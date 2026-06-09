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96.5 फीसदी मुस्लिम आबादी, फिर भी शराबबंदी हटाने का फरमान? क्या मोदी सरकार लक्षद्वीप में लागू करवा पाएगी ये आदेश?

Lakshadweep Islands Hindi News: लक्षद्वीप समूह में 96.5 फीसदी मुस्लिम आबादी है. अब सरकार ने वहां पर लागू शराबबंदी को हटाने का एलान किया है. सवाल ये है कि इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद क्या सरकार लक्षद्वीप में वाकई इस आदेश को लागू करवा पाएगी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 09, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:45 AM IST
96.5 फीसदी मुस्लिम आबादी, फिर भी शराबबंदी हटाने का फरमान? क्या मोदी सरकार लक्षद्वीप में लागू करवा पाएगी ये आदेश?
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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