/पंजाब फतह का मिशन 2027! PM मोदी का दौरा सिर्फ विकास कार्यों का उद्घाटन नहीं, BJP की चुनावी रणनीति की शुरुआत है?

What is Significance of PM Modi Punjab Visit: PM मोदी आज पंजाब के दौरे पर जाने वाले हैं. वे वहां पर कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे. उनका यह दौरा कहने तो राज्य में डेवलपमेंट की स्पीड तेज करने से जुड़ा है. लेकिन सच्चाई ये है कि पंजाब की धरती पर जब भी देश के प्रधानमंत्री का कदम पड़ते है, तो उसके सियासी मायने बेहद गहरे होते हैं. इस बार भी जब प्रधानमंत्री पंजाब जा रहे हैं तो राज्य के राजनीतिक हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
बताते चलें कि पंजाब में अगले साल असेंबली चुनाव होने वाले हैं. राज्य में अब तक हुए चुनावों में बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल (SAD) के साथ चुनाव लड़ती रही है. लेकिन पिछले चुनावों में किसानों के मुद्दे पर यह गठबंधन टूट गई. इसके बाद से बीजेपी ने राज्य में अपना जनाधार मजबूत करना शुरू कर दिया. इसके लिए पार्टी ने कई कदम उठाए और दूसरे दलों के कद्दावर नेताओं को संगठन में शामिल किया. पार्टी की नजर राज्य की सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की है.
राजनीतिक पंडितों के मुताबिक, पंजाब की सत्ता का रास्ता केवल विकास कार्यों के उद्घाटन से तय नहीं होता. वहां की राजनीति जातीय और धार्मिक गणित में उलझी हुई है. आइए समझते हैं कि पीएम मोदी के इस मिशन के पीछे पंजाब का सोशल इंजीनियरिंग, चुनावी आंकड़े और जातीय समीकरण क्या है.
पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं. राज्य में किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए न्यूनतम 59 सीटों की जरूरत होती है. वर्ष 2022 में हुए असेंबली चुनाव में बीजेपी ने अमरिंदर सिंह की 'पंजाब लोक कांग्रेस' और अकाली दल (संयुक्त) के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था. उस चुनाव में बीजेपी को पठानकोट और सुजानपुर की महज 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) ने एकतरफा बहुमत पाते हुए रिकॉर्ड 92 सीटें जीती थीं. ऐसे में वर्ष 2027 में 2 से 59+ के जादुई आंकड़े तक पहुंचना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है. लेकिन राजनीति में कोई भी बात असंभव नहीं मानी जाती और यही बात बीजेपी नेताओं को आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही है.
देश के बाकी राज्यों की तुलना में पंजाब का सामाजिक समीकरण बिखरा हुआ है. वहां पर मुख्य रूप से दो बड़े धार्मिक और सामाजिक वर्ग हैं, जिनका राजनीतिक झुकाव हमेशा से सत्ता की दिशा तय करता रहा है. इनमें सबसे बड़ा धार्मिक वर्ग सिख है, जो करीब 58% हैं. सिखों में भी सबसे प्रभावशाली वर्ग 'जट सिखों' का है, जो लगभग 19%-20% हैं. इनके अलावा मजहबी सिख और रामदसिया सिख (दलित सिख) भी बड़ी आबादी का हिस्सा हैं.
वहीं दूसरा बड़ा धार्मिक वर्ग हिंदुओं का है, जो कुल आबादी का लगभग 38.5% हैं. इनमें शहरी सवर्ण हिंदू (खत्री, अरोड़ा, ब्राह्मण) और दलित व अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) शामिल हैं. इनके अलावा राज्य में गुर्जर और राजपूत हिंदू भी बड़ी संख्या में रहते हैं.
