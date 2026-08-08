/‘इस्लामिक NATO’ में पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब एक साथ आए तो भी भारत क्यों रहेगा भारी? सैनिकों से परमाणु ताकत तक समझिए पूरा सैन्य गणित

पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब ने मिलकर एक तरह के ‘इस्लामिक NATO’ का ताना-बाना बुनना शुरू कर दिया है. तीनों मुल्कों ने एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया है, जिसमें एक-दूसरे की सैन्य ताकत का खुलकर इस्तेमाल करने का वादा किया गया है. कागजों पर और सोशल मीडिया के दावों में तुर्की के खतरनाक ड्रोन, सऊदी अरब के पास पानी की तरह बहते रक्षा बजट और पाकिस्तान की बड़ी फौज का ढोल पीटकर खुद को बहुत बड़ा सूरमा साबित करने की कोशिश की जा रही है.
हालांकि, जमीनी हकीकत को आंकड़ों के साथ समझें तो तस्वीर इतनी सीधी नहीं है. भारत के पास विशाल सैन्य ढांचा, परमाणु क्षमता, मजबूत नौसेना और बड़ा रक्षा तंत्र है. ऐसे में सवाल है कि तीनों देशों की संयुक्त ताकत के सामने भारत की स्थिति कितनी मजबूत है?
ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स और दुनिया के बड़े रक्षा विश्लेषकों के आंकड़ों को देखें तो भारत दुनिया की प्रमुख सैन्य शक्तियों में शामिल है. भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत बताया जाता हैं. इसके मुकाबले तुर्किये 9वें, पाकिस्तान करीब 12वें से 14वें और सऊदी अरब करीब 20वें पायदान के आसपास आता है. यानी तीनों देशों की अपनी-अपनी सैन्य ताकत जरूर है, लेकिन भारत की समग्र सैन्य क्षमता को अलग स्तर पर रखा जाता है. हालांकि, किसी भी रैंकिंग को युद्ध के नतीजे का सीधा पैमाना नहीं माना जा सकता. सैन्य तकनीक, प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स, कमांड सिस्टम और युद्ध की परिस्थितियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं.
दिए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत का सालाना रक्षा बजट करीब 75 से 81 बिलियन डॉलर के आसपास है. भारत के इस बजट का एक बड़ा हिस्सा स्वदेशी तकनीक, मेक इन इंडिया हथियारों और भविष्य की सैन्य तकनीक पर खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. दूसरी ओर सऊदी अरब अकेले रक्षा पर करीब 70 बिलियन डॉलर खर्च करता है. तुर्किये का रक्षा बजट करीब 18 से 20 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान का करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर बताया गया है. तीनों देशों का कुल बजट जोड़ने पर यह आंकड़ा करीब 95 से 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचता है. हालांकि, सिर्फ बजट की राशि से सैन्य ताकत का पूरा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.
थल सेना की बात करें तो भारत के पास करीब 14.5 लाख एक्टिव सैनिक बताए जाते हैं. वहीं पाकिस्तान के पास करीब 6.5 लाख, तुर्किये के पास 3.5 लाख और सऊदी अरब के पास लगभग 2.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं. तीनों देशों के सैनिकों को जोड़ने पर संख्या करीब 12.5 से 13 लाख के आसपास बैठती है. यानी इस आंकड़े के मुताबिक भारत के पास अकेले ही तीनों देशों की संयुक्त संख्या से अधिक एक्टिव सैनिक हैं. भारत की बड़ी स्थायी सेना के साथ लंबे समय से अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों में सैन्य तैनाती का अनुभव भी उसकी महत्वपूर्ण ताकत माना जाता है.
टैंक और बख्तरबंद वाहनों की संख्या के मामले में तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है. दिए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास T-90 भीष्म, T-72 और स्वदेशी अर्जुन जैसे 4,500 से ज्यादा युद्धक टैंक हैं. पाकिस्तान के पास करीब 2,600, तुर्किये के पास 2,200 से अधिक और सऊदी अरब के पास करीब 1,000 टैंक बताए जाते हैं. तीनों देशों की संख्या जोड़ने पर यह आंकड़ा भारत से काफी आगे जाता है. हालांकि, टैंकों की संख्या अकेले जमीनी युद्ध क्षमता तय नहीं करती. टैंक की तकनीक, गोला-बारूद, ड्रोन सपोर्ट, एंटी-टैंक सिस्टम, कमांड और लॉजिस्टिक्स भी अहम भूमिका निभाते हैं.
