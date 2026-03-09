Middle East War: ईरान चाहे तो चुटकियों में ला सकता है इन 6 देशों में तबाही, मिसाइल हमले से भी ज्यादा विनाशकारी होंगे परिणाम!

Iran-US War: मिडिल ईस्ट में युद्ध से दोहरा संकट पैदा हो गया है. एक तरफ तो तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है. दूसरी तरफ इस युद्ध ने मिडिल ईस्ट में जल संकट पैदा कर दिया है. जिस तरह से खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल पूरी दुनिया के लिए एक कमजोर नब्ज है, ठीक उसी तरह से खाड़ी देशों के लिए पीने का पानी एक कमजोर नब्ज है. खुद पर हो रहे हमलों से बचने के लिए ईरान अब इसी नब्ज को टारगेट कर रहा है.

तेल भंडारों के बाद अब पानी पर निशाना

28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक हमला सैन्य और सरकारी ठिकानों पर किया जा रहा था. अगले फेज में तेल भंडारों पर बम दागे गए. माना जा रहा था कि ये इस युद्ध का सबसे विध्वंसक दौर था. लेकिन, अब जो सिलसिला शुरू हुआ है वो इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब हमला उस चीज पर किया जा रहा है, जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है, यानी पानी.

'डिसैलिनेशन' पर निर्भर अरब की जनता

खाड़ी देशों में जहां जमीन के नीचे तेल का भंडार है, वहां पानी नाम मात्र का है. खाड़ी देशों के भूगोल को देखें तो सऊदी अरब, UAE, कतर और कुवैत जैसे देशों में साल भर बहने वाली एक भी बारह मासी नदी मौजूद नहीं है. ये देश अपनी आबादी की प्यास बुझाने के लिए 'डिसैलिनेशन' पर निर्भर हैं. जिस तरह से हमारे देश में ऊर्जा के उत्पादन के लिए पावर प्लांट होते हैं, उसी तरह से खाड़ी देशों में समंदर के पानी को पीने लायक बनाने के लिए वाटर प्लांट बनाए गए हैं, जो समंदर के पानी से नमक और गंदगी को अलग करते हैं और इस पानी को पीने लायक बनाती है. इन प्लांट्स को डिसैलिनेशन प्लांट्स भी कहा जाता है. ईरान युद्ध में अब इन्हीं प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है.

30 गांवों में पानी का संकट

डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले की शुरुआत की अमेरिका ने. ईरान के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान पर शुरुआती हमलों में केश्म द्वीप पर बने एक डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया है. दावा किया जा रहा है कि इस हमले में प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचा है. इस प्लांट के तबाह होने की वजह से पड़ोस के 30 गांवों में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है. करीब 1 लाख लोगों पर प्यास से मारे जाने का खतरा मंडरा रहा है. इस हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो ऐसा पलटवार करेंगे जो एक मिसाल बन जाएगा.

बहरीन का डिसैलिनेशन प्लांट बना निशाना

ईरान की इस वॉर्निंग के बाद बहरीन ने दावा किया है कि उसके प्रमुख डिसैलिनेशन प्लांट को ईरान के एक ड्रोन ने निशाना बनाया है. ये एक डायरेक्ट अटैक माना जा रहा है, लेकिन इस युद्ध में पहले भी डिसैलिनेशन प्लांट्स पर इनडायरेक्ट अटैक हो चुका है. 2 मार्च 2026 को दुबई के जेबेल अली पोर्ट के पास हुए हमले में वाटर प्लांट को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई थीं. UAE के फुजैराह F1 कॉम्प्लेक्स और कुवैत के दोहा वेस्ट प्लांट से भी नुकसान की खबरें सामने आई हैं. ईरान ने जिस तरह अपने डिसैलिनेशन प्लांट पर अमेरिका के हमले के बाद पलटवार किया है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान इसी पलटवार की बात कर रहा था? क्या ईरान का अगला टारगेट मिडिल ईस्ट में बने डिसैलिनेशन प्लांट होने वाले हैं? क्या खुद पर हमलों को रोकने के लिए ईरान अब मिडिल ईस्ट में जल संकट पैदा करने वाला है? आपको ये समझना चाहिए कि क्या ईरान ऐसा करने में सक्षम है? और अगर ऐसा कर दिया तो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी. लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि मिडिल ईस्ट का कौन सा देश इन डिसैलिनेशन प्लांट्स पर कितना निर्भर है?

