/महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय वोटरों की नाराजगी का असर लखनऊ तक पहुंचेगा? 5 प्वाइंट्स में समझें इनसाइड स्टोरी

मुंबई में मराठी भाषा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ भाषा तक सीमित नजर नहीं आ रहा है। मामला उन हजारों ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए भी चिंता का विषय बन गया है, जिनमें बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों की है। एक तरफ मराठी भाषा को लेकर दबाव और ‘मराठी मानुष’ की राजनीति है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सामने अपने उस वोट बैंक को संभालने की चुनौती है, जो मुंबई में बसे उत्तर भारतीयों के बीच लंबे समय से मजबूत माना जाता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भाषा का यह विवाद चुनावी नाराजगी में बदल सकता है?
क्या इसका असर मुंबई के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा और क्या बीजेपी को मराठी और उत्तर भारतीय दोनों वोटरों के बीच संतुलन साधना भारी पड़ सकता है? सरकार की ओर से दी गई एक साल की मोहलत क्या डैमेज कंट्रोल की कोशिश है या इससे मराठी वोटरों में ही नाराजगी बढ़ने का खतरा है? और अगर यह पूरा मुद्दा ‘मराठी बनाम उत्तर भारतीय’ की सियासी लड़ाई में बदल गया, तो इसका फायदा बीजेपी, मनसे या विपक्ष में आखिर किसे मिलेगा? इन तमाम सवालों के जवाब समझने के लिए पूरे सियासी समीकरण के बारे में जानने के लिए हमने मुंबई के कुछ ऐसे लोगों से बात की जो यूपी के विभिन्न शहरों से कमाई के लिए वहां पहुंचे हैं.
महाराष्ट्र में भाषाई विवाद को लेकर जब उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने इस मुद्दे पर बीजेपी गठबंधन का नुकसान बताया. 5 मुद्दों पर हमने सबसे पहले बात की उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले विनय प्रताप सिंह से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह मुद्दा BJP के लिए दोतरफा संतुलन का मामला है, लेकिन अभी ये मुद्दा सीधे BJP के खिलाफ UP-बिहार वोट में बदल गया है, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी. जब उनसे पूछा गया कि
प्रश्नः क्या मराठी भाषा विवाद से UP-बिहार मूल के ऑटो-टैक्सी चालकों में BJP के प्रति असंतोष पैदा हो सकता है?
उत्तरः हां, काफी हद तक संभव है. क्योंकि इस वर्ग के लिए मुद्दा केवल भाषा सीखने का नहीं बल्कि रोजगार, लाइसेंस और रोजी-रोटी की सुरक्षा का है. अगस्त में ड्राइवरों ने इसी आशंका को लेकर विरोध और हड़ताल भी की. लेकिन BJP ने अब एक साल की मोहलत देकर तत्काल कार्रवाई रोक दी है. इससे नाराजगी कम करने की कोशिश स्पष्ट दिखाई देती है. चूंकि BJP ने हमारी नौकरी बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, यह संदेश भी बन सकता है. इसलिए असंतोष अपने-आप BJP-विरोधी वोट में बदल जाएगा, यह निश्चित नहीं है.
प्रश्न- क्या मुंबई के UP-बिहार के लोगों का गुस्सा विधानसभा चुनाव में असर डाल सकता है?
उत्तरः हां, लेकिन तभी जब यह मुद्दा व्यापक 'उत्तर भारतीय बनाम मराठी' संघर्ष का रूप ले. मुंबई में उत्तर भारतीय मतदाताओं की संख्या राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और BJP को गैर-मराठी मतदाताओं, विशेषकर उत्तर भारतीयों और गुजराती मतदाताओं से समर्थन मिलता रहा है. इसलिए यदि बड़ी संख्या में लोग यह महसूस करने लगें कि
'महाराष्ट्र में हमारे रोजगार को भाषा के नाम पर खतरा है' तो उसका चुनावी असर हो सकता है. लेकिन यदि सरकार का संदेश यह रहता है कि 'मराठी सीखना जरूरी है, लेकिन किसी की रोजी-रोटी नहीं छीनी जाएगी' तो BJP इस नाराजगी को काफी हद तक नियंत्रित कर सकती है.
प्रश्न- MNS की ‘मराठी मानुष’ राजनीति BJP के लिए दोहरी चुनौती है?
उत्तरः बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बिंदु है. BJP को एक साथ दो वर्गों को संभालना है. मराठी वोटर: 'मराठी भाषा और स्थानीय पहचान का सम्मान होना चाहिए.' उत्तर भारतीय/गैर-मराठी वोटर: 'हमारे रोजगार और लाइसेंस को भाषा के नाम पर खतरा नहीं होना चाहिए.' इस समय मामला केवल BJP बनाम MNS नहीं है. शिवसेना (शिंदे) भी मराठी मुद्दे पर सक्रिय है, जबकि MNS और दोनों शिवसेना गुटों के बीच मराठी वोट को लेकर प्रतिस्पर्धा है. यही कारण है कि BJP के लिए अत्यधिक कठोर रुख लेना जोखिमपूर्ण है और अत्यधिक नरम रुख लेना भी.
