/96.5 फीसदी मुस्लिम आबादी, फिर भी शराबबंदी हटाने का फरमान? क्या मोदी सरकार लक्षद्वीप में लागू करवा पाएगी ये आदेश?

Lakshadweep Islands Liquor Sale Controversy: केंद्र सरकार ने आखिरकार लक्षद्वीप में पिछले 47 साल से जारी पूर्ण शराबबंदी खत्म कर दी है. मोदी सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नोटिफिकेशन जारी करके लक्षद्वीप एक्साइज रेगुलेशन 2026 ने 1979 के प्रोहिबिशन रेगुलेशन को रद्द कर दिया. इसके बाद अब वहां पर लाइसेंस प्राप्त दुकानों और होटलों में शराब की बिक्री की जा सकेगी. सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, यह फैसला लक्षद्वीप में पर्यटन और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए किया गया है. हालांकि, इस फैसले का द्वीप समूह में रहने वाले मुसलमान विरोध कर रहे हैं.
बताते चलें कि लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 36 द्वीप हैं. उसमें से महज 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं, जबकि बाकी द्वीप निर्जन पड़े हैं. इस द्वीप समूह की कुल आबादी लगभग 65 हजार है, जिसमें 96.5-97 प्रतिशत मुस्लिम हैं. अधिकतर लोग मलयाली भाषा बोलते हैं. तबलीगी जमात की विचारधारा का इस द्वीप समूह पर रहने वाले लोगों पर खासा प्रभाव रहा है.
वर्ष 1979 में वहां रहने वाले मुसलमानों ने शराब बिक्री को शरिया के खिलाफ बताया. उन्होंने कहा कि इस्लाम में शराब को हराम माना जाता है. जिसके बाद वहां पर शराबबंदी लागू कर दी गई. हालांकि, इस प्रतिबंध के बावजूद बंगारम और कवरत्ती के कुछ पर्यटक रिसॉर्ट्स पर शराब बिक्री और पीने की सीमित छूट थी, लेकिन आम लोगों के लिए ऐसा करने पर पूर्ण बैन था.
अरब सागर में बसा लक्षद्वीप समूह एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है. हालांकि, मालदीव जैसे प्रतिस्पर्धी गंतव्यों में शराब उपलब्ध होने के कारण लक्षद्वीप पीछे रह जाता था. अब सरकार इस कमी को दूर करते हुए लक्षद्वीप को प्रीमियम पर्यटन हब बनाने की कोशिश कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 में हुई यात्रा के बाद वहां पर पर्यटकों की संख्या में 47 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. जिसके बाद से सरकार इस इलाके में पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने के लिए उत्साहित हुई है.
अब नई व्यवस्था के तहत द्वीप समूह में बने रिसॉर्ट और होटलों में नियंत्रित तरीके से शराब बेची तो जा सकेगी. लेकिन इसके लिए उन्हें हैवी एक्साइज ड्यूटी भी चुकानी होगी. यह भी तय किया गया है कि 21 वर्ष से कम उम्र वालों को शराब नहीं बेची जा सकेगी. अगर प्रशासक को लगा कि इस फैसले से हालात खराब हो सकते हैं तो वह किसी भी द्वीप पर फिर से प्रतिबंध लगाने का अधिकार है.
सरकार का यह फैसला स्थानीय मुसलमान आबादी को रास नहीं आ रहा है. लक्षद्वीप के सांसद मुहम्मद हमदुल्लाह सईद इसे स्थानीय लोगों की राय लिए बिना ऊपर से थोपा गया फैसला बता रहे हैं. वहीं स्थानीय संगठन और नागरिक समाज भी इसका विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह फैसला उनकी परंपरागत जीवनशैली और शांत वातावरण को बिगाड़ देगा.
उन्हें डर इस बात का भी है कि यह द्वीप समूह काफी छोटा है और वहां पर आबादी-संसाधन भी बेहद सीमित हैं. ऐसे में अगर वहां के युवा नशे की लत का शिकार होते हैं तो इससे अपराध बढ़ने और घरेलू हिंसा का डर भी रहेगा.
बात केवल यही नहीं है. सरकार को शराब की तस्करी से भी जूझना होगा. चूंकि पर्यटकों और आम लोगों के लिए शराब से जुड़े नियम अलग-अलग रहेंगे. इस वजह से दोनों के बीच टकराव भी हो सकता है. इससे कचरा और प्रदूषण बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है.
वहीं, सरकार का मानना है कि लिमिटेड तरीके से शराब बिक्री की मंजूरी देने से पर्यटन और आर्थिक विकास, दोनों को बढ़ावा मिलेगा. अब सवाल ये है कि विरोध के बीच वह अपने इस फैसले को अंजाम कैसे देगी. अगर वह स्थानीय भावनाओं को नजरअंदाज करके आगे बढ़ती तो इससे सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है. एक्सपर्टों का कहना है कि सरकार को स्थानीय संस्कृति और मूल्यों का सम्मान करते हुए आगे ब़ना चाहिए वरना लक्षद्वीप में विरोध की चिंगारी भी भड़क सकती है.