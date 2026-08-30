ना बारूद, न केमिकल... इजरायली तकनीक से बना 'आयरन डोम' करेगा मच्छरों का शिकार, 4 अरब लोगों को मिलेगा सुरक्षा कवच!

Iron Beam Mosquito Killing Machine: जमीन से आसमान की ओर निकलती एक तरंग और पलक झपकते ही शिकार ढेर. ये देखने में जितना छोटा है, काम उससे कहीं बड़ा करता है. ये छोटा से घातक हथियार लाखों इंसानों की जान का रक्षक है. सुनकर आप जरूर हैरान हो रहे होंगे.. लेकिन सच्चाई यही है. नीली तरंगों से दुश्मन का शिकार करने वाला ये डिफेंस सिस्टम आज लोगों की बड़ी जरूरत बनता जा रहा है. ये नीली तरंगें दुनिया के 4 अरब लोगों को जोखिम से बचाने वाली हैं. इसीलिए तो लोग अपनी सुरक्षा के लिए घरों और गार्डेन से लेकर हर जगह इस डिफेंस सिस्टम को लगा रहे हैं.