प्रश्न- एक साल की मोहलत UP-बिहार की नाराजगी कम करने की कोशिश या मराठी वोटरों में नाराजगी?
उत्तरः मेरे आकलन में दोनों चीजें साथ-साथ हैं. सरकार ने एक तरफ कहा है कि मराठी सीखना जरूरी रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ एक साल तक कार्रवाई रोककर ड्राइवरों को प्रशिक्षण का समय दिया है. इसका राजनीतिक संदेश है- 'मराठी नीति वापस नहीं हुई है, लेकिन गरीब/प्रवासी ड्राइवर की रोजी-रोटी भी तुरंत नहीं छीनी जाएगी.'
लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है. मराठी राजनीति करने वाले वर्ग में सवाल उठ सकता है: 'जब नियम बनाया गया था तो अब सरकार पीछे क्यों हट रही है?' वास्तव में इस फैसले के बाद BJP और शिंदे शिवसेना के बीच नीति को लेकर मतभेद भी सामने आए हैं. इसलिए यह डैमेज कंट्रोल भी है और सियासी रूप से संतुलित भी.
प्रश्न-अगर यह 'मराठी बनाम उत्तर भारतीय' बनता है तो फायदा किसे?
उत्तरः MNS के लिए सबसे अच्छा राजनीतिक वातावरण वही होगा जिसमें विवाद भाषा से आगे बढ़कर पहचान की लड़ाई बन जाए. दूसरी तरफ विपक्ष के लिए यह मुद्दा रोजगार और भाषाई अधिकार के रूप में इस्तेमाल करने का अवसर बन सकता है और इसका असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में रहने वाले UP-बिहार मूल के लोगों के मुद्दे को UP के राजनीतिक दल महाराष्ट्र के बाहर भी उठा सकते हैं. अगर अगले एक साल में सरकार आसान मराठी प्रशिक्षण, परीक्षा में पारदर्शिता और गैर-मराठी ड्राइवरों को सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित कर देती है, तो यह विवाद BJP के लिए नुकसान के बजाय 'संतुलित सरकार' की छवि बनाने का अवसर भी बन सकता है जो कि बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.
वहीं मुंबई में रहने वाले उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुलदीप तिवारी कहते हैं, 'चूंकि महाराष्ट्र की राज्य और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार है ऐसे में मराठियों द्वारा गैर मराठी लोगों से आए दिन भाषा विवाद को लेकर मारपीट करना उन्हें अपमानित करने की वजह से ऐसे गैरमराठी लोगों में बेशक नाराजगी बीजेपी के प्रति है. आने वाले चुनावों में इसका नुकसान होना लाजिमी है. डिप्टी सीएम एकनाथ जी शिंदे भी गैरमराठी लोगों को मराठी सीखने-समझने हेतु लगातार कार्यक्रम भी चलवा रहे हैं, इसका नुकसान उन्हें भी हो सकता है.'
कुलदीप तिवारी ने आगे कहा, 'शिवसेना को भी मनसे के हां मैं हां मिलाकर पूरे देश में भाषा के नाम पर नाराजगी मोल लेना, उसके विस्तार पर प्रभाव डाल सकता है. अन्ततः उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में विरोधियों द्वारा यह विषय जोर-शोर में उछालने की संभावनाओं के तहत मुख्यमंत्री फडणवीस जी द्वारा मराठी सीखने-समझने हेतु एक साल का समय देना, उनकी राजनीतिक चालाकी है जिसे उत्तर भारतीय अच्छी तरह से समझ रहे हैं. अतः कुलमिलाकर भाषा विवाद का राजनीतिक फायदा सीधे सीधे विपक्ष को मिलेगा इसमें कोई दो राय नहीं है.'
वहीं मुंबई के ठाणे में रहने वाले जौनपुर के कौशलेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं, 'मुंबई में रहने वाले यूपी के बहुत से कामगार यहां की मराठी भाषा को समझते बोलते है केवल कुछ 20% लोग मराठी भाषा को समझते तो हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं. ऐसे लोगों के लिए भी महाराष्ट्र सरकार ने ठाणे जिले में 2 करोड़ की निधि जारी की है मराठी भाषा सीखने के लिए जगह-जगह क्लास चालू है. अगर इसके बाद भी सूबे में भाषा को लेकर हिंसक घटनाएं होती है तब बीजेपी और उसके गठबंधन को नुकसान ही होगा. एक साल की समय सीमा सीएम फडणवीस का सराहनीय कदम है और यूपी और बिहार के बहुत से कामगार इन मराठी क्लास को अटेंड कर रहे हैं. अगर इसके बाद भी हिंसक घटनाएं हुईं तो इसका असर यूपी के विधानसभा के चुनाव में कम लोकसभा चुनाव में ज्यादा पड़ेगा अब एमएनएस और विपक्ष की सियासी जमीन यहां से दरक चुकी है लेकिन हिंसा हुई तो ये सत्ताधारी बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी.