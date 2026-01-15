Budget 2026: पहले केवल अंग्रेजी में ही पेश होता था भारत का बजट, बाद में हिंदी की भी परंपरा हुई शुरू; जानें इसकी कहानी

Budget Story, Budget in Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी को मोदी सरकार की ओर से देश का बजट पेश किया जाएगा. इसकी तैयारी लगभग अपने अंतिम चरण में है. वित्त मंत्री सीतारमण एक फरवरी दिन रविवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगी. वे संसद के लोकसभा में सुबह 11 बजे देश का बजट पेश करेंगी. इस आगामी बजट से देश के नागरिकों को कई सारी उम्मीदें हैं. चाहें रेलवे सेक्टर हो या फिर शिक्षा, चाहें हेल्थ सेक्टर हो या कृषि सेक्टर, हर क्षेत्र के लोगों को इस बजट से कुछ बड़े ऐलान की संभावना है. यह बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, यह तो 1 फरवरी को बजट पेश होने के साथ ही पता चलेगा लेकिन इस बीच हम आपको बजट से जुड़ी कुछ कहानियां और इतिहास को लगातार बता रहे हैं. आज हम बात करेंगे बजट के उस इतिहास की जब भारत का बजट अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी छपने/पेश होने लगा. आइए इसके बारे में जानते हैं.

पहले केवल अंग्रेजी में पेश होता था बजट

हमारा देशे भारत अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त सन् 1947 में आजाद हुआ था. हमें आजादी तो मिल गई थी लेकिन देश का बजट अभी भी उस अंग्रेजों की परंपरा को ही फॉलो करता था, जिसकी शुरुआत अप्रैल 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा की गई थी. जी हां, भारत का पहला बजट आजादी से काफी पहले 7 अप्रैल 1860 में ब्रिटिश शासन के समय पेश किया गया था. भारत का तब का यह बजट हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में था, जिसे स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जेम्स विल्सन ने पेश किया था. इसके बाद बजट पेश होते रहे और यह अंग्रेजी भाषा में ही होते थे.

15 अगस्त 1947 को जब अपना देश भारत आजाद हुआ. तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 में पेश किया गया था. यह एक अंतरिम बजट था, जिसे तब के वित्त मंत्री आर. के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था. ध्यान देने वाली बात यह थी कि भारत अग्रेंजों के शासन से अब आजाद हो चुका था, लेकिन बजट तब भी केवल अंग्रेजी में ही पेश किया जाता था. देश में केवल अंग्रेजी में ही बजट पेश करने की यह परंपरा साल 1955 तक चली.

गणतंत्र भारत का पहला बजट

सन् 1947 में आजादी के बाद भारत का शासन भारतीयों के हाथ में आ गया. देश में लोकतंत्र की बात होने लगी और तेजी के साथ इसकी तैयारी भी. करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत का संविधान तैयार किया गया. उसके बाद 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान पूरे भारत में लागू हो गया. संविधान लागू होते ही भारत एक गणतांत्रिक देश बन गया और यहां एक बार फिर से गणतंत्र की स्थापना हो गई. हालांकि, एक बात जो खटक रही थी वह थी बजट की भाषा. लोगों को अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लोग अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी चाहते थे. लेकिन इसका सपना 1955 के आसपास पूरा हुआ. गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को तब के वित्त मंत्री जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया, जो केवल अंग्रेजी में ही था.

हिंदी में भी भारत का बजट

बात साल 1955 की है. इस साल से पहले तक भारत का बजट केवल अंग्रेजी में ही छपता/पेश होता था. लेकिन साल 1955 में इस परंपरा में एक बड़ा और ऐतिहासिक परिवर्तन किया गया. जी हां, तब देश के वित्त मंत्री सी. डी. देशमुख (C.D. Deshmukh) थे. उन्होंने भारत के बजट दस्तावेजों को अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी छापने की प्रथा शुरू कर दी. जी हां, भारत के केंद्रीय बजट को पहली बार 1955-66 के बजट के लिए अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी छापा/पेश किया गया. भारत में हिंदी भाषी लोगों की संख्या काफी अधिक है. इसलिए इस कदम को उठाया गया ताकि आम जनता को भी बजट को समझनें में कोई दिक्कत ना हो. इस ऐतिहासिक कदम ने देश के बजट को अधिक लोगों तक पहुंच बना दिया. तब से एक परंपरा शुरू हो गई और भारत का बजट 1955 से अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी छपने/पेश होने लगा.

बजट सत्र 2026

बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से हो रही है. यह 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा. सत्र का पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा. वहीं, दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक का होगा. लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि एक फरवरी को लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा. बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की करेंगी. वे 28 जनवरी को संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. भारत का पहला बजट कब पेश किया गया?

भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 में ब्रिटिश शासन के समय जेम्स विल्सन ने पेश किया था.

2. आजाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था?

आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 में पेश किया गया था. यह एक अंतरिम बजट था, जिसे तब के वित्त मंत्री आर. के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था.

3. गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था?

गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को तब के वित्त मंत्री जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था.

4. 2026 में बजट किस दिन पेश किया जाएगा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2026 में बजट रविवार 1 फरवरी को पेश किया जाएगा.

5. बजट सत्र 2026 की शुरुआत कब से हो रही है?

बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से हो रही है. यह 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा.