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Analysis: क्या यह ममता का सबसे कठिन दौर है? एक 'फाइटर' की राजनीतिक दास्तान

भारतीय राजनीति में नेताओं की कमी नहीं है. सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले चेहरे भी अनेक हैं लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनकी पहचान किसी पद से नहीं बल्कि राजनैतिक जिजीविषा से बनती है. ममता बनर्जी उन्हीं नेताओं में से एक हैं.

Written ByAmit Singh
Published: Jun 12, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:58 PM IST
Analysis: क्या यह ममता का सबसे कठिन दौर है? एक 'फाइटर' की राजनीतिक दास्तान
Image Credit: ममता बनर्जी को केवल वर्तमान संकट के आधार पर आंकना जल्दबाज़ी होगी (File Photo: ANI)

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