ना बारूद, न केमिकल... इजरायली तकनीक से बना 'आयरन डोम' करेगा मच्छरों का शिकार, 4 अरब लोगों को मिलेगा सुरक्षा कवच!

Iron Beam Mosquito Killing Machine: जमीन से आसमान की ओर निकलती एक तरंग और पलक झपकते ही शिकार ढेर. ये देखने में जितना छोटा है, काम उससे कहीं बड़ा करता है. ये छोटा से घातक हथियार लाखों इंसानों की जान का रक्षक है. सुनकर आप जरूर हैरान हो रहे होंगे.. लेकिन सच्चाई यही है. नीली तरंगों से दुश्मन का शिकार करने वाला ये डिफेंस सिस्टम आज लोगों की बड़ी जरूरत बनता जा रहा है. ये नीली तरंगें दुनिया के 4 अरब लोगों को जोखिम से बचाने वाली हैं. इसीलिए तो लोग अपनी सुरक्षा के लिए घरों और गार्डेन से लेकर हर जगह इस डिफेंस सिस्टम को लगा रहे हैं.
आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डिफेंस सिस्टम है क्या और क्यों लोगों को इसकी इतनी जरूरत पड़ रही है. तो इसके बारे में अच्छे से जान लीजिए. ये डिफेंस सिस्टम लोगों को मच्छरों के आतंक से बचाता है. इजरायल के आयरन डोम की तरह मच्छरों से बचाने वाला ये डिफेंस सिस्टम भी काम करता है.
ये भी पहले आसपास मौजूद मच्छरों को अपने एडवांस रडार सेंसर से ढूंढता है. फिर उसकी डिस्टेंस, उसकी साइज और उड़ने की स्पीड का सटीक आंकता है. इसके बाद अपने घातक ब्लू लेजर से मच्छर का शिकार कर देता है. जैसे ही ब्लू लेजर मच्छरों पर पड़ती है. वैसे ही वो मच्छर वहीं ढेर हो जाते हैं.
इस फोटॉन मैट्रिक्स में लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी, रडार और आर्टिफिसल इंटेलिजेंस है. जैसे इजरायल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम में है. आपको बता दें कि एक्टिव आयरन डोम आने वाले रॉकेट और मिसाइल को पहले डिटेक्ट करती है, फिर टारगेट पर सटीक निशाना लगाती है. आयरन डोम में मिसाइल आने वाले खतरों का शिकार करती है लेकिन मच्छर वाला आयरन डोम ब्लू लेज़र तकनीक पर काम करता है. यह 2 मिली मीटर तक छोटे मच्छरों का खात्मा कर देता है. खास बात ये है कि इसमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता. सिर्फ लेजर बीम ही मच्छरों को ढेर कर देती है.
तभी तो इसे भी मच्छरों का आयरन डोम कहा जा रहा है. जिसमें आयरन डोम और आयरन बीम जैसे तकनीक है. जंग के मैदान में दुनिया ने देखा कि कैसे इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की घातक मिसाइलों का हवा में डिटेक्ट करके उसे तबाह कर रहा था. जब इजरायल ने आयरन बीम एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सामने रखा तो दुनिया हैरान रह गई. ये बिना गोला बारूद दागे ही दुश्मनों के हथियारों को तबाह कर रहा था. यही वजह है कि इजरायल के इस डिफेंस सिस्टम के अब भी दुनिया के कई हथियार फीके हैं.
हमास ईरान और उसके प्रॉक्सी से लड़ने के लिए इजरायल ने जहां अपनी घातक मिसाइल का इस्तेमाल किया था. वहीं उनके हमले को रोकने के लिए एडवांस एयर डिफेंस को भी तैनात किया था. इन्हीं में से एक था आयरन बीम. आयरन बीम लेजर बीम से काम करता है, जो लक्ष्य को गर्म करके नष्ट कर देता है. इसके सिस्टम में लगा एडवांस्ड रडार आसमान से आने वाले किसी भी प्रोजेक्टाइल जैसे रॉकेट, ड्रोन या मोर्टार का पता लगाता है.
