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बच्चों के हाथ से सोशल मीडिया छीनना सही या गलत? फ्रांस का फैसला दुनिया के लिए क्यों बड़ा सबक, यहां जानिए सब कुछ

France Social Media Rules for Children: क्या बच्चों के हाथ से सोशल मीडिया छीनना सही या गलत है? फ्रांस का फैसला इस मामले में दुनिया के लिए बड़ा सबक क्यों कहा जा रहा है. आइए, आपको इस बारे में आज हम विस्तार से सब कुछ बताते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 15, 2026, 06:15 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:15 AM IST
बच्चों के हाथ से सोशल मीडिया छीनना सही या गलत? फ्रांस का फैसला दुनिया के लिए क्यों बड़ा सबक, यहां जानिए सब कुछ

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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