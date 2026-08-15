/बच्चों के हाथ से सोशल मीडिया छीनना सही या गलत? फ्रांस का फैसला दुनिया के लिए क्यों बड़ा सबक, यहां जानिए सब कुछ

France Social Media Rules for Children Key Points: अजीब विडंबना है कि जिस स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ा, वही आज बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है. इसी चिंता की वजह से फ्रांस की सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया (जैसे TikTok, Instagram, Snapchat) के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाया था. कानून में शर्त थी कि अभिभावकों की स्पष्ट सहमति के बिना वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते. हालांकि, फ्रांस का यह ऐतिहासिक फैसला लागू होते ही कानूनी और तकनीकी जटिलताओं में उलझ गया.
फ्रांस की संसद ने बच्चों को अत्यधिक स्क्रीन टाइम, साइबर बुलिंग और हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए 'डिजिटल सहमति' (Digital Age of Consent) की न्यूनतम सीमा 15 वर्ष तय की थी. इस कानून का उद्देश्य 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना माता-पिता की लिखित सहमति के नया अकाउंट बनाने या मौजूदा अकाउंट चलाने से रोकना था ताकि वे टेक कंपनियों के कमर्शियल शोषण से बच सकें.
फ्रांस सरकार का यह कानून जब यूरोपीय संघ (EU) के डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA) के कानूनी ढांचे के सामने पहुंचा तो 2 तकनीकी पेंच फंस गए:
डिजिटल निजता का उल्लंघन: असल में 15 वर्ष की उम्र का सटीक सत्यापन करने के लिए टेक कंपनियों को यूजर के पहचान पत्र या बायोमेट्रिक चेहरे के स्कैन मांगने पड़ते. इसकी वजह से उनकी डिजिटल प्राइवेसी खतरे में पड़ती.
मौलिक अधिकारों का हनन: मानवाधिकार समूहों का तर्क था कि बिना किसी पारदर्शी तकनीकी विकल्प के पूरी तरह बैन लगाना बच्चों के 'सूचना पाने और अभिव्यक्ति के अधिकार' का हनन है. लिहाजा इसे रोका जाए
विश्व स्वास्थ्य संगठन और बाल रोग विशेषज्ञों की रिपोर्टों के अनुसार, 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे दिमाग के विकास के उस चरण में होते हैं, जहां आत्म-नियंत्रण की क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती.
सोशल मीडिया का सबसे बड़ा खतरा 'डोपामाइन संचालित लत' है. इस लत से पीड़ित बच्चे वास्तविक दुनिया, खेल के मैदान और पढ़ाई से कटकर एक आभासी, अति-उत्तेजक और तुलनात्मक दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वे उसे ही सच मानने लगते हैं.
इसका जवाब हां है. दरअसल इन ऐप्स का बिजनेस मॉडल 'अटेंशन इकोनॉमी' पर आधारित है. जितना अधिक समय बच्चा स्क्रीन पर बिताएगा, कंपनियों को उतना अधिक विज्ञापन राजस्व मिलेगा. रील्स और शॉर्ट्स का न खत्म होने वाला लेआउट दिमाग को ब्रेक लेने का सिग्नल ही नहीं देता.
जब भी कोई लाइक या कमेंट आता है, दिमाग में डोपामाइन (खुशी का हार्मोन) का स्राव होता है. यह लॉटरी या जुए की तरह काम करता है, जिससे बच्चा बार-बार फोन चेक करने को मजबूर होता है.
विभिन्न मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एडिटेड और 'परफेक्ट' फोटो देखकर किशोर बच्चों में अपनी शारीरिक बनावट को लेकर हीन भावना, चिंता और ईटिंग डिसऑर्डर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसकी सबसे ज्यादा शिकार लड़कियां हो रही हैं.
लगातार रील्स देखने के कारण बच्चों की एकाग्रता की क्षमता घटकर महज कुछ सेकंड्स रह गई है. वे लंबे समय तक पढ़ाई या किताबों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते.
साइबर बुलिंग बच्चों के कोमल मन पर गहरा आघात करती है. ऑनलाइन ट्रोलिंग, बॉडी शेमिंग, भद्दे कमेंट्स और फेक प्रोफाइल बनाकर ब्लैकमेल करना बच्चों में अवसाद पैदा करता है. कई मामलों में साइबर बुलिंग के कारण बच्चों में खुद को नुकसान पहुंचाने तक की नौबत आ जाती है.
सोशल मीडिया पर उम्र प्रतिबंधों से जुड़े नियमों का पालन बेहद कमजोर है. 10-12 साल के बच्चे आसानी से फर्जी जन्मतिथि डालकर अकाउंट बना लेते हैं. इसके बाद ऐप्स के एल्गोरिदम ऑटो-सुझावों के जरिए उन्हें हिंसा और अश्लील सामग्री के जोखिम भरे दायरे में धकेल देते हैं.
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, 15 साल की उम्र एक तार्किक सीमा है. 15 वर्ष के बाद बच्चों में 'संज्ञानात्मक परिपक्वता' आने लगती है, जिससे वे ऑनलाइन हेरफेर, विज्ञापनों और साइबर खतरों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं. 15 साल से कम उम्र के बच्चों के हाथ में अनियंत्रित सोशल मीडिया देना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बच्चे को व्यस्त सड़क पर गाड़ी चलाने देने जैसा जोखिम भरा है.
अब सवाल ये है कि फ्रांस के इस फैसले से दुनिया क्या सीख सकती है. तो इससे हमें दो बड़े सबक मिलते हैं. पहला ये है कि केवल कानून से बैन लगाना व्यावहारिक रूप से कठिन है. जब तक टेक कंपनियां खुद जवाबदेह नहीं बनतीं और उम्र सत्यापन का सुरक्षित डिजिटल तरीका नहीं खोजा जाता, तब तक सरकारी बैन प्रभावी नहीं हो सकता.
दूसरा सबक ये है कि डिजिटल साक्षरता और अभिभावकता को बढ़ाया जाए. आज के दौर में बच्चों से फोन छीनना संभव नहीं है, लेकिन 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सीमित स्क्रीन टाइम, नो-फोन जोन और 'Parental Control' ऐप्स का इस्तेमाल करके इस दुष्प्रवृति से काफी हद तक निजात पाई जा सकती है.