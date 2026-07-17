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पंजाब फतह का मिशन 2027! PM मोदी का दौरा सिर्फ विकास कार्यों का उद्घाटन नहीं, BJP की चुनावी रणनीति की शुरुआत है?

Political Significance of PM Modi Punjab Visit: PM मोदी आज पंजाब में कई रेलवे प्रोजेक्ट समेत विभिन्न योजनाओं को लोकार्पण करने जा रहे हैं. कहने तो यह राज्य में विकास कार्यों से जुड़ा दौरा है, लेकिन असली दांव 2027 के चुनाव और दलित वोट बैंक पर है. आखिर जालंधर और दोआबा BJP के लिए इतने अहम क्यों बन गए हैं? आइए आपको विस्तार से समझाते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 17, 2026, 06:24 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:24 AM IST
पंजाब फतह का मिशन 2027! PM मोदी का दौरा सिर्फ विकास कार्यों का उद्घाटन नहीं, BJP की चुनावी रणनीति की शुरुआत है?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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