धीरे-धीरे दरकता जा रहा 'घर', क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा है INDIA कुनबा या है कोई बैकअप प्लान, जिससे 29 में हो जाए चमत्कार?

संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले देश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां बीजेपी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) धुआंधार बैटिंग करते हुए अपनी संख्या बल को बढ़ाने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी कुनबा पूरी तरह बिखरा हुआ नजर आ रहा है. बीजेपी की पहल से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 और शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों को लेकर संसद में अलग बैठने की 'मान्यता' मिल गई है. इन खबरों के सामने आने के बाद विपक्ष यानी INDIA ब्लॉक के खेमे में खलबली मच गई है.