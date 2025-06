विदेश से लौटे ही थे सांसद.. कि खरगे ने लेटर लिखकर नई मांग कर दी, क्या मानेंगे PM मोदी?

Letter to PM Modi: पिछले कुछ दिनों से देश की मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में समर्थन और आलोचनाओं के बीच राष्ट्रवाद का तड़का देखने को मिला. यह तब हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आतंक के आका पाकिस्तान की पोल खोलने की बात आई. सरकार ने विपक्षी पार्टियों के भी सांसदों को उस कार्यक्रम का हिस्सा बना दिया जिन्होंने विदेशों में जाकर इस ऑपरेशन के बारे में भारत सरकार का पक्ष रखा. वो सभी सांसद वापस लौट आए और पीएम मोदी के साथ उनकी भेंट भी हुई. इस दौरान काफी गर्मजोशी भी देखने को मिली जब पीएम एक एक करके सबसे मिल रहे थे. इन सबके बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जन खरगे ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है.

असल में राजनीतिक पंडितों की नजर इस बात पर पहले ही थी कि जब विदेशी डेलिगेशन वापस भारत लौटेगा तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा. पीएम से मुलाकात के बाद सांसदों के डेलिगेशन में से कुछ ने भले ही प्रतिक्रियाएं दी हैं लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बात नहीं कही गई. उलटे इस लेटर से पहले खरगे ने कई आरोप भले ही लगा दिए थे कि मसलन सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है. इसी कड़ी में अब उन्होंने पत्र लिखकर एक नई मांग की है.

हुआ यह कि मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को ही पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है. खरगे ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के खाली पद को लेकर अपनी बात पहुंचाई. उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार पिछले दो लोकसभा सत्रों में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा है और यह चिंता की बात है. उन्होंने लिखा कि प्रिय प्रधानमंत्री मैं आपका ध्यान एक गंभीर मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं. यह मुद्दा लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद के खाली रहने से संबंधित है.

खरगे ने बकायदा संविधान का हवाला देते हुए लिखा कि अनुच्छेद 93 के मुताबिक लोकसभा के दो सदस्यों को क्रमशः स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में चुना जाता है. संवैधानिक रूप से उपसभापति, अध्यक्ष के बाद सदन का दूसरा सर्वोच्च पीठासीन अधिकारी होता है. उन्होंने लिखा कि संविधान कहता है कि जैसे ही कोई पद खाली हो लोकसभा को जल्द से जल्द एक नया स्पीकर या डिप्टी स्पीकर चुनना चाहिए. पारंपरिक रूप से डिप्टी स्पीकर का चुनाव तीसरे सत्र में होता है और इसकी तारीख स्पीकर तय करता है.

My letter to PM Shri @narendramodi on the urgency to initiate the process of electing a Deputy Speaker of Lok Sabha without any further delay.

From the First to the Sixteenth Lok Sabha, every House has had a Deputy Speaker. By and large, it has been a well-established… pic.twitter.com/WUyIPlTVqx

