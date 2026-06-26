Impact of Omega Block on Europe: झुलसाने वाली तेज गर्मी से इन दिनों केवल भारत ही नहीं बल्कि ठंडे मौसम के लिए मशहूर यूरोप भी जूझ रहा है. नीदरलैंड, ब्रिटेन, इटली और फ्रांस समेत पश्चिमी यूरोप के कई देशों में तापमान इन दिनों 44 डिग्री सेल्सियस के पास चल रहा है. वहां के लोग इस तरह की भयंकर गर्मी के आदी नहीं है. इसलिए तेज गर्मी की वजह से अब तक करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है. हालात को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं. गर्मी से बचने के लिए किसान रात में फसलें काट रहे हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिन में सफर करने वालों की संख्या घट गगई है.
राहत पाने के लिए लोग नदी-झीलों और बीच की ओर भाग रहे हैं. इसकी वजह से वहां पर दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं. फ्रांस में पिछले एक सप्ताह में 40 लोग झीलों-नदियों में नहाने से डूब चुके हैं. अचानक बढ़ी गर्मी से फ्रांस में बिजली की डिमांड भी जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है. जिसे वहां के ग्रिड पूरी नहीं कर पा रहे हैं. इसके चलते वहां पर बड़े पैमाने पर बिजली कटौती चल रही है. इटली और ब्रिटेन ने भी अत्यधिक गर्मी को देखते हुए अलर्ट जारी किए हैं.
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गुरुवार कहा कि फ्रांस में अभूतपूर्व लू चल रही है. उन्होंने कहा कि मौसम की इस चरम स्थिति के हिसाब से खुद को ढालना मुश्किल है, क्योंकि तापमान सामान्य से 15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है. वहां पर तापमान 43 डिग्री को पार कर गया है.
एंटीब्स में इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैक्रों ने कहा, यहां प्राथमिकता सुरक्षा है. सबसे पहले बचाव के उपाय आते हैं. सभी को याद दिलाना जरूरी है कि वे नियमित रूप से तरल पदार्थ लें, धूप में ज़्यादा मेहनत करने से बचें और जितना हो सके अपना बचाव करें.
उन्होंने फ्रांसीसी लोगों से हीटवेव के दौरान एकजुटता और सक्रियता दिखाने का आग्रह किया. फ्रांस के मौसम विभाग 'मेटियो फ्रांस' के अनुसार, तेज गर्मी का यह दौर इस वीकेंड तक जारी रहने की उम्मीद है. इसके बाद कुछ राहत मिल सकती है.
स्विट्जरलैंड में भी गर्मी का महीना रिकॉर्ड तोड़ने वाला साबित हो रहा है. ऐसे में जिनेवा के एयर-कंडीशंड सिनेमाघर बढ़ती गर्मी से राहत पाने की चाह रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी पनाहगाह साबित हो रहे हैं.
यूके मेट ऑफिस के अनुसार, इस अचानक बढ़ी गर्मी की मुख्य वजह यूरोप के ऊपर बन रहा उच्च दबाव क्षेत्र है. यह उच्च दबाव हवा को नीचे की ओर धकेलता है, जिससे बादलों का निर्माण रुक जाता है. इसकी वजह से सूर्य की रोशनी लंबे वक्त तक जमीन पर रहकर उसे गर्म करती रहती है, जिससे तापमान अचानक बढ़ जाता है. इस मौसम संबंधी घटना को ओमेगा ब्लॉक या हीट डोम प्रभाव कहा जाता है.
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, ओमेगा ब्लॉक का नाम ग्रीक अक्षर Ω (ओमेगा) से पड़ा है क्योंकि हवा का बहाव इसी आकार का बन जाता है. यह दो निम्न दबाव क्षेत्रों के बीच उच्च दबाव का क्षेत्र होता है. उच्च दबाव के कारण जमीन से उठने वाली गर्म हवा ऊपर नहीं जा पाती और सतह के पास फंस जाती है, जिससे आसपास का तापमान और बढ़ जाता है.
यूरोप में अचानक तेज गर्मी बढ़ने की वजह यही ओमेगा ब्लॉक माना जा रहा है. आमतौर पर यूरोप के ऊपर जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जो मौसम प्रणालियों को आगे बढ़ाती है. लेकिन इस बार जेट स्ट्रीम का यह सामान्य प्रवाह बाधित हो गया है, जिससे हवा का बहाव ओमेगा आकार में बदल गया है. इस वजह से नीचे से उठने वाली गर्म हवाएं ऊपर नहीं जा पा रही हैं. जिससे यूरोप भयंकर गर्मी से जूझ रहा है.
ओमेगा ब्लॉक के अलावा क्लाइमेट चेंज भी यूरोप के तेजी से गर्म होने की बड़ी वजह माना जा रहा है. विश्व मौसम संगठन (WMO) ने 2025 में इस बारे में “European State of the Climate” शीर्षक से साथ अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इसमें बताया गया था कि यूरोप 1980 के दशक से वैश्विक औसत के मुकाबले दोगुनी तेजी से गर्म हो रहा है. यह दुनिया का सबसे तेज गर्म होने वाला महाद्वीप है. अब यूरोप में गर्मी की लहरें लगातार लंबी और तीव्र होती जा रही हैं. वहां पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं. ज्यादा बारिश की वजह से बाढ़ आ रही है और जैव विविधता भी बिगड़ रही है.
भारत समेत दुनिया के कई देशों में 40 डिग्री से ऊपर का तापमान सामान्य है, लेकिन यूरोप के लिए यह घातक साबित हो रहा है. इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भारत कार्यक्रम निदेशक ज़ेरिन ओशो इसकी वजह बताती हैं. वे कहती कि यूरोप ठंडा महाद्वीप रहा है. यही वजह है कि वहां का बुनियादी ढांचा, शहरी योजना और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली ठंडे मौसम से निपटने के लिए बनी थी.
वे कहती हैं कि यूरोप में घर इस तरह बनाए जाते हैं कि सर्दियों का मुकाबला कर सकें. इसके लिए घर की दीवारें मोटी रखी जाती हैं, जो ठंडी हवाओं को अंदर आने से रोकती हैं. यही नहीं, वहां पर सूरज की रोशनी एशिया की तुलना में देर तक बनी रहती हैं. यही वजह है कि घर देर तक गर्म बने रहते हैं और उन्हें ठंडा होने का मौका नहीं मिल रहा. जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है.