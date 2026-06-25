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पासपोर्ट नहीं, आधार नहीं, वोटर कार्ड नहीं... तो भारत में नागरिकता साबित करने का असल कागज कौन-सा है?

How is Indian Citizenship Obtained: भारत में नागरिकता साबित करने के लिए पासपोर्ट, आधार और वोटर कार्ड वैध दस्तावेज नहीं है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर नागरिकता के लिए ये दस्तावेज मान्य नहीं हैं तो फिर कागजों के जरिए हम अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 25, 2026, 06:22 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:22 AM IST
पासपोर्ट नहीं, आधार नहीं, वोटर कार्ड नहीं... तो भारत में नागरिकता साबित करने का असल कागज कौन-सा है?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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