फैक्ट फाइल

कुवैत और कतर में 90% पीने का पानी इन्हीं प्लांट्स से आता है. UAE में भी शहरी इलाके इन प्लांट्स पर 90% तक निर्भर हैं. बहरीन की निर्भरता इन प्लांट्स पर 90% है. डिसैलिनेशन प्लांट्स पर ओमान की निर्भरता 86% है. सऊदी अरब में 70 फीसदी पीने का पानी इन प्लांट्स से आता है. मिडिल ईस्ट में पानी की आपूर्ति के लिए 56 मुख्य डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं.

आपको ये भी जानना चाहिए कि ईरान की निर्भरता सिर्फ 3% है और अमेरिका ने ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला करके मिडिल ईस्ट के सभी 56 प्लांट्स के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है. ईरान अमेरिका पर सीधा हमला तो नहीं कर सकता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी देशों में जल संकट पैदा कर सकता है.

CIA ने 2010 में ही दी थी चेतावनी

आज मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एक हमले से जो संकट पैदा हुआ है, उसका अलार्म अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने 2010 में ही बजा दिया था. CIA की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि खाड़ी देशों में बने डिसैलिनेशन प्लांट्स को युद्ध की स्थिति में आसान टारगेट बनाया जा सकता है. ये खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि डिसैलिनेशन प्लांट्स की संरचना ऐसी है कि इन्हें हवाई हमलों से बचा पाना मुश्किल है.

एक डिसैलिनेशन प्लांट में कई चरण होते हैं- समुद्री पानी खींचने वाला इनटेक सिस्टम, ट्रीटमेंट यूनिट और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति केंद्र. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिसाइल हमले में प्लांट का केवल बिजली घर या इनटेक पंप भी क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पूरा प्लांट ठप हो जाएगा. बढ़ती आबादी की वजह से खाड़ी देशों में लोगों के लिए पर्याप्त पीने के पानी का स्टोरेज भी ज्यादा बड़ा नहीं है. ऐसे में अगर इन प्लांट्स पर हमला हुआ तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि कैसी मानवीय त्रासदी आएगी!

डर्टी गेम का जानिए इतिहास

जल संकट का ये खतरा काल्पनिक नहीं है, बल्कि पहले भी युद्ध में डिसैलिनेशन प्लांट्स को हथियार बनाया जा चुका है. आज आपको युद्ध के इस डर्टी गेम का इतिहास जानना चाहिए. 1990-91 में खाड़ी युद्ध के खत्म होने के बाद जब इराक की सेना कुवैत से वापस लौट रही थी, तब उन्होंने कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट्स को तबाह करना शुरू कर दिया था. डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाने के साथ-साथ सद्दाम हुसैन की सेना ने आसपास के तेल खदानों का मुंह फारस की खाड़ी में मोड़ दिया, जिससे लाखों बैरल कच्चा तेल फारस की खाड़ी में गिरने लगा. ये इतिहास का सबसे बड़ा OIL SPILL यानी तेल का रिसाव माना जाता है. सद्दाम की सेना ने ऐसा इसीलिए किया ताकि डिसैलिनेशन प्लांट्स के ठीक होने के बाद भी ये पानी पीने लायक नहीं बनाया जा सके. स्थिति ये हो गई थी कि तेल के रिसाव को रोकने के लिए अमेरिका को अपने ही मित्र देश कुवैत के तेल के कुओं के आसपास बमबारी करनी पड़ी थी, ताकि तेल में आग लग जाए और वो समंदर में न गिरे.

इस घटना के बाद कुवैत में पीने के पानी का गहरा संकट पैदा हो गया था. कुवैत को पीने का पानी निर्यात करना पड़ा था और पूरी व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में सालों लग गए थे. आज यही स्थिति एक बार फिर मिडिल ईस्ट में पैदा हो गई है. इस बार एक नहीं, बल्कि 6 देशों पर जल संकट का खतरा मंडरा रहा है.