इसके बाद रडार के संकेत मिलते ही थर्मल कैमरे और सेंसर उस टारगेट को लगातार ट्रैक करके सटीक निशाना लगाते हैं. जिसके बाद लेजर की भयंकर गर्मी कुछ ही सेकंड में टारगेट के ईंधन या आंतरिक हिस्सों को पिघला देती है, जिससे वह हवा में ही बिना किसी तेज आवाज या धमाके के राख हो जाता है.
ठीक ऐसे ही ये मच्छर मारने वाला फोटॉन मैट्रिक्स AI पावर्ड ड्रोन भी काम करता है. जो बस अपने खास टारगेट को ही निशाना बनाता है. ये सिस्टम तितलियों जैसे अन्य उड़ने वाले कीड़ों पर अटैक नहीं करता है. यही वजह है कि इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है.
लिडार स्कैनर की लक्ष्य सीमा 20 फीट है. कंपनी के अनुसार, इसके झटके फुसफुसाहट से भी शांत हैं. कंपनी ने फोटॉन मैट्रिक्स के दो वर्जन को लॉन्च किया है. ये हैं इंडोर और आउटडोर. इनडोर वर्जन की कीमत 988 डॉलर है जबकि आउटडोर वर्जन की कीमत 1088 डॉलर है. यानी भारतीय रूपये के मुताबिक आयरन बीम की कीमत 94000 रूपये से लेकर 1 लाख 5 हजार रुपये तक है.
पूरी दुनिया में मच्छर एक बड़ी समस्या है. मच्छर और उससे होने वाली समस्या से निपटने के लिए कई तरह की दवाओं और उपकरण का प्रयोग किया जाता है. जिससे मच्छरों और बीमारियों को रोका जाता है लेकिन कई ये तरीके प्रभावी साबित नहीं होते. बारिश गंदगी की वजह से मच्छर पनपने लगते हैं. कई बार तो मच्छरों की वजह से पूरा इलाका बीमार हो जाता है इसीलिए अब नए नए उपकरण तैयार किए जा रहे हैं. जो लोगों को मच्छरों से बचाते हैं.
अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बार फिर मच्छरों से फैलने वाली बीमारी ने चिंता बढ़ा दी है. मच्छरों की वजह से वेस्ट नाइल वायरस के मामलों में तेजी देखी गई है. पिछले 5 सालों में पहली बार 30 संक्रमण के मामले और 2 मौतें दर्ज की गई हैं. यही वजह है कि वहां पर लोग अब मच्छरों से बचने के लिए फोटॉन मैट्रिक्स AI पावर्ड ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं.
वेस्ट नाइल वायरस लोगों में मच्छरों के काटने की वजह से फैलता है. दरअसल ये वायरस रॉबिन, जे और कौवे जैसे पक्षियों में पाया जाता है. जब मच्छर इन पक्षियों को काटता है तो मच्छरों के अंदर वायरस आ जाता है. फिर मच्छरों के जरिए ये वायरल इंसानों में चला जाता है. जिसकी वजह से एन्सेफलाइटिस मेनिन्जाइटिस यानी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में सूजन आ जाती है. जिसकी वजह से इंसान काफी ज्यादा बीमार हो जाता है.
वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वायरस संभवतः 1999 से या उससे पहले से ही अमेरिका में मौजूद है, जब इसे पहली बार पूर्वी राज्यों में पहचाना गया था. हालांकि इसकी उत्पत्ति मूल रूप से अफ्रीका के युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में हुई थी. इसी वजह से इसका नाम वेस्ट नाइल वायरस पड़ा है. कैलिफोर्निया में हर साल लोग इसका शिकार होते हैं.
डॉक्टर के मुताबिक वेस्ट नाइल वायरस से संक्रमित अधिकतर लोग बीमार नहीं पड़ते हैं. लेकिन इसका कुछ विशेष असर होता है. हर पांच में से एक संक्रमित शख्स को बुखार और अन्य लक्षण होते हैं. 50 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग और डायबिटीज या हाइपरटेंशन से पीड़ितों के बीमार पड़ने की ज्यादा आशंका होती है. वेस्ट नील वायरस के संक्रमण से पेचीदगियां होने का अधिक जोखिम रहता है. गंभीर बीमारी से ठीक होने में हफ्तों या महीनों लग सकते हैं. केंद्रीय नर्वस सिस्टम पर कुछ प्रभाव देर तक हो सकता है.
