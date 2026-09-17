/ईरान ने दिखाई ‘एंजल ऑफ डेथ’ की झलक, US-इजरायल में खलबली! सीक्रेट मिसाइलों का पूरा जखीरा कितना खतरनाक?

Iran Dangerous Missiles: अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ती सैन्य तनातनी के बीच क्या ईरान सीक्रेट तरीके से पलटवार की तैयारी कर रहा है? इस सवाल के संकेत दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स के बीच चर्चा का विषय है. जिस तरह अब तक की जंग में ईरान ने अमेरिका-इजराइल को अकेले सरप्राइज किया, अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया. उसके डेटा तो हैरान करने वाले हैं ही, ईरान ने एक ऐसी मिसाइल की झलक भी दिखाई है, जो चौंकाने वाली है.
ईरान ने अपनी मिसाइल को एंजेल ऑफ डेथ, यानी आसमान में मौत का दूत कहते हुए अमेरिका इजरायल को एक तरह से धमकी दी है- अगर अबकी बार हमला हुआ, तो ईरान अपने सीक्रेट वेपन के साथ अमेरिका इजरायल और उसके तमाम सहयोगियों पर मौत का दूत बनकर टूट पड़ेगा. ईरान ने कहा, कि अभी तो ट्रेलर दिखा है, असली जंग तो अब होगी.
इस बीच अमेरिका से भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है, जो ईरान का हौसला बुलंद कर रही है. इस रिपोर्ट में अब तक की जंग में 38 अरब डॉलर खर्च का जिक्र है. इसके साथ अमेरिकी सेना को हुए बड़े नुकसान का भी ब्योरा है. ये रिपोर्ट संकेत देती है कि पूरे मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में अमेरिका का एक भी मिलिट्री बेस पूरी तरह एक्टिव नहीं है.
आज के जी स्पेशल में ईरान और अमेरिका की जंग को इसी पहलू से समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले ईरान के वो सीक्रेट वेपन जो दुश्मन को सरप्राइज करने के लिए काफी बताए जा रहे हैं. आखिर, ईरान ने ऐसे कितने सरप्राइज वेपन तैयार रखे हैं? अमेरकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप तो दावा करते रहे हैं, कि ईरान की पूरी नेवी और एयरफोर्स बर्बाद हो गई है, तो फिर आसमान में लहराता मौत का फरिश्ता कहां से बच गया...?
आसमान में लहराते एंजल ऑफ डेथ यानी मौत के दूत की झलक दिखाकर ईरान ने सीधे अमेरिका को हड़का दिया है. ईरान का दावा है, आसमान में मछली के आकार में फैलती ये मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचते पहुंचते सुरसा की तरह हो जाती है. जितनी विकराल, उतनी ही घातक.
ये मिसाइल ईरान इजरायल की मौजूदा जंग में इस्तेमाल नहीं हुई. लेकिन ईरान का दावा है, कि जून 2025 में इसी मिसाइल के डर से ट्रंप और नेतन्याहू सीजफायर के लिए मजबूर हुए थे. ये तो अभी मिसाइल की तीसरी जेनेरेशन है.
ईरान का दावा है कि यूएस में तीसरी पीढ़ी की मिसाइल से ही दहशत है, जबकि उसके पास 5वीं, छठी पीढ़ी की मिसाइल भी तैयार है. ईरान ने अपने इस मौत के फरिश्ते के बारे में दावा किया है कि इसकी चौथी, पांचवी और छठी पीढ़ी की मिसाइलों को तो दुनिया ने देखा ही नहीं.
अगर तीसरी पीढ़ी की इस मिसाइल से अमेरिका इजरायल इतनी दहशत में आ गए, तो सबसे लेटेस्ट छठी पीढ़ी की मिसाइल से कितनी तबाही होगी, इसका अंदाजा भी नहीं दुश्मनों को.
