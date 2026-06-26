Impact of Omega Block on Europe: झुलसाने वाली तेज गर्मी से इन दिनों केवल भारत ही नहीं बल्कि ठंडे मौसम के लिए मशहूर यूरोप भी जूझ रहा है. नीदरलैंड, ब्रिटेन, इटली और फ्रांस समेत पश्चिमी यूरोप के कई देशों में तापमान इन दिनों 44 डिग्री सेल्सियस के पास चल रहा है. वहां के लोग इस तरह की भयंकर गर्मी के आदी नहीं है. इसलिए तेज गर्मी की वजह से अब तक करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है. हालात को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं. गर्मी से बचने के लिए किसान रात में फसलें काट रहे हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिन में सफर करने वालों की संख्या घट गगई है.