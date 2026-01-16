महाराष्ट्र निकाय चुनाव: ठाकरे परिवार की 'मुंबई रणनीति' और पवार फैमिली का 'पुणे समझौता' अपने गढ़ों में क्यों हो गया फेल?

Has charisma of Thackeray and Pawar families ended: महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे और पवार परिवारों की दशकों से तूती बोलती रही है. मुंबई और पुणे जैसे शहर इन दोनों परिवारों के अभेद्य गढ़ रहे हैं. हालांकि अब लगता है कि दोनों परिवारों के ये दुर्ग इतिहास की बात बन चुके हैं. शुक्रवार को जारी हुए महाराष्ट्र निकाय चुनावों के नतीजों का अगर आप गंभीरता से विश्लेषण करें तो सियासत के इस बदलते दौर को आसानी से समझ सकते हैं. यह हाल तब है. जब अपने पुराने सुनहरे दिन वापस पाने के लिए उद्धव और राज ठाकरे ने हाल में एक बार फिर गलबहियों का ऐलान किया था. वहीं अजित पवार और चचा शरद पवार ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दिया था. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जनता ने इन दोनों परिवारों से मुंह क्यों मोड़ लिया और अब उनकी राजनीति का क्या होगा.

मुंबई में फीकी पड़ी 'ठाकरे ब्रांड' की चमक

सबसे पहले ठाकरे परिवार के गढ़ यानी मुंबई की बात करते हैं. प्रदेश की राजधानी मुंबई में शिवसेना की राजनीति लंबे समय तक बालासाहेब ठाकरे के करिश्मे पर चलती रही है. इसके साथ ही मराठी अस्मिता और मुंबई की भावनात्मक राजनीति भी इस पॉलिटिक्स में तड़का लगाते रहे हैं. लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच विरासत को लेकर वर्षों तक चली जंग ने पार्टी को कोर वोट बैंक को कमजोर कर दिया.

चुनाव से पहले हाथ मिलाया लेकिन...

अपनी राजनीतिक नींव ढहते देख दोनों ने कई सालों के बाद पहली बार हाथ मिलाया और साथ में चुनाव लड़ने का फैसला किया. दोनों नेताओं ने इस एका को भावनात्मक एकता के रूप में पेश किया. जिससे पुराना शिवसेना वोट बैंक फिर से एकजुट हो सके. लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

शुक्रवार को घोषित हुए स्थानीय निकाय के चुनावी नतीजों ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि मुंबई का मतदाता अब केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्रदर्शन, विकास, शहरी सुविधाओं और स्थिर नेतृत्व के आधार पर निर्णय ले रहा है. शिवसेना के विभाजन, लगातार बदलते गठबंधन और स्पष्ट वैचारिक दिशा की कमी ने ठाकरे ब्रांड की विश्वसनीयता को कमजोर किया.

काम नहीं आ पाई परिवार की एकता

इसका परिणाम यह हुआ कि मुंबई जैसे गढ़ में भी ठाकरे परिवार की एकजुटता भी लोगों को अपने पीछे लामबंद नहीं कर सकी. इसके चलते देश का सबसे बड़ा नगर निगम यानी मुंबई नगर निगम शिवसेना के हाथ से निकल गया. साथ ही बीजेपी के लिए पहली बार मुंबई में अपना मेयर बिठाने का अवसर मिल गया.

पुणे में पवार परिवार की सियासी परीक्षा

वहीं पुणे की बात की जाए तो उसे शरद पवार की राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जाता रहा है. सहकार, शिक्षा और ग्रामीण-शहरी संतुलन के जरिए पवार परिवार ने यहां गहरी पकड़ बनाई. अजित पवार के अलग होने के बाद जब दोनों धड़ों के बीच रणनीतिक समझौते यानी पुणे पैक्ट की बातें सामने आईं, तो माना गया कि इससे पारंपरिक एनसीपी वोट बैंक सुरक्षित रहेगा.

