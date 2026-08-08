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‘इस्लामिक NATO’ में पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब एक साथ आए तो भी भारत क्यों रहेगा भारी? सैनिकों से परमाणु ताकत तक समझिए पूरा सैन्य गणित

पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब का संभावित सैन्य गठबंधन चर्चा में है, लेकिन भारत की बड़ी सैन्य क्षमता, परमाणु त्रिकोण, आधुनिक लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी रक्षा उत्पादन के कारण इस तिकड़ी के मुकाबले भारत की रणनीतिक स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 08, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:46 PM IST
‘इस्लामिक NATO’ में पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब एक साथ आए तो भी भारत क्यों रहेगा भारी? सैनिकों से परमाणु ताकत तक समझिए पूरा सैन्य गणित

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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