Is Passport Proof of Indian Citizenship? देश में कई बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के पास से पासपोर्ट मिलने की खबरों के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि यह भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं हैं. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट केवल ट्रैवल डॉक्युमेंट है और इसके होने के आधार पर देश की नागरिकता मिलने का दावा नहीं किया जा सकता. आधार और वोटर ID कार्ड के मामले में भी सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि वे नागरिकता साबित करने के दस्तावेज नहीं है. इससे पहले अदालतें बार-बार साफ कर चुकी हैं कि ये दस्तावेज़ नागरिकता का अंतिम या पक्का प्रमाण नहीं हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इन डॉक्यूमेंट से नागरिकता साबित नहीं होती है तो फिर किस कागज से ऐसा हो सकता है. आखिर असली नागरिकता साबित करने वाला कागज कौन सा है?
किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, इसे जानने के लिए आपको भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में जानना होगा. इसमें स्पष्ट बताया गया है कि 5 तरीकों से देश की नागरिकता मिल सकती है. ये 5 तरीके हैं- जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक और क्षेत्र के शामिल होने पर. इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी होने पर आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है.अब इस मामले को थोड़ा डिटेल में समझते हैं.
अधिनियम के मुताबिक, देश में 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म लेने वाले को जन्म से नागरिकता मिल जाती थी. जबकि 1987 के बाद जन्म लेने वालों के लिए कम से कम एक माता-पिता भारतीय नागरिक होना जरूरी है. देश में 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वालों के लिए दोनों माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक होने और दूसरे के अवैध प्रवासी न होने की शर्त लागू की गई. दूसरे शब्दों में कहें तो नागरिकता कानूनी स्थिति है. किसी एक सिंगल कार्ड के होने मात्र से आप खुद को भारतीय नागरिक नहीं कहला सकते.
गृह मंत्रालय ने भी संसद में साफ किया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत तय होती है. कोई सिंगल डॉक्यूमेंट लिस्ट जारी नहीं की गई है क्योंकि यह केस-बाय-केस तय होता है.
आधार कार्ड: सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट अपने फैसलों में घोषित कर चुके हैं कि आधार कार्ड केवल पहचान और निवास का प्रमाण है. किसी व्यक्ति के पास इस कार्ड का होना उसकी नागरिकता साबित नहीं करता है. गैर-नागरिक भी गलत तरीके से इसे हासिल कर सकते हैं. इसलिए नागरिकता के लिए यह पात्र नहीं है.
वोटर आईडी: चुनाव आयोग इसे वोटिंग के लिए जारी करता है. यह सिर्फ वोटर लिस्ट में शामिल होने की पात्रता बताता है लेकिन इसे भी नागरिकता का पक्का प्रमाण नहीं माना जाता.
पासपोर्ट: MEA और अदालतों के अनुसार, यह महज यात्रा दस्तावेज़ है. इसे किसी की नागरिकता तय करने का आधार नहीं माना जा सकता. बॉम्बे हाईकोर्ट के मुताबिक, अकेला पासपोर्ट नागरिकता साबित करने के लिए काफी नहीं, खासकर 1987 के बाद जन्मे लोगों के मामले में तो बिल्कुल नहीं है.
ऐसे में सवाल उठता है कि फिर भारत में नागरिकता साबित करने का प्रमाण पत्र किसे माना जाए. आइए, आज आपको इस बारे में अहम जानकारी देते हैं.
नागरिकता प्रमाण-पत्र: भारत में नागरिकता साबित करने का यह सबसे अहम दस्तावेज है. इस प्रमाण पत्र को केंद्रीय गृह मंत्रालय जारी करता है. यह सर्टिफिकेट उन विदेशी मूल के लोगों के लिए जारी होता है, जो भारत की नागरिकता लेते हैं.
जन्म प्रमाण-पत्र: नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी कागज माना जाता है. लेकिन शर्त है कि इसमें माता-पिता का सही विवरण जरूर होना चाहिए. वहीं जिन लोगों का जन्म 1987 के बाद हुआ हो, उन्हें अपने माता-पिता की नागरिकता भी साबित करनी पड़ सकती है.
डोमिसाइल/नेटिविटी सर्टिफिकेट: यह सर्टिफिकेट राज्य सरकार की ओर से जारी किया जाता है. इससे साबित होता है कि कोई व्यक्ति किसी जगह विशेष का स्थायी निवासी है. इसे भी नागरिकता का प्रमाण पत्र माना जा सकता है. हालांकि, विवाद की स्थिति में यह सर्टिफिकेट अदालतों में चुनौती देने लायक होता है.
भारत में नागरिकता साबित करने के लिए नैचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के जरिए भी साबित होती है. इसके लिए सरकारी अधिकारी और अदालतें विभिन्न दस्तावेजों के जरिए चेक करते हैं कि अमुक व्यक्ति कब से रह रहा है. इसके लिए पुराने स्कूल सर्टिफिकेट, लैंड रिकॉर्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट एप्लीकेशन के समय दिए गए दस्तावेज, माता-पिता के दस्तावेज आदि देखे जाते हैं. यदि उन सबमें निरंतरता मिलती है तो उस व्यक्ति को नैचुरलाइजेशन का लाभ दिया जाता है.
आप नैचुरलाइजेशन के तरीके को असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की प्रक्रिया से समझ सकते हैं. तब लोगों को 1971 से पहले के लीगेसी डॉक्यूमेंट दिखाने को कहा गया. जैसे कि पुरानी वोटर लिस्ट, लैंड डॉक्यूमेंट, स्कूल रिकॉर्ड आदि. उससे साबित हुआ कि वहां पर कितने लोग पहले से रह रहे थे और कितने लोग बाद में वहां पहुंचे. देश के बाकी हिस्सों में राष्ट्रव्यापी NRC लागू नहीं हुआ है. लेकिन अगर कभी लागू हुआ तो इसी तरह के दस्तावेज लोगों से मांगे जाएंगे.
देश में 99.99 प्रतिशत लोगों के पास कोई अलग नागरिकता कार्ड नहीं है. लेकिन वे नैचुरलाइजेशन के तरीके से साबित भारतीय नागरिक हैं. यानी उनके पास पीढ़ियों से चले आ रहे दस्तावेजों की एक श्रंखला है, जिसके जरिए उनका पुराना इतिहास कभी भी जांचा जा सकता है. उनके पास पासपोर्ट, जन्म प्रमाण-पत्र, वोटर आईडी, आधार, स्कूल-कॉलेज के सर्टिफिकेट हैं. जिसके जरिए उनकी नागरिकता अपने आप सिद्ध हो जाती है. शंका होने पर उनके पैरंट्स के कागज भी मांगे जा सकते हैं.
विदेश मंत्रालय की ओर से पासपोर्ट को नागरिकता प्रमाण का अधिकृत दस्तावेज न बताए जाने के बावजूद आम लोगों को घबराने की जरूरत है. वे प्राकृतिक रूप से सहज भारतीय हैं. हालांकि उनके लिए भी अपने पुराने दस्तावेजों को संभालकर रखना जरूरी है. ये दस्तावेज भविष्य में किसी भी सरकारी कार्य में काम आ सकते हैं. इनके न होने पर उन्हें परेशानी भुगतनी पड़ सकती है.