लेकिन सच्चाई ये है कि पुणे के शहरी मतदाताओं ने भी इस बार परिवार के ऊपर 'स्पष्ट नेतृत्व' और 'स्थिर सरकार' को प्राथमिकता दी. पवार परिवार के अंदरूनी मतभेद, अवसरवादी राजनीति और बार-बार पक्ष बदलने की छवि ने मतदाताओं के भरोसे को कमजोर किया. यही वजह रही है कि चुनाव के आखिरी दिनों में दोनों पवारों की एकजुटता भी निगम चुनावों में उन्हें निर्णायक बढ़त नहीं दिला सकी.

क्या यह वंशवादी राजनीति के अंत का संकेत है?

राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं कि किसी भी दल को मतदाता एक बार में ही मौका नहीं देते. वह लंबे समय तक उसकी नीतियों को परखते हैं और फिर उसके साथ जुड़ने का फैसला करते हैं. बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार ने अपनी खास विचारधारा की वजह से प्रदेश में स्पेशल वोट बैंक विकसित किया था. बाला साहेब ठाकरे ने जहां उग्र हिंदुत्व और मराठी अस्मिता का नारा दिया. वहीं शरद पवार किसानों और मराठा परिवारों की बात करके राजनीति में आगे बढ़े.

हालांकि बाला साहेब ठाकरे के देहांत और उद्धव-राज ठाकरे की ओर से अलग पार्टी बनाने के बाद पार्टी का कोर वोट बैंक विभाजित हो गया. यह पार्टी पर पड़ी पहली बड़ी चोट थी, जिसके बाद से वह कभी उभर नहीं पाई. इसके बाद उद्धव ठाकरे की ओर से हिंदुत्व की राजनीति को तिलांजलि देकर तुष्टिकरण वाली पॉलिटिक्स शुरू करना कोढ़ में खाज का काम कर गया. इसके विरोध में पार्टी का बड़ा तबका एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बाहर निकल गया और शिवसेना (शिंदे) के नाम से नई पार्टी शुरू की.

इन वजहों से बिदक गए मतदाता

जैसे केवल इतना ही काफी नहीं था. उद्धव के साथ हाथ मिलाने वाले राज ठाकरे ने फिर से मारा-मारी वाली पुराने तेवर दिखाते हुए मुंबई में रहने वाले दूसरे प्रांतों के खिलाफ धमकी देनी शुरू कर दी. इन धमकियों का बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल ने विरोध नहीं किया. ऐसे में प्रवासी लोगों के पास बीजेपी को छोड़कर दूसरी जगह वोट देने का विकल्प खत्म हो गया. राज ठाकरे की इन हरकतों ने ठाकरे परिवार की राजनीति में आखिरी कील ठोक दी.

ऐसा ही हाल पवार परिवार का भी हुआ है. शरद पवार की पार्टी को प्रदेश के 2858 वार्डों में 100 सीटें भी नहीं मिल पाई हैं. उनके भतीजे और प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम भी करीब सवा सौ पर ही ठिठक गए. ये दोनों उदाहरण साफ दर्शा रहे हैं कि वंशवादी राजनीति से लोग अब बुरी तरह ऊब चुके हैं. वे अब बदलाव चाहते हैं. खासकर युवा और शहरी मतदाता अब किसी पार्टी से परमानेंट जुड़ने के बजाय विकास, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक क्षमता को प्राथमिकता दे रहा है.

क्या खत्म हो गया ठाकरे-पवार परिवार का वजूद?

इन सबके बावजूद यह कहना जल्दबाजी होगी कि ठाकरे या पवार परिवार की राजनीति पूरी तरह समाप्त हो गई है. इनके पास अब भी संगठन, अनुभव और सामाजिक आधार मौजूद है. अगर वे निष्पक्ष रूप से चुनाव परिणामों का आकलन करके खामियों को दूर कर लें तो उनके लिए भविष्य में सफलता के दरवाजे फिर से खुल सकते हैं. वरना केवल पारिवारिक विरासत के सहारे चुनाव जीतना अब संभव नहीं है. यह बात सभी राजनीतिक दलों को जितनी जल्दी हो सके, समझ लेनी चाहिए वरना जनता उनका भी हिसाब बराबर करने में देर नहीं करेगी.