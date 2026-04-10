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Hindi NewsExplainerExplainer: ईरान जंग से बन रहा फर्टिलाइजर क्राइस‍िस, क्‍या दुन‍िया पर छाने वाला है खाद्यान्‍न संकट?

Explainer: ईरान जंग से बन रहा फर्टिलाइजर क्राइस‍िस, क्‍या दुन‍िया पर छाने वाला है खाद्यान्‍न संकट?

What is Fertilizer Crisis: वर्ल्ड फूड प्रोग्राग की तरफ से प‍िछले द‍िनों जारी चेतावनी में कहा गया था क‍ि मिडिल-ईस्ट जंग से दुन‍िया में 4.5 करोड़ लोग भुखमरी की चपेट में आ सकते हैं. जंग यद‍ि लंबी चली तो आने वाले समय में खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 10, 2026, 02:26 PM IST
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Fertilizer Crisis: अमेर‍िका-इजरायल की तरफ से ईरान पर क‍िये गए हमलों के बाद शुरू हुई जंग से म‍िड‍िल ईस्‍ट के साथ दुन‍ियाभर पर असर पड़ रहा है. ग्‍लोबल सप्‍लाई चेन टूटने से शुरू हुई समस्‍या अब खाद्य संकट की तरफ बढ़ रही है. युद्ध लंबा चला तो पूरी दुन‍िया के सामने खाद्यान्न संकट गहरा सकता है. ईरान ने जंग के बीच 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को बड़ा हथ‍ियार बना लिया है. दुन‍िया के इस सबसे अहम जल मार्ग से करीब 20-25% तेल, एलएनजी और एक तिहाई फर्ट‍िलाइजर का न‍िर्यात होता है. जंग शुरू होने के बाद से श‍िप‍िंग 70% तक कम हो गई है. सप्‍लाई चेन टूटने से एनर्जी और फर्टिलाइजर के दाम आसमान छू रहे हैं.

दुन‍िया की तीन सबसे बड़ी संस्थाओं आईएमएफ, वर्ल्‍ड बैंक और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP) की तरफ से जारी ज्‍वाइंट स्‍टेटमेंट में चेतावनी दी गई है. तीनों ही संस्थाओं की तरफ से कहा गया क‍ि ईरान जंग के कारण ग्‍लोबल एनर्जी मार्केट में जो हलचल मची है, आने वाले समय में उसका असर दुनिया की फूड स‍िक्‍योर‍िटी पर पड़ेगा. WFP ने प‍िछले द‍िनों दुनियाभर को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा क‍ि मिडिल-ईस्ट की जंग से दुन‍ियाभर में करीब 4.5 करोड़ लोग भुखमरी की चपेट में आ सकते हैं. जंग लंबी चली तो दुन‍िया के सामने आने वाले समय में खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है. आइए जानते हैं कैसे?

फर्टिलाइजर क्राइस‍िस का क्‍या होगा असर?

फर्टिलाइजर तैयार करने में कच्‍चे माल के तौर पर प्राकृतिक गैस (LNG) और सल्फर का इस्‍तेमाल क‍िया जाता है. ये दोनों ही होर्मुज के जर‍िये आते हैं. होर्मुज स्‍ट्रेट से आवाजाही कम होने का असर यह है क‍ि यूर‍िया (urea) म‍िलने में द‍िक्‍कत हो रही है. प्रशासन की तरफ से यूर‍िया की कालाबाजारी रोकने के लि‍ए कदम उठाए जा रहे हैं. दुकानदार यूर‍िया को महंगे दाम पर बेच रहे हैं. अमोनिया और फॉस्फेट के दाम भी बढ़ रहे हैं. क‍िसान महंगे फर्टिलाइजर खरीदने में ह‍िचक रहे हैं. इन सभी द‍िक्‍कत का असर फसलों की बुवाई पर पड़ रहा है. कम फर्टिलाइजर का सीधा असर कम पैदावार से है, इससे आगे चलकर खाद्यान्न संकट बन सकता है.

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तेल के दाम बढ़ने से क्‍या द‍िक्‍कत होगी?

क्रूड ऑयल के दाम बढ़कर 95 से 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर चल रहे हैं. कुछ द‍िन पहले ये चढ़कर 122 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक पहुंच गए थे. महंगे तेल का असर यह हो रहा है क‍ि दुन‍िया के कई देशों में डीजल और ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ रहा है. खेत से बाजार तक चीजें पहुंचने का खर्च बढ़ रहा है. एनर्जी प्राइस में इजाफे से कुछ अनाज का यूज बायोफ्यूल (जैसे एथेनॉल) बनाने में क‍िया जा रहा है और खाने के लि‍ए अनाज कम हो रहा है.

दुनियाभर में भुखमरी का खतरा

वर्ल्‍ड फूड प्रोग्राम (WFP) की तरफ से पहले ही चेतावनी जारी की गई है क‍ि यद‍ि जंग जून 2026 तक चली तो 45 मिलियन (4.5 करोड़) से ज्‍यादा लोग भुखमरी का श‍िकार हो सकते हैं. इसके साथ ही यह संख्‍या बढ़कर करीब 36 करोड़ हो जाएगी. इसका सबसे ज्‍यादा असर गरीब और आयात पर निर्भर रहने वाले देशों जैसे भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका आद‍ि पर पड़ेगा. गल्फ कंट्री की तरफ से 80% से ज्यादा कैलोरी आयात की जाती है. खाड़ी देशों में किराने की चीजों के दाम 40-120% तक बढ़ गए हैं. लंबे समय में कम पैदावार से 2026-27 की फसल प्रभावित होगी, जिससे ग्‍लोबल मार्केट में अनाज की तंगी बढ़ेगी.

भारत पर क्या असर होगा?

भारतीय बाजार में फर्टिलाइजर का बड़ी मात्रा में आयात क‍िया जाता है. म‍िड‍िल ईस्‍ट से देश में यूरिया का बड़ा हिस्सा आता है. महंगे फर्ट‍िलाइजर से किसानों की लागत बढ़ेगी. इसका बोझ या तो सरकारी सब्सिडी पर पड़ेगा या फिर बाजार में खाने की चीजें (रोटी, चावल, दाल, सब्जी) महंगी होंगी. क्रूड के दाम बढ़ने से रुपया कमजोर हो सकता है और आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है.

2022 से अलग है फर्टिलाइजर क्राइस‍िस?

साल 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच जंग होने से अनाज और उर्वरक का संकट गहराया था. अब होर्मुज का मुद्दा इससे अलग लेक‍िन ज्‍यादा खतरनाक है. इससे एनर्जी और फर्ट‍िलाइजर दोनों पर असर पड़ रहा है. देश में अभी अनाज का स्टॉक अच्‍छा है, इसल‍िए कीमत में कोई खास इजाफा नहीं देखा जा रहा. लेकिन यद‍ि जंग लंबी चली तो हालत 2022 से भी बदतर हो सकते हैं.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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