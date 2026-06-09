/96.5 फीसदी मुस्लिम आबादी, फिर भी शराबबंदी हटाने का फरमान? क्या मोदी सरकार लक्षद्वीप में लागू करवा पाएगी ये आदेश?

Lakshadweep Islands Liquor Sale Controversy: केंद्र सरकार ने आखिरकार लक्षद्वीप में पिछले 47 साल से जारी पूर्ण शराबबंदी खत्म कर दी है. मोदी सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नोटिफिकेशन जारी करके लक्षद्वीप एक्साइज रेगुलेशन 2026 ने 1979 के प्रोहिबिशन रेगुलेशन को रद्द कर दिया. इसके बाद अब वहां पर लाइसेंस प्राप्त दुकानों और होटलों में शराब की बिक्री की जा सकेगी. सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, यह फैसला लक्षद्वीप में पर्यटन और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए किया गया है. हालांकि, इस फैसले का द्वीप समूह में रहने वाले मुसलमान विरोध कर रहे हैं.