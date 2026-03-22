EXPLAINER: क्या टूटने के कगार पर है INDI गठबंधन? सहयोगी दलों के निशाने पर क्यों आई कांग्रेस, लग रहे ये आरोप

Is INDI Alliance on verge of breaking: क्या बीजेपी से टक्कर लेने के नाम पर बना INDI गठबंधन टूटने के कगार पर है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि गठबंधन की मुख्य पार्टी कांग्रेस अचानक अपने सहयोगी दलों के निशाने पर आ गई है. वे उसे धोखेबाज कहकर भड़ास निकाल रहे हैं.
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Why rift in INDI Alliance increasing: बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने जिस जोश के साथ 2024 में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस (INDIA) बनाया था, वह अब दरकता दिख रहा है. हाल में संपन्न हुए राज्य सभा चुनावों के नतीजों ने इस खाई को और चौड़ा कर दिया है. इस बार विपक्षी दलों के निशाने पर गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस है. वे उस पर धोखा देने और नुकसान पहुंचाने का आरोप लग रहे हैं.
केरल के मुख्यमंत्री और इंडी गठबंधन में शामिल CPI(M) के नेता पिनाराई विजयन ने कहा, 'राज्यसभा चुनाव के नतीजे एक बार फिर साबित करते हैं कि कांग्रेस पार्टी संघ परिवार की बी-टीम की तरह काम करती है. उसने चुनाव में अप्रत्यक्ष तरीके से बीजेपी की की मदद की.'
CPI (ML) विधायक संदीप सौरव ने भी विजयन के इस आरोप को आगे बढ़ाया. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस को अपने संगठन में गहराई से जड़ें जमा चुकी सड़ांध को पहचानना और रोकना चाहिए. चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग के प्रति वह मूकदर्शक बनी रही, जिससे दूसरी पार्टियों के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचा और बीजेपी जीत गई. ये सब बातें गठबंधन को कमजोर कर रही हैं.'
दोनों नेता कांग्रेस से इस बात से नाराज थे कि राज्य सभा चुनाव में बिहार, हरियाणा और ओडिशा में, कांग्रेस के कुछ कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की. जिसकी वजह से वे सीटें बीजेपी जीत गई. हालांकि, क्रॉस-वोटिंग केवल कांग्रेस तक सीमित नहीं थी, कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के विधायकों ने भी ऐसा ही कर बीजेपी की मदद की. लेकिन चूंकि कांग्रेस, गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए बाकी दलों का गुस्सा अब उस पर ही फूट रहा है.
अपने खिलाफ माहौल बनता देख कांग्रेस ने पार्टी लाइन के खिलाफ वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है. साथ ही चुनावों में बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए हरियाणा में राज्यपाल से शिकायत की है.
समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस पर उसे धोखा देने का आरोप लगाया है. एसपी प्रवक्ता अशुतोष वर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा आखिरी क्षण में महागठबंधन को धोखा देती है, जिससे गठबंधन शर्मिंदा होता है. वहीं, सीपीएम ने कांग्रेस को संघ परिवार की बी-टीम कहकर हल्ला बोला है.
राजनीतिक पंडितों के मुताबिक, बीजेपी को रोकने के नाम पर विपक्षी दलों ने कुनबा तो बना लिया, लेकिन वे आपसी सहमति नहीं बना पा रहे हैं. जिसके चलते, यह गठबंधन रेंग-रेंगकर चलने को मजबूर है. लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बने इस गठबंधन ने बीजेपी को 244 सीटों पर रोकने में कामयाबी तो पाई, लेकिन उसके बाद अपनी लय को कायम नहीं रख पाई.
एक्सपर्टों का कहना है कि गठबंधन में शामिल दलों में आपसी विरोध इतने ज्यादा हैं कि वे किसी एक मुद्दे पर आसानी से सहमत हो ही नहीं सकते. यही वजह है कि गठबंधन बनने के 2 साल बाद भी कांग्रेस और क्षेत्रीय सहयोगियों के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं. मजे की बात ये है कि राज्य स्तर पर अधिकांश क्षेत्रीय दल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी हैं, वहीं केंद्र में INDI गठबंधन में वे उसके सहयोगी हैं. ऐसे में कांग्रेस के लिए भी यह गठबंधन गले में फंसी हड्डी की तरह बन गया है, जिसे व न तो उगल पा रही है और न ही निगल. कांग्रेस, जहां राज्यों में अपनी खोई जमीन वापस चाहती है, वहीं क्षेत्रीय दल उसे ज्यादा जगह नहीं देना चाहते.
यही वजह है कि INDIA ब्लॉक में असहज तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है. राज्यों में हाल में हुए चुनावों में सिर-फुटव्वल की यही स्थिति नजर आई. महाराष्ट्र में नवंबर 2024 में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन ने 235 सीटें जीतीं, जबकि, MVA को सिर्फ 50 मिलीं. परिणामों के बाद कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में टकराहट बढ़ी.
इसी तरह दिल्ली में AAP और कांग्रेस ने मिलकर 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ा, इसके बावजूद, कोई सीट नहीं जीत पाईं. इसके बाद 2025 में दोनों दलों ने अलग-अलग होकर असेंबली चुनाव लड़ा. जिसमें भी दोनों हार गए. इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को वोट-कटुआ करार दिया. जबकि, राहुल गांधी ने केजरीवाल को भ्रष्ट और झूठा इंसान बताया.
राजनीतिक पंडितों का मानना है कि INDI गठबंधन का भविष्य अनिश्चित है. बिना मजबूत एकता और साझा विजन के, यह समूह बीजेपी का विरोध तो करते रह सकता है, लेकिन राज्य स्तर पर उसे कितना टक्कर दे पाएगा, यह कहना मुश्किल होगा.