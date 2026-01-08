Advertisement
ट्रंप टैरिफ को 'ठेंगा दिखाती' भारतीय अर्थव्यवस्था, GDP में किन सेक्टर्स की बड़ी भूमिका; जानें वर्ल्ड बैंक समेत इन 5 एजेंसियों के क्या हैं अनुमान



Indian Economy: NSO ने बुधवार को भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर डाटा जारी किया. इसमें कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में रियल जीडीपी में 7.4% की वृद्धि दर का अनुमान है. वहीं, गुरुवार को Dun & Bradstreet ने रिपोर्ट में कहा वित्त वर्ष 2027 तक भारत की जीडीपी 6.6% तक पहुंचने का अनुमान है.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 08, 2026, 11:48 PM IST


Indian Economy Forecast: अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत पर फिर से टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं. उन्होंने संकेत दिया है कि अगर भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखता है तो वे टैरिफ को और भी अधिक बढ़ा सकते हैं. ट्रंप ने रूस प्रतिबंध बिल को मंजूरी भी दे दी है. इससे रूस से तेल लेने वाले देशों (चीन, भारत और ब्राजील) पर ट्रंप 500 फीसदी तक का टैरिफ लगा सकते हैं. फिलहाल भारत पर उन्होंने 50 फीसदी का भारी टैरिफ लगा रखा है. बहरहाल, यहां बड़ी बात यह है कि ट्रंप की इस टैरिफ धमकी को भारतीय अर्थव्यवस्था 'ठेंगा दिखाती' हुई नजर आ रही है. जी हां, देश की जीडीपी ग्रोथ अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है. गुरुवार को Dun & Bradstreet की एक रिपोर्ट सामने आई. इसमें कहा गया है, "मजबूत उपभोक्ता मांग (Consumer demand) और लगातार पब्लिक इन्वेस्टमेंट के चलते वित्त वर्ष 2027 तक भारत की जीडीपी लगभग 6.6% तक पहुंचने का अनुमान है." आइए जानते हैं कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में किन सेक्टर्स का कितना अनुमानित हिस्सा है और इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि देश की जीडीपी ग्रोथ को लेकर मूडीज, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आरबीआई और फिच जैसी एजेंसियों के क्या अनुमान हैं. शुरुआत हम हाल ही में आए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) और Dun & Bradstreet की रिपोर्ट से करेंगे.

FY 26 में 7.4% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान- NSO 
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने बुधवार भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर डाटा जारी किया. इसके अनुमानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) में रियल जीडीपी में 7.4% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह वृद्धि दर 6.5% थी. इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी में करीब 7.4% की वृद्धि का अनुमान है. वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी 201.90 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी का अनंतिम अनुमान (Provisional Estimates) 187.97 लाख करोड़ रुपये था. वित्त वर्ष 2025-26 में नॉमिनल जीडीपी के 357.14 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 330.68 लाख करोड़ रुपये था.

FY27 में जीडीपी ग्रोथ का 6.6% अनुमान- D&B
Dun & Bradstreet की रिपोर्ट में कहा गया है,"मजबूत Consumer demand और लगातार पब्लिक इन्वेस्टमेंट के चलते वित्त वर्ष 2027 तक भारत की जीडीपी लगभग 6.6% तक पहुंचने का अनुमान है." रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. अनुमानों के अनुसार, यह पूरी अर्थव्यवस्था की तुलना में दोगुनी दर से बढ़ेगी और 2030 तक सकल मूल्य वर्धित (Gross Value Added-GVA) का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा बन जाएगी. एआई को स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय क्षेत्रों में बहुत अधिक रूप से अपनाने की उम्मीद है. भारत के टियर-।। और टियर-।।। शहर निवेश और टैलेंट के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं. ये क्षेत्र एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स और सेमीकंडक्टर विकास से फायदे में हो रहे हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दे रहे हैं.

भारत की जीडीपी में इन सेक्टर्स की अनुमानित हिस्सेदारी
> वित्तीय रियल एस्टेट और प्रोफेशनल्स सर्विसेज : 24 प्रतिशत
> व्यापार,होटल,परिवहन और कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी सेवाएं : 17 प्रतिशत
> कृषि, मछली पालन एवं अन्य: 17 प्रतिशत
> लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं: 15 प्रतिशत
> मैन्युफैक्चरिंग: 14 प्रतिशत
> कंस्ट्रक्शन: 9 प्रतिशत
> पानी आपूर्ति, बिजली,गैस और अन्य जरूरी सेवाएं : 2 प्रतिशत
> खनन: 2 प्रतिशत

चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान
1. मूडीज: 6.4 प्रतिशत
2. वर्ल्ड बैंक: 6.5 प्रतिशत
3. आईएमएफ: 6.6 प्रतिशत
4. आरबीआई: 7.3 प्रतिशत
5. फिच: 7.4 प्रतिशत 

तीन सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश के लिए IMF का अनुमान
विश्व की तीन सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देशों के नाम अमेरिका, चीन और जर्मनी है. आइए अब हम इन देशों की जीडीपी ग्रोथ पर IMF के अनुमानों को देखते हैं. IMF के अनुमान के अनुसार, साल 2026 में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 2.1 फीसदी रहने की संभावना है. चीन की 2026 में जीडीपी ग्रोथ रेट 4.2 फीसदी रहने का अनुमान है. जर्मनी की 2026 में जीडीपी ग्रोथ रेट 0.9 फीसदी रहने की संभावना है. 

विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
1. अमेरिका
2. चीन
3. जर्मनी
4. भारत
5. जापान

