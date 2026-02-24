Explainer: आजादी से पहले जब ‘केरल’ का अस्तित्व नहीं था, तो यह क्या कहलाता था? इन 3 क्षेत्रों में बंटा था राज्य

What is the History of Kerala: देश के दक्षिणी राज्य केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ किए जाने की चर्चाओं का दौर जारी है. राज्य असेंबली की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर विचार के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने उसे मंजूरी दे दी है. अब नाम बदलाव के लिए संसद में संविधान संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा. लेकिन सवाल ये है कि केरलम क्या राज्य का वाकई अपना नाम है या अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से इसे गढ़ा जा रहा है. अगर यह राज्य का अपना नाम है तो इस शब्द का मतलब क्या है. देश की आजादी से पहले जब भारत मुगलों और अंग्रेजों का गुलाम था, तब केरल को क्या कहकर पुकारा जाता था. ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आज आपको जानने चाहिए.

‘केरलम’ नाम कब और किसने रखा?

सबसे पहले बात करते हैं ‘केरलम’ शब्द की. यह नाम बहुत प्राचीन माना जाता है. तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के सम्राट अशोक के शिलालेखों में 'केरलपुत्र' (Keralaputra) शब्द का उल्लेख मिलता है. जो केरल में रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल होता था. इसी तरह संगम साहित्य में भी 'चेरल' या 'केरल' जैसे शब्द मिलते हैं.

‘केरलम’ शब्द का मतलब क्या है?

‘केरलम’ दो शब्दों से मिलकर बना है. इसमें 'केरा' शब्द का मतलब नारियल और अलम का अर्थ भूमि है. यानी कि नारियलों की भूमि. असल में केरल अरब सागर के किनारे लंबी पट्टी के रूप में बसा है, जहां पर बड़ी मात्रा में नारियल के पेड़ पाए जाते हैं. इसलिए यह ‘केरलम’ नाम उस पर सटीक बैठता है.

कई इतिहासकारों का मानना है कि 'चेर' राजवंश के दौरान 'केरलम' शब्द का प्रचलन शुरू हुआ. उस दौरान चेर राजवंश के अधीन इलाकों में रहने वाले लोगों को केरलम वासी कहा जाता था. इससे यह स्पष्ट होता है कि 'केरल' नाम किसी एक व्यक्ति ने नहीं रखा, बल्कि यह प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास का परिणाम रहा.

तीन हिस्सों में बंटा था राज्य

आधुनिक केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ. उससे पहले यह इलाका एक राज्य नहीं था, बल्कि अलग-अलग प्रशासनिक हिस्सों में बंटा हुआ था. ब्रिटिश राज के दौरान यह तीन हिस्सों में विभाजित था. इसके एक इलाके का नाम मालाबार क्षेत्र था. यह सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन था. इस इलाके को मद्रास प्रेजिडेंसी का हिस्सा माना जाता था.

इस राज्य का दूसरा हिस्सा त्रावणकोर रियासत थी. जिस पर एक स्थानीय राजा का शासन था. कहने को तो वह रियासत स्वायत्त थी लेकिन उस पर ब्रिटिश नियंत्रण भी था. तीसरा क्षेत्र, कोचीन रियासत था. वह भी एक देसी रियासत थी. आजादी के बाद वर्ष 1949 में त्रावणकोर और कोचीन को मिलाकर एक नया क्षेत्र त्रावणकोर-कोचीन बनाया गया. हालांकि मालाबार क्षेत्र तब भी मद्रास राज्य का हिस्सा रहा.

वर्ष 1956 में नया राज्य बना केरल

राज्य के लोगों को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने मलयाली भाषा बोलने वाले सभी इलाकों को एक कर नया राज्य बनाने की मांग की. दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की मांग उठी. इसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का आयोग बनाया गया. उसकी सिफारिश के आधार पर तीनों क्षेत्रों को मिलाकर केरल राज्य बनाया गया.

उसके बाद से मलयालम भाषा में तो राज्य को हमेशा 'केरलम' कहा जाता रहा. जबकि हिंदी और अंग्रेजी में यह 'केरल' के रूप में प्रचलित हुआ. अब संविधान संशोधन करके इसका नाम सभी भाषाओं में 'केरलम' करने का प्रयास शुरू हो गया है.