ईरान का दावा है, कि जून 2025 में इजरायल और अमेरिका ने जिस तरह उसके परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए. उसकी जवाबी कार्रवाई में जब एंजेल ऑफ डेथ का इस्तेमाल किया, तो इससे जो तबाही हुई, उसे देखकर दोनों हमलावर देशों के पसीने छूट गए. इस एक मिसाइल ने इजरायल के बड़े सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया था. आखिर क्या है ये ईरान की सीक्रेट मिसाइल, जिसे दोबारा दिखाकर वो अमेरिका और इजरायल को धौंस दिखा रहा है...?
ईरान की इस सीक्रेट मिसाइल, जिसे मौत का दूत कहा जा रहा है, इसका नाम है सेजिल. हालांकि नाम अमेरिका इजरायल के लिए अनजाना नहीं है.
सब जानते हैं, सेजिल ईरान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है. लेकिन इस मिसाइल को सरप्राइज वेपन बनाती है, इसके अलग अलग जेनेरेशन. ईरान का दावा है, कि वो सेजिल मिसाइल को छठी पीढ़ी तक विकसित कर चुका है.
वो मिसाइल दुनिया ने देखी नहीं है, लेकिन उसकी अनुमानित ताकत और टारगेट रेंज के बारे में कुछ जानकारियां जरूर सामने आई है, जो अपने आप में चौंकाने वाली है.
इस मिसाइल की टारगेट रेंज 2500 किलोमीटर होगी. टर्मिनल फेज, यानी आखिरी चरण में इसकी रफ्तार 17000 किमी/घंटा होगी. हाई स्पीड की वजह से इसे रडार से ट्रैक करना बेहद मुश्किल होगा. ये दो स्टेज वाली ठोस ईंधन से चलने वाली मिसाइल है. ठोस ईंधन की वजह से इसे तेजी से लॉन्च किया जाता है. इसमें आखिरी समय में ईंधन भरने की जरूरत नहीं होती. इसे आसानी से कभी भी लाया ले जाया जा सकता है.
दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ सेजिल मिसाइल को मौत का दूत इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये इजरायल के आयरन डोम और अमेरिका के पैट्रियट और थाड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है.आयरन डोम को ही चकमा देकर सेजिल ने पिछले साल इजरायल में भयानक तबाही मचाई थी.
हवा में लहराने की वजह से इसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है. कुछ एक्सपर्ट्स इसके लुक को देखकर नागिन मिसाइल कहते हैं. लेकिन सवाल ये नहीं, कि ईरान की इस घातक मिसाइल को नाम क्या दिया जाता है. बल्कि ये कि अमेरिका जैसा सुपरपावर चौथी और पांचवी पीढ़ी के ही मिसाइल बना पाया है, लेकिन ईरान का दावा है, उसके पास छठी पीढ़ी की सेजिल मिसाइल तैयार है. आखिर ईरान के बेड़े में ऐसी और कितनी घातक मिसाइलें हैं, समझिए जी स्पेशल के इस हिस्से में.
जंग के दौरान अगर ईरानी सेना ने ये वीडियो नहीं जारी किया होता, तो अमेरिका क्या, पूरी दुनिया को ये पता ही नहीं चलता- ईरान ने कितनी मिसाइलें बना रखी हैं. ऐसा इसलिए, क्योंकि ईरान का ये ऐसा अदृश्य लोक है, जिसकी लोकेशन तो मालूम है, लेकिन ये जमीन के इतनी अंदर है कि ताकतवर बंकर बस्टर बम भी नहीं भेद सकता.
इन्हीं तहखानों से ईरानी सेना मिसाइलें निकालती है और इनके साथ पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचाती हैं. ईरान के कुछ अंडरग्राउंड मिसाइल भंडारों में तो ये भी सुविधा है कि मिसाइल को लॉन्च करने के लिए बाहर नहीं लाना पड़ता. ये बंकर के भीतर ही लॉन्च कर दी जाती हैं.
