Budget 2026: 2017 के बजट में हुए थे ये बड़े बदलाव, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रचा था इतिहास

Union Budget 2026: मोदी सरकार की ओर से 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया जाएगा. इसकी तैयारी लगभग अपने अंतिम चरण में है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी दिन रविवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगी. वे संसद के लोकसभा में सुबह 11 बजे देश का बजट पेश करेंगी. इस आगामी बजट से देश के नागरिकों को कई सारी उम्मीदें हैं. चाहें रेलवे सेक्टर हो या फिर शिक्षा, चाहें हेल्थ सेक्टर हो या कृषि सेक्टर, हर क्षेत्र के लोगों को इस बजट से कुछ बड़े ऐलान की संभावना है.

यह बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, यह तो 1 फरवरी को बजट पेश होने के साथ ही पता चलेगा लेकिन इस बीच हम आपको बजट से जुड़ी कुछ कहानियां और इतिहास को लगातार बता रहे हैं. आज बात करेंगे साल 2017 के बजट की. जी हां, साल 2017 में तब के वित्त मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता रहे अरुण जेटली ने बजट पेश किया था. यह बजट कई मायनों में ऐतिहासिक बजट था. इस बजट में दो बड़े और ऐतिहासिक बदलाव हुए थे. आइए उनके बारे में जानते हैं.

बजट की तारीख में बदलाव

साल 2017 में मोदी सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री अरूण जेटली ने मोदी सरकार का चौथा बजट पेश किया था. लेकिन यह बजट दशकों से चली आ रही परंपरा के अनुसार, फरवरी के आखिरी दिन नहीं बल्कि पहले दिन पेश किया गया था. जी हां, तब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दशकों की परंपरा को बदलते हुए बजट को 1 फरवरी को पेश किया था. इससे पहले बजट फरवरी के आखिरी दिन खासकर के 28 फरवरी को पेश किया जाता था. लेकिन साल 2017 में इस परंपरा को बदलते हुए वित्त मंत्री जेटली ने पहली बार बजट को 1 फरवरी को पेश किया.उसके बाद से हर साल केंद्र सरकार का बजट 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है. इस बार यानी 2026 में एक फरवरी रविवार को है. लेकिन साल 2017 में बनाई गई इस परंपरा के अनुसार, इस बार भी बजट एक फरवरी को ही पेश किया जाएगा. मतलब कि बजट रविवार को पेश होगा.

क्यों बदली बजट की तारीख?

पहले बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, लेकिन साल 2017 में इसे पहली बार 1 फरवरी को पेश किया गया. इसके पीछे की वजह यह बताई जाती है कि इस तारीख को बदलने का मकसद यह था कि बजट से जुड़ी योजनाएं नए वित्त वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल से पहले ही लागू की जा सकें. इसके साथ ही राज्यों को भी अपनी योजनाओं को बनाने के लिए ज्यादा समय मिल सके. क्योंकि जब बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था तो 1 अप्रैल से इसे नए वित्त वर्ष के लिए लागू करना होता था, जिसमें समय कम मिल पाता था और कई योजनाओं को शुरू होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन 1 फरवरी को बजट पेश होने से अब इन्हें 1 अप्रैल से लागू करने के लिए अधिक और अच्छा-खासा समय मिल जाता है.

रेल बजट का आम बजट में हुआ था विलय

साल 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा एक और ऐतिहासिक फैसला लिया गया था. जी हां, 2017 से पहले देश का रेल बजट अलग पेश होता था. लेकिन साल 2017 में पहली बार वित्त मंत्री जेटली ने रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया. मतलब कि साल 2017 में रेलवे के बजट को आम बजट में विलय (मिला) कर दिया गया. आम बजट में ही रेलवे का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जेटली ने कहा था कि सरकार की आर्थिक नीतियों के केंद्र में रेलवे है और रेलवे की स्वायत्ता बनी रहेगी. उन्होंने बताया था कि रेलवे बजट को आम बजट में शामिल करना ऐतिहासिक कदम है और इसके फायदे भी आगे जाकर देखने को मिलेगें.

2017 में रेलवे बजट में हुए थे ये बड़े ऐलान

साल 2017 में पहली बार रेलवे के बजट को आम बजट में मिलाकर पेश किया गया था. उसके बाद से इसे आम बजट में ही पेश करने की परंपरा बन गई. साल 2017 में वित मंत्री अरुण जेटली ने रेलवे के लिए कई बड़े ऐलान किए थे. जो इस प्रकार से हैं-

> रेलवे के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से रेल रक्षा कोष बनाने का हुआ था ऐलान

> IRCTC को भी शेयर बाजार में लिस्ट करने का हुआ था ऐलान

> रेलवे में डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने पर फोकस करने की हुई थी बात

> तब 25 स्टेशनों को री-डेवलपमेंट करने का हुआ था ऐलान

> 2020 तक चौकीदार फाटक को कम करने की हुई थी घोषणा

> 2000 रेलवे स्टेशनों को सोलर पॉवर से चलाने की बनी थी योजना

> 3500 किलोमीटर नई रेल लाइन बनाने का हुआ था ऐलान

> 2019 तक सारे ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाने की हुई थी बात

> पर्यटन और तीर्थ के लिए अलग से ट्रेन चलाने की हुई थी बात

साल 2017 में बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शेरो-शायरी भी की थी. तब एक बार उन्होंने कहा था- नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग, कुछ थे पहले के तरीके तो कुछ है आज के रंग ढंग, रोशनी आकर अंधेरे से जो टकराई है. कालेधन को भी बदलना पड़ा अपना रंग.