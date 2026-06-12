एक साधारण पृष्ठभूमि से आकर पश्चिम बंगाल की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने और फिर हार के बाद गंभीर राजनीतिक संकट का सामना कर रही ममता का सफर कड़े संघर्षों, तीखे विवादों और अप्रत्याशित राजनीतिक निर्णयों से भरा रहा है. मोनोबीना गुप्ता की किताब ‘दीदी: अ पॉलिटिकल बायोग्राफी’ (2012) में ममता की छवि को एक ऐसी महिला की बताया गया है जिसने बिना किसी पुरुष संरक्षक, राजनीतिक वंश या स्थापित सत्ता के सहारे खुद को खड़ा किया.