इन्हीं मिसाइल भंडारों में ईरान ने ऐसी मिसाइलें रखी हैं, जिनका नाम तो अमेरिका इजराइल ने भी सुना है, लेकिन इनके हमले नहीं देखे.
ये ईरान की सबसे नई मिसाइल है, जिसका परीक्षण मई 2025 में किया था. इसकी रेंज 1700 से 2 हजार किमी है. ये 500 किलो का वॉर हेड ले जा सकती है. साथ ही टर्मिनल सीकर तकनीक की वजह से इसे बीच रास्ते में रोका नहीं जा सकता.
ये ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है. इसकी रेंज 500 किमी है लेकिन इसे रडार से इंटरसेप्ट करना मुश्किल है.
इस तरह की और कितनी मिसाइलें हैं ईरान के पास, और जंग के किस चरण में इसका इस्तेमाल करेगा, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जब तक ये मिसाइलें हैं, मिडिल ईस्ट में घमासान आगे भयंकर होने वाला है.
ईरान के हथियारों का जखीरा ये बताता है कि आगे अगर हमला हुआ, तो ईरान पहले से ज्यादा सरप्राइज अटैक करने की तैयारी कर चुका है. जबकि अमेरिका से आई एक रिपोर्ट उसकी सेना का मनोबल गिराने वाली है. अमेरिकी कांग्रेस की गैर दलीय संस्था CBO की नई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ईरान से अब तक की जंग में ना सिर्फ हथियारों का जखीरा खाली हो चुका है, बल्कि अब तक बेनतीजा जंग का खर्च 38 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है. इस खुलासे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की छेड़ी ये जंग सवालों के घेरे में है.
ईरान जंग में अमेरिकी सेना की बर्बादी की ये तस्वीरें अमेरिकी मीडिया दिखा रही है. ये तस्वीरें बता रही हैं, कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना और उसके अहम ठिकानों को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है ईरान ने.
मिडिल ईस्ट के 8 देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस तबाह हो गए. उसके 60 एयरक्राफ्ट ईरान ने मारे, साथ ही 3.7 मिलियन डॉलर के हथियार नष्ट कर दिए! अमेरिका का ब्लैक हॉक जैसा एडवांस हेलिकॉप्टर ईरानी सेना ने कंधे से लॉन्च होने वाली मिसाइल से मार गिराया.
इसी तरह एफ-15 विमान, एफ-35 फाइटर जेट और एमक्यू रीपर जैसे एडवांस ड्रोन ईरान ने कई मर्तबा मार गिराए. CBO के मुताबिक ईरान से जंग में अमेरिका का हथियार भंडार इतना खर्च हुआ है कि उत्पादन बढ़ाने के बावजूद पुराने स्तर का हथियार भंडार वापस तैयार करने में कम से कम पांच साल लग सकते हैं.
डिफेंस सेक्टर में नए ऑर्डर से लेकर हथियारों की डिलीवरी तक तीन से पांच साल का वक्त लगता है. ऐसे में युद्ध खत्म होने के बाद भी इसका असर अमेरिकी सैन्य तैयारियों पर लंबे समय तक रह सकता है. खासतौर पर अगर वो किसी नए युद्ध में जाने की स्थिति में हो.
CBO की रिपोर्ट बताती है कि अगर ईरान के साथ सैन्य संघर्ष आगे भी जारी रहता है तो अमेरिका को हर महीने करीब 2 से 3 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च करने पड़ सकते हैं.
इस खर्च में इस्तेमाल किए गए हथियारों और सैन्य उपकरणों को दोबारा खरीदना, सैन्य विमानों की ज्यादा उड़ानें, ऑपरेशन और बढ़ी हुई ईंधन लागत शामिल हैं. अमेरिकी इन दिनों महंगा तेल खरीदने पर मजबूर है, लेकिन ट्रंप अरबो लीटर तेल इसी जंग में फूंक चुके हैं- वो भी उस जग में जिसका अब तक कोई नतीजा नहीं निकला.