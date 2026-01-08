क्या भारत पर अमेरिका लगाने जा रहा है 500% का टैरिफ? रूस पर प्रतिबंध वाले बिल को ट्रंप की मंजूरी, शेयर समेत सोने-चांदी पर कितना होगा असर

Russia Sanctions Bill: अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं. वेनेजुएला के साथ तनाव के बाद अब वह फिर से रूस और इंडिया की ओर रुख कर दिए हैं. जी हां, अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक बड़ी जानकारी देते हुए अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध वाले बिल को मंजूरी दे दी है. इस बिल से रूस से तेल की खरीदारी करने वाले भारत समेत अन्य देशों की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं. आशंका है कि इस बिल से भारत पर रूस से तेल की खरीदारी को लेकर अमेरिका 500 फीसदी तक का टैरिफ लगा सकता है. कारण साफ है क्योंकि यह बिल अमेरिका को रूसी तेल खरीदने वाले देशों को टारगेट बनाने के लिए भरपूर अधिकार देगा. इससे भारत के अलावा, चीन और ब्राजील को भी काफी परेशानी होने वाली है और इन देशों पर अमेरिका रूस से तेल की खरीदारी न करने के लिए दबाव बनाएगा. आइए जानते हैं कि इस बिल के कारण टैरिफ के अलावा सोने-चांदी और भारत के शेयर बाजार पर क्या असर हो सकता है.

500 फीसदी तक टैरिफ बढ़ने की आशंका

रिपब्लिकन सीनेटर/सांसद लिंडसे ग्राहम के अनुसार, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने रूस प्रतिबंध बिल को समर्थन किया है. इससे तहत रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500 फीसदी तक का टैरिफ लग सकता है. इन देशों में भारत के अलावा, चीन और ब्राजील भी शामिल हैं. वहीं, एक्सपर्ट्स ने इससे सोने-चांदी और भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर भी अपनी बात कही है.

चीन, भारत और ब्राजील के खिलाफ बिल से शक्ति - लिंडसे

लिंडसे ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जानकारी देते हुए लिखा- आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर हुई एक बेहद सार्थक बैठक के बाद, उन्होंने द्विदलीय रूस प्रतिबंध विधेयक (bipartisan Russia sanctions bill) को मंजूरी दे दी, जिस पर मैं सीनेटर ब्लूमेंथल और कई अन्य लोगों के साथ महीनों से काम कर रहा था. यह सही समय पर उठाया गया कदम है, क्योंकि यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है और पुतिन सिर्फ बातें कर रहे हैं, निर्दोषों की हत्या करना जारी रखे हुए हैं.

उन्होंने आगे लिखा- यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को दंडित करने की अनुमति देगा जो पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन देने वाले सस्ते रूसी तेल की खरीद करते हैं. यह विधेयक राष्ट्रपति ट्रंप को चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों के खिलाफ जबरदस्त दबाव बनाने की शक्ति देगा, ताकि उन्हें सस्ते रूसी तेल की खरीद बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जो यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के नरसंहार के लिए वित्तपोषण (financing) प्रदान करता है.मुझे उम्मीद है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में ही इस बिल पर बहुमत से मतदान होगा.

After a very productive meeting today with President Trump on a variety of issues, he greenlit the bipartisan Russia sanctions bill that I have been working on for months with Senator Blumenthal and many others. This will be well-timed, as Ukraine is making concessions for peace… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 7, 2026

सोने-चांदी पर क्या होगा असर?

एक्सपर्ट बताते हैं कि दुनिया में भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताएं सोने-चांदी की कीमतों के लिए प्रमुख हैं. एक्सपर्ट कहते हैं कि यदि अमेरिका, भारत और चीन पर टैरिफ बढ़ाता है तो इससे टैरिफ वॉर की शुरुआत की आशंका है. इस कारण कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी की संभावना है. लोग इनकी खरीदारी को लेकर अपनी एक अलग रणनीति बनाने लगेंगे. एक अन्य एक्सपर्ट ने बताया कि अमेरिका जिस बिल के जरिए यह कदम उठाने जा रहा है, वह महंगाई को बढ़ा सकता है. इससे सोने-चांदी की कीमत में तेजी से उछाल दिख सकता है.

भारतीय शेयर बाजार पर क्या पड़ेगा प्रभाव?

एक्सपर्ट कहते हैं कि रूस से भारत के द्वारा तेल की खरीदारी को लेकर ट्रंप ने 25 फीसदी टैरिफ को बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था. अब ट्रंप कह रहे हैं कि अगर भारत रूस से तेल की खरीदारी को रोकता नहीं है तो उसपर और भी टैरिफ बढ़ा देंगे. ट्रंप भारत को बार-बार टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं. इस क्षेत्र के जानकार कहते हैं कि यदि टैरिफ में और बढ़ोतरी की जाती है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को प्रभावित कर सकता है. हालांकि, एक्सपर्ट ने बताया कि अभी किसी नतीजे या राय पर पहुंचना जल्दबाजी होगी क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुक्रवार को टैरिफ पर फैसला सुनाने की उम्मीद है. मार्केट के जानकार बताते हैं कि 500 फीसदी का टैरिफ इकोनॉमी और शेयर बाजार के लिए झटका होगा और काफी निगेटिव प्रभाव डालेगा.

क्या है रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल?

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रूस पर प्रतिबंध बिल में कुछ व्यक्तियों, संस्थाओं पर दंड लगाने का प्रावधान है. यदि प्रेसिडेंट यह तय करते हैं कि रूसी सरकार या रूस के निर्देश पर काम करने वाला व्यक्ति (1) यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर बातचीत करने से इनकार करने; (2) किसी वार्ता से हुए शांति समझौते का उल्लंघन करने; (3) यूक्रेन पर एक और आक्रमण शुरू करने; या (4) यूक्रेनी सरकार को उखाड़ फेंकने, भंग करने या उसे कमजोर करने का प्रयास करने में शामिल है. तो प्रेसिडेंट कार्रवाई कर सकते हैं. वे इस बिल के अनुसार, कुछ कार्रवाई करने के लिए आदेश दे सकते हैं. इसमें वीजा और संपत्ति पर प्रतिबंध के अलावा टैरिफ को कम से कम 500 तक बढ़ाना शामिल है.

भारत पर लगा है 50% का टैरिफ

बता दें कि पिछले साल अगस्त में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मनमाने ढंग से टैरिफ लगाया था. उन्होंने सबसे पहले 25 फीसदी टैरिफ किया. उसके बाद ट्रंप ने इस टैरिफ को बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था. उन्होंने इस अतिरिक्त 25 फीसदी को लगाने के पीछे का कारण बताया कि भारत, रूस से तेल की खरीदारी करता है इसलिए उसपर यह 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है. ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस से तेल की खरीदारी करता है और इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल रूस, यूक्रेन के साथ युद्ध में करता है. इस युद्ध के लिए ट्रंप ने भारत को भी जिम्मेदार बताने की कोशिश की थी. तब भारत ने ट्रंप के इस दावे को एक सिरे से खारिज कर दिया था और यह भी कहा था कि देशहित के लिए भारत की मोदी सरकार को जो कदम उठाने होंगे, वो उठाएगी. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने तब अमेरिका को कहा था कि भारत नहीं बल्कि रूस से सबसे अधिक तेल की खरीदारी चीन करता है. बीते दिनों एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी यह बात साफ हो गई थी कि रूस से सबसे अधिक तेल की खरीदारी चीन करता है और भारत दूसरे नंबर पर है.