धीरे-धीरे दरकता जा रहा 'घर', क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा है INDIA कुनबा या है कोई बैकअप प्लान, जिससे 29 में हो जाए चमत्कार?

Does INDIA Alliance Have Backup Plan in Parliament? संसद के मानसून सत्र से पहले बीजेपी धुआंधार बैटिंग कर रही है. संसद में NDA समर्थक सांसदों की संख्या बढ़ने के बाद नए समीकरण बनते दिख रहे हैं. उसकी पहल से TMC से 20 और शिवसेना से 6 सांसदों को अलग बैठने की 'मान्यता' मिल गई है. वहीं, विपक्ष अभी भी बिखरा हुआ ही दिख रहा है. इंडी ब्लॉक में अब तक किसी भी दल में तालमेल नहीं दिख रहा है.
संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले देश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां बीजेपी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) धुआंधार बैटिंग करते हुए अपनी संख्या बल को बढ़ाने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी कुनबा पूरी तरह बिखरा हुआ नजर आ रहा है. बीजेपी की पहल से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 और शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों को लेकर संसद में अलग बैठने की 'मान्यता' मिल गई है. इन खबरों के सामने आने के बाद विपक्ष यानी INDIA ब्लॉक के खेमे में खलबली मच गई है.
इस नए राजनीतिक घटनाक्रम ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या विपक्ष वास्तव में हाथ पर हाथ धरे बैठा है या परदे के पीछे उसके पास बैकअप प्लान भी है, जिससे 2029 में कोई चमत्कार हो जाए? आइए इस पूरे समीकरण को विस्तार से समझते हैं.
संसद के भीतर चल रही इस उठापटक के बाद एनडीए समर्थक सांसदों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है. वहीं टीएमसी और शिवसेना के सांसदों से जुड़े नए घटनाक्रमों से विपक्षी एकता के दावों की हवा निकल गई है. मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने ऐसी सेंधमारी की है, जिससे विपक्ष रक्षात्मक मुद्रा में नजर आ रहा है. संसद में अपना संख्या बल बढ़ने के बाद सरकार के लिए किसी भी विवादास्पद या बड़े विधेयक को दोनों सदनों से पास कराना बेहद आसान हो जाएगा.
इंडिया ब्लॉक में इस समय आपसी तालमेल की भारी कमी दिख रही है. पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के रिश्ते पहले से ही तल्ख थे. अब सांसदों के इस नए समीकरण से दोनों में यह अविश्वास और बढ़ सकता है. यही हाल महाराष्ट्र और अन्य राज्यों का है, जहां क्षेत्रीय दल अपनी ढहती दीवार को बचाने में नाकाम दिख रहे हैं.
इस समूचे परिदृश्य को देखें तो ऐसा लगता है, जैसे पूरा विपक्ष हाथ पर हाथ धरे बैठा है. इसके तीन मुख्य कारण सामने आ रहे हैं. इनमें पहला कारण है सीट शेयरिंग और वर्चस्व की लड़ाई होना. चुनाव बीत जाने के बाद भी विपक्षी दलों के बीच भविष्य में होने वाले चुनावों के लिए तालमेल नहीं हो पाया है. हर क्षेत्रीय दल खुद को अपने राज्य का 'बिग बॉस' मान रहा है. जिससे बात नहीं बन पा रही हैं.
दूसरी बात, कांग्रेस का सुस्त रवैया है. असल में कांग्रेस इस गठबंधन की सबसे मुख्य धुरी है. वह इन दिनों गठबंधन के बजाय अपने आंतरिक संगठन और चुनिंदा राज्यों पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है. वह सहयोगी दलों के सांसदों को एकजुट रखने के लिए कोई ठोस कोशिश करती नजर नहीं आ रही है. जिससे स्थिति बिगड़ती जा रही है.
तीसी वजह एजेंसियों का डर और सत्ता का आकर्षण है. क्षेत्रीय दलों के सांसदों में यह भावना घर करती जा रही है कि विपक्ष में रहकर लगातार संघर्ष करने और जांच एजेंसियों का सामना करने से बेहतर है कि सत्ता पक्ष के साथ या एक सुरक्षित दूरी बनाकर चला जाए. जिससे उनके हित भी सुरक्षित रहें और वे सरकार के निशाने पर न आएं. इसके चलते वे एक तरह से सरेंडर की मुद्रा में नजर आते हैं.
इस तरह की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इंडिया ब्लॉक पूरी तरह हथियार नहीं डालेगा. उनके पास कुछ रणनीतिक बैकअप प्लान हो सकते हैं. संख्या बल कम होने के बावजूद वह संसद में आक्रामक 'मुद्दा आधारित' घेराबंदी कर सकता है. वह महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों र सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है.
इसके साथ ही वह सांसदों की मान्यता और दलबदल विरोधी कानून के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. नई परिस्थितियों को देखते हुए वह अब राज्यों में चुनावों में नए गठबंधन की ओर आगे बढ़ सकता है. उन राज्यों में वह स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी को घेरकर केंद्र सरकार पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकता है.
विपक्ष अपने खेमे में लगातार हो रही इस टूट को 'लोकतंत्र की हत्या' और 'पैसे-ताकत के बल पर चुनी सरकार को कमजोर करने' के नैरेटिव के रूप में जनता के बीच ले जा सकता है. ऐसा करने से वह जनता की सहानुभूति अपने फेवर में मोड़ सकता है.
कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि इंडिया ब्लॉक का 'घर' धीरे-धीरे दरक रहा है और उनके पास इस तुरंत आए संकट का कोई ठोस तोड़ नहीं दिख रहा है. बीजेपी जहां एक सोची-समझी रणनीति के तहत मानसून सत्र से पहले ही मनोवैज्ञानिक बढ़त बना रही है. वहीं विपक्ष अभी भी आत्ममंथन और आपसी खींचतान में व्यस्त है. अगर विपक्ष ने जल्द ही अपने 'प्लान B' को धरातल पर नहीं उतारा और एकजुटता नहीं दिखाई, तो संसद के भीतर उनकी आवाज सिर्फ एक रस्म अदायगी बनकर रह जाएगी.