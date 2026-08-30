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ना बारूद, न केमिकल... इजरायली तकनीक से बना 'आयरन डोम' करेगा मच्छरों का शिकार, 4 अरब लोगों को मिलेगा सुरक्षा कवच!

Mosquito-Killing Machine: मच्छरों से होने वाली बीमारियों की वजह से दुनिया में हर साल लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. मच्छरों के खात्मे के लिए इजरायली तकनीक से बना 'आयरन डोम' तैयार हो गया है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 30, 2026, 02:03 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 02:03 AM IST
ना बारूद, न केमिकल... इजरायली तकनीक से बना 'आयरन डोम' करेगा मच्छरों का शिकार, 4 अरब लोगों को मिलेगा सुरक्षा कवच!

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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