/पंजाब फतह का मिशन 2027! PM मोदी का दौरा सिर्फ विकास कार्यों का उद्घाटन नहीं, BJP की चुनावी रणनीति की शुरुआत है?

पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं. राज्य में किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए न्यूनतम 59 सीटों की जरूरत होती है. वर्ष 2022 में हुए असेंबली चुनाव में बीजेपी ने अमरिंदर सिंह की 'पंजाब लोक कांग्रेस' और अकाली दल (संयुक्त) के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था. उस चुनाव में बीजेपी को पठानकोट और सुजानपुर की महज 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) ने एकतरफा बहुमत पाते हुए रिकॉर्ड 92 सीटें जीती थीं. ऐसे में वर्ष 2027 में 2 से 59+ के जादुई आंकड़े तक पहुंचना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है. लेकिन राजनीति में कोई भी बात असंभव नहीं मानी जाती और यही बात बीजेपी नेताओं को आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही है.