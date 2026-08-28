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महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय वोटरों की नाराजगी का असर लखनऊ तक पहुंचेगा? 5 प्वाइंट्स में समझें इनसाइड स्टोरी

क्या बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के वोटरों की नाराजगी का सीधा असर लखनऊ की सत्ता पर पड़ेगा? जानिए जातिगत समीकरण, युवाओं के मुद्दे और सियासी हलचल के 5 बड़े इनसाइड फैक्ट्स.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 28, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:35 PM IST
महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय वोटरों की नाराजगी का असर लखनऊ तक पहुंचेगा? 5 प्वाइंट्स में समझें इनसाइड स्टोरी
Image Credit: महाराष्ट्र में एक तरफ मराठी भाषा को लेकर दबाव और ‘मराठी मानुष’ की राजनीति है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सामने अपने उस वोट बैंक को संभालने की चुनौती है (AI Generated Image)

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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