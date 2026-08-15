/बच्चों के हाथ से सोशल मीडिया छीनना सही या गलत? फ्रांस का फैसला दुनिया के लिए क्यों बड़ा सबक, यहां जानिए सब कुछ

France Social Media Rules for Children Key Points: अजीब विडंबना है कि जिस स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ा, वही आज बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है. इसी चिंता की वजह से फ्रांस की सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया (जैसे TikTok, Instagram, Snapchat) के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाया था. कानून में शर्त थी कि अभिभावकों की स्पष्ट सहमति के बिना वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते. हालांकि, फ्रांस का यह ऐतिहासिक फैसला लागू होते ही कानूनी और तकनीकी जटिलताओं में उलझ गया.