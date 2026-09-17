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ईरान ने दिखाई ‘एंजल ऑफ डेथ’ की झलक, US-इजरायल में खलबली! सीक्रेट मिसाइलों का पूरा जखीरा कितना खतरनाक?

Iran Dangerous Weapons: ईरान ने ‘एंजल ऑफ डेथ’ की झलक दिखाई है, जिसके बाद से US-इजरायल में खलबली मची है. उसकी सीक्रेट मिसाइलों का जखीरा बहुत खतरनाक बताया जा रहा है, जो कहीं भी तबाही मचा सकता है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Sep 17, 2026, 05:19 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:19 AM IST
ईरान ने दिखाई ‘एंजल ऑफ डेथ’ की झलक, US-इजरायल में खलबली! सीक्रेट मिसाइलों का पूरा जखीरा कितना खतरनाक?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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