पंजाब की राजनीति का 'किंगमेकर' वहां के दलित वोट बैंक को माना जाता है. असल में पूरे देश में सबसे ज्यादा दलित पंजाब में रहते हैं. वहां पर करीब 33 फीसदी आबादी दलितों की है. राज्य की कुल 117 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित हैं. भाजपा की नजर इसी बड़े साइलेंट वोटबैंक पर है. लेकिन यह वोट बैंक भी एकमुश्त नहीं है और बंटा हुआ है. उनमें मालवा क्षेत्र में प्रभुत्व रखने वाले मजहबी सिख सामिल हैं तो दोआबा क्षेत्र में रविदासी/रामदसिया समाज के लोग अपना दबदबा रखते हैं.
राज्य की सिख राजनीति में अब तक शिरोमणि अकाली दल (SAD) का बड़ा प्रभाव रहा है. उसे पारंपरिक रूप से जट सिखों की पार्टी माना जाता रहा है. बीजेपी की कोशिश है कि हरियाणा की तरह पंजाब में भी जट सिखों के खिलाफ बने माहौल का फायदा उठाकर गैर-जट सिखों और दलितों-पिछड़ों को अपने पाले में खींचा जाए. यही वजह है कि मुफ्त राशन,पक्के मकान और जनधन खातों जैसी लोक कल्याणकारी योजनाओं को पंजाब में बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भाजपा इन वर्गों में अपना आधार बढ़ा सके.
पंजाब में लगभग 31% ओबीसी आबादी है. इस वर्ग को आज तक पंजाब की मुख्यधारा की राजनीति में उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जितने का वह हकदार है. इसी लूपहोल को पकड़ते हुए भाजपा पंजाब में भी गैर-जट और ओबीसी चेहरों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है. राज्य का चुनाव प्रभारी पंजाब के सीएम नायब सिंह सैनी को बनाया गया है, जो खुद भी पिछड़े वर्गों से आते हैं.
राज्य को फतह करने के लिए भाजपा दूसरे दलों के कद्दावर नेताओं को भी जोड़ने पर लगातार काम कर रही है. पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और मनप्रीत बादल जैसे बड़े चेहरों को पार्टी में शामिल किया है. ये नेता जट सिख और हिंदू समुदायों में अच्छी पकड़ रखते हैं. जिससे पार्टी को राज्य में फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है. ऐसे नेताओं को शामिल करके भाजपा पंजाब के ग्रामीण इलाकों और जट सिख बहुल क्षेत्रों में पार्टी विरोधी खाई को पाटने की कोशिश में भी है.
जम्मू-कश्मीर के अलावा पंजाब उत्तर भारत का दूसरा राज्य है, जहां पर बीजेपी अभी तक अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है. यही वजह है कि पंजाब लंबे वक्त से बीजेपी की लिस्ट में ऊपर रहा है. लोगों का दिल जीतने के लिए मोदी सरकार ने न केवल करतारपुर कॉरिडोर बनवाया, बल्कि साहिबजादों की शहादत की याद में हर साल'वीर बाल दिवस' शुरू करवाया. इसके साथ ही सिख गुरुओं के इतिहास को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने की मुहिम शुरू की गई. ये सभी कदम जट सिख और आम सिख मानस के बीच भाजपा की नकारात्मक छवि को बदलने की सोची-समझी कोशिश रहे. जिसका सिख विद्वान भी बेहतरीन पहल करार देते हैं.
फिलहाल पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) सत्ता में है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में खड़ी है. ऐसे में भाजपा की कोशिश सूबे की राजनीति को त्रिकोणीय बनाकर अपने पक्ष में मोड़ना है. यही वजह है कि अब पीएम मोदी का पंजाब दौरा केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के फीते काटने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पंजाब के शहरी हिंदुओं, हाशिए पर खड़े दलितों और असंतुष्ट ग्रामीण वोटरों को यह संदेश देने की कोशिश है कि दिल्ली का विकास मॉडल ही पंजाब की समस्याओं का एकमात्र समाधान है. अगर भाजपा हिंदुओं और गैर-जट सिखों को साधने में सफल हो जाती है तो वह इस बार राज्य में अपनी सरकार बनाने का सपना पूरा कर सकती है.