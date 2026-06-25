Is Passport Proof of Indian Citizenship? देश में कई बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के पास से पासपोर्ट मिलने की खबरों के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि यह भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं हैं. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट केवल ट्रैवल डॉक्युमेंट है और इसके होने के आधार पर देश की नागरिकता मिलने का दावा नहीं किया जा सकता. आधार और वोटर ID कार्ड के मामले में भी सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि वे नागरिकता साबित करने के दस्तावेज नहीं है. इससे पहले अदालतें बार-बार साफ कर चुकी हैं कि ये दस्तावेज़ नागरिकता का अंतिम या पक्का प्रमाण नहीं हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इन डॉक्यूमेंट से नागरिकता साबित नहीं होती है तो फिर किस कागज से ऐसा हो सकता है. आखिर असली नागरिकता साबित करने वाला कागज कौन सा है?