत के अंडमान-निकोबार द्वीपों में रणनीतिक बंदरगाह विकसित करेंगे. भारत सबांग पोर्ट बनाएगा, वहीं इंडोनेशिया अंडमान प्रोजेक्ट का समर्थन करेगा. ये दोनों पोर्ट एक दूसरे से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर मौजूद हैं.
सबांग-निकोबार की जोड़ी से भारत को इस चोकपॉइंट के मुहाने पर स्थायी निगरानी की क्षमता और पकड़ मिलती है. इससे शांतिकाल में भारत और इंडोनेशिया को इसका व्यापारिक फायदा होगा और तनाव में रणनीतिक फायदा मिलेगा.
यानी आप कह सकते हैं. भारत और इंडोनेशिया मिलकर मलक्का के 'गेट' के दोनों दरवाजों को थाम रहे हैं. जो चीन पर दबाव बनाने के काम आएगा. कुछ विश्लेषक सबांग पोर्ट को इंडोनेशिया और भारत का होर्मुज बता रहे हैं. यानी जिस तरह का नियंत्रण ईरान ने होर्मुज पर स्थापित किया है, भारत और इंडोनेशिया भी मलक्का स्ट्रेट पर वैसी पकड़ बना सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंडोनेशिया में एक भारतीय फिल्मी गाने का जिक्र किया. इसके जरिए उन्होंने बताया कि अगर भारत और इंडोनेशिया मिल जाएंगे तो उनकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी.