Explainer: ट्रेड डील पर आगे बढ़ी बात... फ‍िर कहां फंस रहा पेंच; क्‍यों मानने को तैयार नहीं भारत?

Explainer: ट्रेड डील पर आगे बढ़ी बात... फ‍िर कहां फंस रहा पेंच; क्‍यों मानने को तैयार नहीं भारत?

Agriculture Market: अमेर‍िका ने जब से भारतीय न‍िर्यात पर 50 फीसदी टैर‍िफ क‍िया है. उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) को लेकर बातचीत चल रही है. इसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ी है. लेक‍िन भारत एग्रीकल्‍चर प्रोडक्‍ट पर टस से मस होने के ल‍िए तैयार नहीं है. आइए जानते हैं क्‍यों?

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 13, 2025, 02:55 PM IST
Indo-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) की बातचीत तेज हो गई है. लेकिन एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर पर भारत की सख्ती के कारण डील अभी भी अटकी हुई है. भारत अमेरिकी डिफेंस इक्‍व‍िपमेंट, एनर्जी और एविएशन प्रोडक्ट्स की खरीद यूएस से बढ़ाने के ल‍िये तैयार है. लेकिन अमेरिकी एग्रीक्‍लचर प्रोडक्‍ट को इंड‍ियन मार्केट में एंट्री देने से साफ इनकार कर रहा है. सरकार का इसका सख्‍त रुख अपनाने का कारण यह है क‍ि इस पर मंजूरी देने से लाखों किसानों को नुकसान होगा.

एग्रीकल्‍चर पर टस से मस होने को तैयार नहीं भारत

सरकारी सूत्रों के अनुसार दोनों देश बड़े ट्रेड पैकेज पर बातचीत में लगे हुए हैं. कई सेक्टर में अच्छी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर पर भारत की तरफ से साफ कहा गया है क‍ि अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट्स जैसे दालें, गेहूं, मक्का, बादाम आदि के ल‍िए मार्केट नहीं खोला जाएगा. इससे घरेलू किसानों पर कॉम्‍पटीशन का दबाव बढ़ेगा और उनकी आमदनी घटेगी.

मार्केट का एक्‍सेस लेने की चाहत, भारत का इनकार
अमेरिका की तरफ से लगातार दबाव डाला जा रहा है क‍ि भारत एग्रीकल्‍चर इम्‍पोर्ट पर रियायतें दे. वाश‍िंगटन पल्सेस, व्हीट, कॉर्न जैसे प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट की चाहता है. लेकिन भारत ने इन मांगों को ठुकरा द‍िया है. सरकार की तरफ से तर्क द‍िया गया क‍ि खेती से गांव में रहने वाले लोगों की आमदनी और फूड सिक्योरिटी सीधे जुड़ी है. इसलिए ट्रेड डील के तहत इसे नहीं खोला जा सकता.

भारत ने अमेर‍िका को क्‍या ऑफर क‍िया?
भारत ड‍िफेंस, क्लीन एनर्जी, क्रूड ऑयल, एलएनजी और सिविल एविएशन जैसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में बड़े कम‍िटमेंट देने के ल‍िये तैयार है. ये हाई-वैल्यू सेक्‍टर हैं, जहां अमेरिका से ज्यादा खरीदारी होगी. इसके अलावा भारत चाहता है क‍ि अमेरिका भारतीय प्रोडक्‍ट पर लगाए गए एक्‍स्‍ट्रा 25% टैरिफ को हटाए, इससे एक्सपोर्ट बढ़ सकेगा. बाद में बाकी 25% टैरिफ पर भी बात हो सकती है.

पीयूष गोयल ने द‍िया तीखा जवाब...
अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने भारत की तरफ से द‍िये गए ऑफर को 'बेस्ट एवर' बताया. लेकिन उन्‍होंने भारत को 'टफ नट टू क्रैक' भी कहा. इस पर कॉमर्स म‍िन‍िस्‍टर पीयूष गोयल ने कहा, यद‍ि अमेरिका को हमारा ऑफर बेस्ट लग रहा है तो साइन ऑन द डॉटेड लाइन कर लेना चाहिए!' गोयल ने बताया कि अब तक 5-6 राउंड बातचीत हो चुकी है और प्रोग्रेस अच्छी है. लेकिन डेडलाइन के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे.

भारतीय क‍िसानों की बढ़ जाएगी परेशानी
भारत में 50% से ज्यादा आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़ी हुई है. अमेरिकी सब्सिडाइज्ड फार्म प्रोडक्ट्स की कीमत कम होने से भारतीय किसानों के ल‍िए परेशानी होगी. भारतीय प्रोडक्‍ट स्‍थानीय बाजार से बाहर हो सकते हैं. भारत की तरफ से पहले ही FTA में एग्रीकल्‍चर प्रोडक्‍ट को बाहर रखा गया है. अमेरिका चीन से डायवर्सिफाई कर रहा है, यही कारण है क‍ि भारत का बड़ा बाजार उसे लुभा रहा है. लेकिन भारत इस पर टस से मस होने के मूड में नहीं है.

टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ सकता है. यद‍ि एग्रीकल्‍चर प्रोडक्‍ट को साइड लाइन कर दें तो दोनों देशों के बीच जल्‍द ही डील को आगे बढ़ाया जा सकता है. साल 2030 तक ट्रेड को 500 बिलियन डॉलर करने का है. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टैरिफ थ्रेट दी जा रही है लेक‍िन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के कारण दोनों को एग्रीमेंट करना पड़ेगा. भारत की 'फार्मर्स फर्स्ट' पॉलिसी काब‍िलेतारीफ है. लेकिन डील से डिफेंस-एनर्जी में मजबूती और जॉब्स बढ़ेंगी. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

US tariff trade deal

