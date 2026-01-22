न चिट्ठी, न फोन, महीनेभर पर तहखाने में कैद...बजट इतना गोपनीय क्यों होता है?

Budget 2026: मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को बजट पेश करेंगी. संसद के लोकसभा में सीतारमण के द्वारा ऐतिहासिक लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा. इसकी तैयारियां अब अपने अंतिम चरण की ओर हैं. इस बीच हम लगातार बजट से जुड़ी कई सारी कहानियां बता रहे हैं. जैसे भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 में ब्रिटिश शासन के समय जेम्स विल्सन ने पेश किया था. आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 में पेश किया गया था. यह एक अंतरिम बजट था, जिसे तब के वित्त मंत्री आर. के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था. वहीं, गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को तब के वित्त मंत्री जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था. अब हम बजट के उस समय की बात कर रहे हैं जब न चिट्ठी, न फोन और ना ही बाहरी लोगों से कोई संपर्क, महीनेभर (तय समय) वित्त मंत्रालय (नार्थ ब्लॉक) में एक खास जगह पर मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी एक तरह से कैद होते हैं, जो इस बजट को बनाने में लगे हुए होते हैं. आइए जानते हैं कि आखिरकार बजट इतना गोपनीय क्यों होता है.

राष्ट्रपति भवन से लीक हुआ था बजट

शुरुआत हम साल 1950 की एक घटना से करते हैं. तब देश का बजट लीक हो गया था. उस समय से बजट की गोपनीयता को और भी जरूरी और सख्त कर दिया गया. दरअसल, साल 1950 तक देश के बजट की छपाई राष्ट्रपति भवन में हुआ करती थी. बताया जाता है कि साल 1950 में ही राष्ट्रपति भवन से बजट के कुछ पन्ने इसके संसद भवन में पेश होने से पहले ही लीक हो गए थे. तब देश के वित्त मंत्री जॉन मथाई थे. बजट लीक का मामला इतना तूल पकड़ा कि वित्त मंत्री मथाई को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया. इस घटना के बाद से दो बड़े बदलाव हुए. पहला बदलाव यह कि बजट बनाने और छापने का काम राष्ट्रपति भवन से हटाकर नॉर्थ ब्लॉक (इससे पहले कुछ समय के लिए मिंटो रोड स्थित प्रेस 1980 तक) में शिफ्ट कर दिया गया. वहीं, दूसरा काम यह हुआ कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए 'लॉक-इन पीरियड' जैसे सख्त नियम/प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए.

बजट की गोपनीयता जरूरी

बजट किसी भी सरकार के लिए उसकी संभावित या अनुमानित खर्च और कमाई (राजस्व) का एक व्यौरा होता है. यह एक वार्षिक वित्तीय दस्तावेज होता है, जिसे वित्त मंत्री देश के संसद में पेश करते हैं. भारत में बजट वित्तीय वर्ष के अनुसार पेश होता है. आमतौर पर 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट 1 अप्रैल से लागू होकर 31 मार्च तक चलता है. देश का बजट बहुत ही संवेदनशील और गोपनीय होता है. इसी तरह इसकी बनाने की प्रक्रिया और बनाने वाले लोग भी गोपनीयता के साथ काम करते हैं. बजट पूरे तरीके से बन जाने के बाद वित्त मंत्री के द्वारा संसद भवन में देश के सामने पेश किया जाता है. बजट पेश होने से पहले इसे गोपनीय ही रखना होता है. इसके लिए सरकार कई स्तरों पर सुरक्षा भी करती है और प्रोटोकॉल भी लागू करती है.

'लॉक-इन पीरियड'

साल 1950 में राष्ट्रपति भवन से बजट लीक होने और वित्त मंत्री के इस्तीफे ने पूरे देश में 'भूचाल' ला दिया था. तब बजट की गोपनीयता बनाने के लिए 'लॉक-इन पीरियड' का नियम लाया गया था. इसके अनुसार, बजट बनाने में शामिल जितने भी अधिकारी और वित्त मंत्रालय के अफसर और संबंधित लोग होते हैं, उन्हें नॉर्थ ब्लॉक में बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता है. वे इस दौरान न अपने घर जा सकते हैं और ना ही किसी फोन और नियम के तहत प्रतिबंधित सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं. उन्हें 'लॉक-इन पीरियड' के दौरान बाहर के किसी भी व्यक्ति से मिलने की इजाजत नहीं होती है. मतलब कि जब तक बजट को वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश न कर दिया जाए, तब तक वे लोग बाहरी दुनिया से कटे हुए होते हैं. यह 'लॉक-इन पीरियड'बजट को सीक्रेट रखने के लिए होती है.

हलवा रस्म

बजट के अंतिम चरण और छपाई से पहले हलवा रस्म की एक परंपरा निभाई जाती है. इसमें वित्त मंत्री सहित बजट बनाने में शामिल वित्त मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं. इस दौरान कड़ाही में हलवा बनाकर इन सभी के बीच बांटा जाता है. उसके बाद बजट तैयार करने के अंतिम चरण और सख्त नियम के साथ बजट की गोपनीयता का प्रतीक 'लॉक-इन पीरियड' की शुरुआत होती है.

28 जनवरी से बजट सत्र

देश की संसद में बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से हो रही है. यह सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा.सत्र का पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा. वहीं, दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक का होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा एक फरवरी दिन रविवार को लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा. बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण से होगी, जब वे संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों को संसद के सेंट्रल हॉल में संबोधित करेंगी.

