Maharashtra Municipal Election: महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव के दरिया में किसकी डूबेगी नैया, कौन बनेगा सरताज; MVA या महायुति, किसका पलड़ा कितना भारी?

Maharashtra Municipal Election: महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव के दरिया में किसकी डूबेगी नैया, कौन बनेगा सरताज; MVA या महायुति, किसका पलड़ा कितना भारी?

BMC Election Date: 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन होगा.31 दिसंबर को स्क्रूटनी होगी. 2 जनवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वह 31 जनवरी 2026 तक सभी निकाय चुनाव पूरे करा ले जो 2022 से लंबित हैं. बीएमसी कॉरपोरेटर्स का कार्यकाल 2022 में खत्म हो गया था. लेकिन आरक्षण से जुड़े कानूनी मुद्दों के कारण चुनावों में देरी हुई.

Last Updated: Dec 15, 2025, 06:18 PM IST
Maharashtra Municipal Election: महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव के दरिया में किसकी डूबेगी नैया, कौन बनेगा सरताज; MVA या महायुति, किसका पलड़ा कितना भारी?

Maharashtra Municipal Corporation Election: महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिका के चुनावों की तारीख का सोमवार को ऐलान हो गया. महाराष्ट्र के चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कहा कि बीएमसी समेत सभी 29 महानगरपालिका के चुनाव एक ही चरण में  होंगे. काउंटिंग 15 जनवरी 2026 को होगी और अगले दिन यानी  16 जनवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे. कुल मिलाकर, 29 नगर निगमों में 2,869 सीटों के लिए चुनाव होंगे.कुल सीटों में से 1,442 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. 341 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, 77 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 759 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित हैं. निकाय चुनाव में किसका पलड़ा भारी है. यह हम आपको बताएंगे. लेकिन पहले चुनाव की कुछ खास बातें आपको बता देते हैं.

23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन होगा.31 दिसंबर को स्क्रूटनी होगी. 2 जनवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वह 31 जनवरी 2026 तक सभी निकाय चुनाव पूरे करा ले जो 2022 से लंबित हैं. बीएमसी कॉरपोरेटर्स का कार्यकाल 2022 में खत्म हो गया था. लेकिन आरक्षण से जुड़े कानूनी मुद्दों के कारण चुनावों में देरी हुई.

किन धुरंधरों के बीच मुकाबला?

बृहन्मुंबई महानगर पालिका समेत निकाय चुनावों में मुकाबला राज्य की सत्ताधारी महायुति और विपक्षी दलों के समूह महाविकास अघाड़ी के बीच है.महायुति में सत्ताधारी बीजेपी, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और अजित पवार की अगुआई वाली एनसीपी है. दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी है. 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे राज्य में हिंदू थोपने के मुद्दे पर साथ आए हैं. दोनों ने बीएमसी चुनाव एकसाथ लड़ने का ऐलान किया है.

 साल 2025-26 में बीएमसी का अनुमानित बजट 74,427 करोड़ रुपये रहा और खर्च 43,162 करोड़ था. इसमें कुल बजट का 58 प्रतिशत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए था. बीएमसी देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है. इसलिए यहां के चुनाव पर पूरे देश की नजर रहती है. 

क्या थे 2017 के निकाय चुनाव के नतीजे?

2017 के महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी को अधिकतर निकायों में जीत मिली थी. लेकिन शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, खासकर मुंबई और ठाणे में. बीएमसी में शिवसेना ने 84 सीटें जीती थीं. जबकि बीजेपी को 82 सीट मिली थीं. वहीं कांग्रेस ने 31 सीट, एनसीपी ने 9 सीट और एमएनएस ने 7 सीटें जीती थीं. 

पुणे म्युनिपिल कॉरपोरेशन की बात करें तो बीजेपी को 97 सीटों के साथ जीत मिली थी. एनसीपी ने 30, कांग्रेस ने 9 और शिवसेना ने 12 सीटें जीती थीं.नागपुर में भी बीजेपी का डंका बजा था, जहां उसे 101 सीट मिलीं. कांग्रेस को 28 और शिवसेना को 3 सीटें मिली थीं. 

ठाणे की बात करें तो यहां शिवसेना ने अपना दबदबा बरकरार रखा था. उसे 67 सीटें मिलीं, एनसीपी को 34 और बीजेपी को 23 सीटें मिली थीं. नासिक में बीजेपी ने बाजी मारी थी, जो एमएनएस का पुराना गढ़ था. यहां बीजेपी ने 67 सीटें जीती थीं. शिवसेना ने 37, कांग्रेस ने 6 और एनसीपी ने 6 सीटें अपने नाम की थीं. 

तो किसका पलड़ा भारी है?

अगर 2017 के निकाय चुनावों की बात करें तो तब से लेकर अब तक राज्य के सियासी समंदर में काफी तूफान आ चुके हैं. यानी राज्य की सियासत पूरी तरह बदल चुकी है. एनसीपी और शिवसेना दो धड़ों में टूट चुकी हैं और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में विपक्ष का बुरा हाल देखने को मिला था. बीएमसी चुनावों पर भी इसका असर देखा जा सकता है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अक्टूबर में संकेत दिए थे कि महायुति चार नगर निगमों- मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार और पनवेल में गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेगा. दूसरी जगहों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है.

सत्ताधारी महायुति मुंबई में एक गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि उसे MVA सहयोगियों से कड़ी चुनौती मिल रही है, जिसमें राज ठाकरे की MNS भी शामिल हो सकती है. कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार और पनवेल में भी महायुति एक एकजुट ताकत के तौर पर चुनाव लड़ेगा.

ठाणे, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ जैसी जगहों पर, BJP को शिंदे सेना जैसे अपने सहयोगियों को ज्यादा सीटें देनी पड़ सकती हैं, जिनका ठाणे में बहुत मजबूत दबदबा है. इसी तरह अजित पवार की NCP पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में बहुत मजबूत है. इसलिए अगर यहां गठबंधन होता है, तो ठाणे में इसका नेतृत्व शिंदे सेना और पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में अजित पवार की NCP करेगी. लेकिन ज्यादातर BJP इन नगर निगमों में अकेले चुनाव लड़ेगी. नागपुर में भी BJP अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, क्योंकि उसे चुनावों में क्लीन स्वीप की उम्मीद है.

क्या है विपक्ष का हाल?

दूसरी ओर, MVA के अंदर यह जोरदार अटकलें हैं कि कांग्रेस BMC चुनाव अकेले लड़ना चाहती है, क्योंकि वह राज ठाकरे की MNS के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती. दूसरी ओर, शिव सेना UBT और MNS के मुंबई नगर निगम चुनाव में मिलकर लड़ने की सबसे ज़्यादा संभावना है. शिव सेना UBT के सीनियर नेता संजय राउत ने कांग्रेस से अपने रुख पर दोबारा सोचने की अपील की है और कहा है कि अगर कांग्रेस BJP के नेतृत्व वाली ताकतों को मुंबई पर कब्जा करने से रोकना चाहती है, तो MVA गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ना ही एकमात्र विकल्प है.