आधुनिक युद्ध में वायु शक्ति बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के पास 2,200 से अधिक कुल सैन्य विमान हैं. इनमें राफेल, सुखोई-30 MKI, मिराज-2000, मिग-29 और स्वदेशी तेजस जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं. भारत के पास 500 से ज्यादा अग्रिम पंक्ति के फाइटर जेट बताए गए हैं. दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास JF-17 और F-16, तुर्किये के पास F-16 और सऊदी अरब के पास F-15 तथा यूरोफाइटर टाइफून जैसे विमान हैं. तीनों देशों के लड़ाकू विमानों की संयुक्त संख्या 800 से अधिक बताई जाती है. ऐसे में संख्या में मुकाबला एकतरफा नहीं है, लेकिन भारत के पास एयर डिफेंस और कमांड नेटवर्क जैसी अतिरिक्त क्षमताएं भी हैं.
तुर्किये की सैन्य ताकत का एक बड़ा हिस्सा उसकी ड्रोन तकनीक से जुड़ा है. बायराक्तार TB2 जैसे कॉम्बैट ड्रोन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुर्किये की रक्षा तकनीक की पहचान बनाई है. लेकिन भारत भी ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा रहा है. भारत के पास आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम और अलग-अलग एंटी-ड्रोन तकनीकों का विकास हो रहा है. इसलिए किसी भी संभावित संघर्ष में सिर्फ यह देखना पर्याप्त नहीं होगा कि किस देश के पास कितने ड्रोन हैं. ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने और उन्हें रोकने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी.
नौसेना के मोर्चे पर भारत को महत्वपूर्ण रणनीतिक बढ़त हासिल है. भारत के पास दो सक्रिय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और स्वदेशी INS विक्रांत बताए जाते हैं. ये समुद्र में लंबी दूरी तक वायु शक्ति पहुंचाने की क्षमता रखते हैं. पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के पास भारत जैसे पारंपरिक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं हैं. भारत के पास 18 से ज्यादा पनडुब्बियां और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का बेड़ा भी है. वहीं तीनों देशों के पास मिलाकर करीब 20-22 डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बताई जाती हैं. हिंद महासागर में भारत की भौगोलिक स्थिति उसकी नौसैनिक रणनीति को और महत्वपूर्ण बनाती है.
भारत की रणनीतिक ताकत का सबसे अहम हिस्सा उसकी परमाणु क्षमता है. भारत के पास जमीन, हवा और समुद्र तीनों माध्यमों से परमाणु हथियार पहुंचाने की क्षमता वाला न्यूक्लियर ट्रायड है. अग्नि सीरीज की लंबी दूरी की मिसाइलें और पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलें भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती हैं. पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार और मिसाइल क्षमता है, लेकिन तुर्किये और सऊदी अरब के पास अपने घोषित परमाणु हथियार नहीं हैं. भारत का विशाल भूगोल और रणनीतिक गहराई भी उसे अलग बढ़त देती है. परमाणु क्षमता का उद्देश्य युद्ध शुरू करना नहीं, बल्कि दुश्मन को हमले से रोकने के लिए विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना है.
सीधी बात यह है कि पाकिस्तान की बड़ी फौज, तुर्किये के ड्रोन और सऊदी अरब का बड़ा रक्षा बजट इस संभावित गठजोड़ को कागज पर मजबूत जरूर दिखाते हैं. लेकिन सैन्य शक्ति की तुलना सिर्फ अलग-अलग आंकड़ों को जोड़कर नहीं की जा सकती. भारत के पास बड़ी स्थायी सेना, मजबूत वायु और नौसैनिक ढांचा, दो एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु प्रतिरोधक क्षमता, मिसाइल सिस्टम और तेजी से विकसित हो रहा स्वदेशी रक्षा उद्योग है. DRDO, HAL और भारत डायनेमिक्स जैसी संस्थाएं भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता का हिस्सा हैं. इसलिए ‘इस्लामिक NATO’ की चर्चा के बावजूद भारत को कमजोर मानना सही नहीं होगा. हालांकि, किसी भी सैन्य गठबंधन की वास्तविक ताकत इस बात पर निर्भर करेगी कि उसके सदस्य देश कितनी प्रभावी तरीके से अपनी सेनाओं और संसाधनों को एक साथ इस्तेमाल कर पाते हैं.