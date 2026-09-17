/ईरान ने दिखाई ‘एंजल ऑफ डेथ’ की झलक, US-इजरायल में खलबली! सीक्रेट मिसाइलों का पूरा जखीरा कितना खतरनाक?

ईरान के हथियारों का जखीरा ये बताता है कि आगे अगर हमला हुआ, तो ईरान पहले से ज्यादा सरप्राइज अटैक करने की तैयारी कर चुका है. जबकि अमेरिका से आई एक रिपोर्ट उसकी सेना का मनोबल गिराने वाली है. अमेरिकी कांग्रेस की गैर दलीय संस्था CBO की नई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ईरान से अब तक की जंग में ना सिर्फ हथियारों का जखीरा खाली हो चुका है, बल्कि अब तक बेनतीजा जंग का खर्च 38 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है. इस खुलासे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की छेड़ी ये जंग सवालों के घेरे में है.