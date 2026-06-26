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44°C ने यूरोप को किया बेहाल...स्पेन से इटली तक बरस रही आग; आखिर क्या है 'ओमेगा ब्लॉक', जिससे टूट रहे गर्मी के सारे रिकॉर्ड?

What is Omega Block: यूरोप में इन दिनों तापमान 44°C के पार चल रहा है. अपने ठंडे मौसम के लिए मशहूर यूरोप के लिए यह नई बात है. वहां पर इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी. इसके चलते वहां के तमाम देश इन दिनों तेज गर्मी से परेशान हैं. इसके पीछे 'ओमेगा ब्लॉक' को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जो गर्मी के सारे रिकॉर्ड एक-एक करके तोड़ रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 26, 2026, 04:45 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:45 AM IST
44°C ने यूरोप को किया बेहाल...स्पेन से इटली तक बरस रही आग; आखिर क्या है 'ओमेगा ब्लॉक', जिससे टूट रहे गर्मी के सारे रिकॉर्ड?
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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