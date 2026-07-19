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धीरे-धीरे दरकता जा रहा 'घर', क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा है INDIA कुनबा या है कोई बैकअप प्लान, जिससे 29 में हो जाए चमत्कार?

Implications of Increased Number of NDA Members in Parliament: संसद में जैसे-जैसे एनडीए गठबंधन की ताकत बढ़ती जा रही है. वैसे-वैसे विपक्ष का 'घर' धीरे-धीरे दरकता जा रहा है. ऐसे में सवाल ये है कि क्या INDIA कुनबे के पास कोई बैकअप प्लान है, जिससे 29 में कोई चमत्कार हो जाए.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 19, 2026, 05:41 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:41 AM IST
धीरे-धीरे दरकता जा रहा 'घर', क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा है INDIA कुनबा या है कोई बैकअप प्लान, जिससे 29 में हो जाए चमत्कार?
Image Credit: फाइल फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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