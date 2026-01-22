Explainer: जातिगत भेदभाव से बचाने वाला कदम या एकतरफा कानून? UGC के नए रेग्युलेशन पर क्यों मचा है कोहराम

Controversy Over UGC Caste Discrimination New Rules: यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए नए नियम जारी किए हैं. ये नियम देश के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटी पर लागू होंगे. आयोग के मुताबिक, इन नियमों का सबसे बड़ा उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों या कर्मचारियों को जाति, वर्ग या समुदाय के आधार पर होने वाले भेदभाव से बचाना है. अपने रेग्युलेशन में UGC ने साफ कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए. वहां पर किसी को भी नीचा दिखाने या अलग व्यवहार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती.

किसे माना जाएगा जातिगत भेदभाव ?

UGC के नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति या जनजाति के कारण गलत व्यवहार किया जाता है तो उसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा. फिर वह भेदभाव चाहे खुले तौर पर हो या छुपे तौर पर, दोनों ही स्थितियों में उसे गलत माना जाएगा.

UGC ने अपने रेग्युलेशन में साफ किया है कि ये नियम देश के सभी हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूटों में लागू होंगे. फिर चाहे वह कॉलेज हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी. इसके दायरे में टीचर, नॉन-टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स और प्रशासन से जुड़े सभी लोग शामिल किए गए हैं.

हर संस्थान में बनेगा ‘इक्वल ऑपर्च्युनिटी सेंटर’ (EOC)

अपने सर्कुलर ने यूजीसी स्पष्ट किया है कि अब सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में समान अवसर केंद्र यानी EOC बनाना होगा. यह केंद्र यह केंद्र वंचित वर्ग के छात्रों और कर्मचारियों की मदद करेगा. अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो यह उनसे जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा देगा. साथ ही पढ़ाई, सामाजिक और आर्थिक मदद देगा. अगर कोई कॉलेज खुद ऐसा केंद्र नहीं बना सकता तो ऐसी स्थिति में उससे जुड़ी यूनिवर्सिटी यह जिम्मेदारी निभाएगी.

शिकायतों के लिए बनेगी इक्विटी कमेटी

यूजीसी के नए नियमों में कहा गया है कि हर संस्थान को अनिवार्य रूप से एक इक्विटी कमेटी यानी समानता समिति बनानी होगी. इस कमेटी में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व रखना होगा. यह कमेटी मिलने वाली शिकायतों की जांच करके अपनी रिपोर्ट संस्थान प्रमुख को सौंपेगी. जिसके बाद उस पर फैसला लेना अनिवार्य होगा.

इसके साथ ही यूजीसी ने यह भी आदेश दिया है कि सभी संस्थानों को अनिवार्य रूप से 24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन नंबर भी जारी करना होगा. जिससे भेदभाव का कोई मामला आने पर वहां शिकायत की जा सके. जो शख्स इस हेल्पलाइन पर कंप्लेंट करेगा. उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

भेदभाव हुआ तो कहां करेंगे शिकायत?

आयोग ने अपने नए नियमों में भेदभाव की शिकायत करने का तरीका भी बताया है. यूजीसी के अनुसार, जातिगत भेदभाव की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति हेल्पलाइन, ईमेल या ऑनलाइन पर अपनी शिकायत कर सकता है. वह अपनी कंप्लेंट लिखित में भी दे सकता है. अगर मामला आपराधिक हो तो उसे पुलिस के पास रैफर कर दिया जाेगा.

यूजीसी ने कहा है कि अगर शिकायतकर्ता इक्विटी कमेटी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो वह एक महीने के अंदर कॉलेज में बनाए गए ऑम्बड्समैन के पास अपील कर सकता है. वहां तय समय में फैसला किया जाएगा. देशभर में इस सारी प्रक्रिया की यूजीसी खुद निगरानी करेगा. बीच-बीच में कॉलेज-यूनिवर्सिटीज का रैंडम इंस्पेक्शन किया जाएगा. साथ ही उनसे रिपोर्ट मांगी जाया करेगी.

संस्थानों को क्या-क्या करना होगा?

कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इन नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख की होगी. प्रिंसिपल और वाइस चांसलर को सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां किसी भी तरह का भेदभाव न हो. उनके संस्थान में समानता को बढ़ावा मिले और वे यह देखें कि सभी को बराबरी का अवसर मिलें.

यूजीसी ने नए नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है. आयोग ने कहा है कि अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो UGC सख्त कार्रवाई कर सकता है. इसमें उसे UGC की योजनाओं से बाहर करने, कोर्स बंद करने, ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन पर रोक और मान्यता रद्द करने के एक्शन लिए जा सकते हैं.

बेहतरीन कदम लेकिन विवाद भी शुरू

शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी के इस कदम को बेहतरीन बताया जा रहा है. लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इसका विरोध भी हो रहा है. कहा जा रहा है कि इस रेग्युलेशन से समानता का दावा तो हो रहा है लेकिन असल में इसके जरिए कुछ खास वर्गों को फेवर करने की कोशिश है.

सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर किसी कॉलेज-यूनिवर्सिटी में अपर कास्ट के छात्रों या स्टाफ के साथ जातिगत आधार पर उत्पीड़न हो और उसे करने वाला एससी-एसटी या ओबीसी समुदाय से जुड़ा हो तो वह पीड़ित अपनी शिकायत कहां करेगा. इसके बारे में कोई प्रावधान ही नहीं किया गया.

वहीं अगर कोई एससी-एसटी या ओबीसी समुदाय से जुड़ा व्यक्ति झूठ-मूठ में भी किसी पर आरोप लगा दे तो उस पर इकतरफा कार्रवाई हो सकेगी. लोग इस एक्ट में संशोधन की मांग उठा रहे हैं और जातिगत भेदभाव से पीड़ित सभी समुदायों के लिए खोलने की मांग कर रहे हैं. जिससे उत्पीड़न की स्थिति में कोई भी व्यक्ति बिना किसी डर के अपनी आवाज उठा सके.