एशिया से लेकर यूरोप तक कई ऐसे मुल्क हैं जो मच्छर की बीमारी से जूझ रहे हैं. कहीं पर नाइल वेस्ट वायरस से लोग परेशानी हैं तो कहीं पर मलेरिया से लोगों की मौत हो रही है. कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस और वियतनाम में डेंगू की वजह से काफी मौत हो गई लेकिन अफ्रीकी देश में तो मच्छर एक महामारी बन गए हैं. वे तेजी से बढ़ रहे हैं और बीमारी फैला रहे हैं.
किसी जमाने में विकासशील देशों में मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारी कहा जाने वाला मलेरिया अब मॉडर्न मुल्क जर्मनी में चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया है. जर्मनी में मलेरिया तेजी से फैल रहा है. वहां पर एयरपोर्ट पर काम कर रहे दो कर्मचारियों की मलेरिया की वजह से मौत हो गई. इस घटना के बाद सरकार चौकस हो गई है और उसने मलेरिया के खिलाफ अभियान भी शुरू कर दिया है.
जर्मनी की सरकार का मानना है कि ये बीमारी हवाई जहाज के जरिए देश में आए एक मच्छर के काटने से फैली है. जिसकी वजह से 6 लोग बीमार हुए थे. उनमें से 2 लोगों की मौत हो गई.
एशिया और अफ्रीकी देशों में गर्मियों की शुरूआत के साथ ही मच्छर की टेंशन सताने लगती है. कुछ लोगों को लगता है कि ये छोटा सा कीड़ा हमारे इतने बड़े शरीर का क्या ही बिगाड़ लेगा. लेकिन जरा रुकिए आंकड़ों के जरिए आपके इस भ्रम दूर करते हैं.
मच्छरों के काटने के कारण डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जिका वायरस जैसी गंभीर बीमारियां होती है. ऐसी जानलेवा बीमारियां फैलाने वाली दुनियाभर में मच्छरों की 3700 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं.
अगर आंकड़ों की बात करें साल 2020 में मलेरिया से 6.25 लाख लोगों की मौत हुई. साल 2021 में 6.19 लाख, 2022 में 6 लाख 2023 में 5.97 लाख लोगों की मौत हुई. वहीं, 2024 में मलेरिया से दुनिया भर में 6.10 लाख लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है.
कहने को तो ये महज नंबर हैं लेकिन ये बताता है कि कैसे एक छोटा सा जीव इंसानी जिंदगी को लील रहा है. मलेरिया जैसा खतरा डेंगू का भी है जिससे भारत जैसा देश भी प्रभावित है. आपको बता दें कि मच्छरों के काटने वाली बीमारी में डेंगू सबसे तेजी से फैलने वाली है.
दुनियाभर में 9.6 करोड़ डेंगू के लक्षण वाले केस सामने आते हैं जिसमें करीब 40,000 मौत होती है. 2024 में रिकॉर्ड तोड़ 1.42 करोड़ से ज्यादा रिपोर्टेड केस दर्ज हुए और और 10,000 से अधिक मौत हुई. इस साल 2026 में जनवरी से जुलाई के बीच दुनिया भर में 1.5–1.6 करोड़ केस और 500–700 मौत रिपोर्ट हुईं.
इसी तरह लगभग 4 अरब लोग यानी दुनिया की आधी आबादी मच्छरों से होने वाली बीमारी के जोखिम में हैं. जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण से ये नए क्षेत्रों में फैल रही है. लेकिन आइए, अब आपको कुछ और चौंकानेवाले तथ्य बताते हैं. क्या आप जानते हैं कि मच्छरों को कैसे पता चलता है कि हम रात के अंधेरे में कहां सो रहे हैं या दिन में कहां बैठे हैं.
दरअसल मच्छरों को इंसानों के नाक और मुंह से निकलने वाली कॉर्बन डाई डाइऑक्साइड, शरीर की गर्मी और पसीने की गंध का पता लगता है. वे एयर मूवमेंट को ट्रैक कर इंसानों को पहचान लेते हैं. यही वजह है कि कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं. लोग बीमार होते हैं.
(ब्यूरो रिपोर्ट ज़ी मीडिया)