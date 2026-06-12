भारतीय राजनीति में कुछ नेता चुनाव जीतते हैं, कुछ सरकारें बनाते हैं और कुछ इतिहास बदल देते हैं. ममता बनर्जी तीसरी श्रेणी की नेता हैं. उनसे प्यार कीजिए या नफरत लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते. वो पिछले छह महीने से भारत के राजनीतिक विमर्श की धुरी बनी हुई हैं. बंगाल के हालिया विधानसभा चुनाव से लेकर अभी टीएमसी में टूट को लेकर उनकी लगातार चर्चा हो रही है.
एक साधारण पृष्ठभूमि से आकर पश्चिम बंगाल की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने और फिर हार के बाद गंभीर राजनीतिक संकट का सामना कर रही ममता का सफर कड़े संघर्षों, तीखे विवादों और अप्रत्याशित राजनीतिक निर्णयों से भरा रहा है. मोनोबीना गुप्ता की किताब ‘दीदी: अ पॉलिटिकल बायोग्राफी’ (2012) में ममता की छवि को एक ऐसी महिला की बताया गया है जिसने बिना किसी पुरुष संरक्षक, राजनीतिक वंश या स्थापित सत्ता के सहारे खुद को खड़ा किया.
आज जब लोग ममता बनर्जी को देखते हैं तो उन्हें पश्चिम बंगाल की सबसे प्रभावशाली नेता दिखाई देती हैं. लेकिन उनकी कहानी सत्ता से शुरू नहीं होती. यह कहानी कोलकाता की गलियों से शुरू होती है जहां एक साधारण परिवार की लड़की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी.
उस दौर में बंगाल की राजनीति पर वामपंथ का दबदबा था. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि उस व्यवस्था को चुनौती देना लगभग असंभव है लेकिन राजनीति में कुछ लोग गणित से नहीं जिद से चलते हैं. ममता उन्हीं लोगों में थीं. ममता बनर्जी की कहानी 2011 से शुरू नहीं होती. असल कहानी 1984 में शुरू होती है.
देश में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनावी लहर थी. उसी चुनाव में कोलकाता की एक युवा कांग्रेस नेता ने जादवपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा. उनके सामने थे सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी. राजनीतिक विश्लेषकों को परिणाम लगभग तय लग रहा था लेकिन नतीजा उल्टा निकला.
29 वर्षीय ममता बनर्जी ने सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया. उस जीत ने राष्ट्रीय राजनीति को पहला संकेत दिया कि बंगाल की राजनीति में एक नया चेहरा उभर रहा है. उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही महिला एक दिन पूरे वामपंथी ढांचे को चुनौती देगी.
ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर में दूसरा बड़ा अवसर तब आया जब वे एक जानलेवा हमले में बाल-बाल बचीं. 16 अगस्त 1990 को कोलकाता के हाजरा रोड पर एक जुलूस का नेतृत्व करने के दौरान सीपीएम कार्यकर्ताओं ने उन पर बेरहमी से हमला किया था. इस घटना ने उनके प्रति जनता में गहरी सहानुभूति पैदा की और उन्हें एक राजनीतिक पीड़ित व निडर योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया.
इसके बाद उनके करियर का तीसरा और सबसे निर्णायक चरण 1998 में आया जब उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का गठन किया.
उस समय यह फैसला राजनीतिक आत्महत्या जैसा माना गया. एक नई पार्टी. सीमित संसाधन. सामने दशकों से जमी हुई वामपंथी मशीनरी लेकिन ममता ने जोखिम लिया. राजनीति में कई लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं. ममता ने कठिन रास्ता चुना.
आज जब 2026 में ममता बनर्जी का सब कुछ खत्म होता दिख रहा था तो बहुत से लोगों को 2006 याद नहीं होगा. 2006 में भी ममता की पार्टी लगभग राजनीतिक संकट में थी. उस साल हुए विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चा ने 294 में से 235 सीटें जीत लीं.
तृणमूल कांग्रेस महज 30 सीटों पर सिमट गई. वहीं, अगर केंद्र की बात करें तो 2004 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी की ओर से वे इकलौती सांसद बची थीं. उस दौर में यह आम धारणा बन चुकी थी कि ममता का राजनीतिक अध्याय समाप्त हो चुका है.
लेकिन यहीं से उनकी कहानी दिलचस्प हो जाती है. क्योंकि कई नेता जीत में बड़े दिखते हैं लेकिन ममता हार में बड़ी दिखीं. मोनोबीना गुप्ता अपनी किताब में लिखती हैं कि ममता एक ऐसी फाइटर हैं जो हार मानना नहीं जानती.
यदि बंगाल की राजनीति में कोई एक घटना है जिसने ममता बनर्जी को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया तो वह सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन है. 2006 में सिंगूर में टाटा मोटर्स की छोटी कार नैनो परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठा. इसके बाद नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ा विवाद हुआ.
वाम सरकार औद्योगीकरण की बात कर रही थी. ममता किसानों की जमीन और अधिकारों की बात कर रही थीं. यह सिर्फ जमीन का विवाद नहीं था. यह राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई थी. ममता ने खुद को किसानों, गरीबों और ग्रामीण बंगाल की आवाज के रूप में पेश किया. उन्होंने धरना दिया. अनशन किया. सड़क पर उतरीं. गांवों में गईं. उनकी छवि एक बार फिर स्ट्रीट फाइटर की बन गई.
राजनीति में कभी-कभी एक आंदोलन पूरी दिशा बदल देता है. सिंगूर और नंदीग्राम ने वही किया. 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी गठबंधन ने 294 में से 227 सीटें जीत लीं. लेफ्ट बंगाल की सत्ता से बाहर हो गया. 35 साल का शासन समाप्त हो गया.
2011 में सत्ता संभालने के बाद अगले 15 सालों तक ममता ने बंगाल पर राज किया. लेकिन 2026 विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अपने राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रही है. पार्टी के नेता एक-एक कर साथ छोड़ रहे हैं.
बता दें कि पहले ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा के साथ विधानसभा में बगावत हुई पार्टी के 80 विधायकों में से 59 ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है.
उसके बाद राष्ट्रीय नेताओं में इस्तीफे का सिलसिला शुरू हुआ है. लोकसभा में पार्टी की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पिछले दिनों दावा किया कि उनके साथ 20 सांसद हैं और उन्होंने लोकसभा स्पीकर से सदन में अलग बैठाने की मांग की. उन्होंने एनडीए को समर्थन देने की भी बात कही.
11 जून 2026 को पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया. इससे पहले सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रे ने भी राज्यसभा और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया था. लोकसभा में टीएमसी के 28 और राज्यसभा में 13 सांसद थे.
मोनोबीना गुप्ता अपनी किताब में ममता को सिर्फ चुनावी नेता के रूप में नहीं देखती. उनकी किताब में एक बात बार-बार उभरती है कि ममता का राजनीतिक जीवन संघर्ष की कहानी है.
वह किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आईं. उनके पास कोई तैयार मंच नहीं था. उन्होंने संगठन बनाया. आंदोलन खड़े किए. हार झेली. फिर वापसी की. यही कारण है कि किताब में उनकी छवि एक ऐसी महिला नेता की बनती है जो राजनीतिक लड़ाइयों से ऊर्जा हासिल करती है, उनसे डरती नहीं.
यानी ममता की असली ताकत चुनावी गणित नहीं है. उनकी असली ताकत राजनीतिक वापसी है. उन्होंने अपने समर्थकों को यह विश्वास दिलाया कि वह व्यवस्था से लड़ने वाली नेता हैं. मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने खुद को आंदोलनकारी नेता के रूप में पेश किया. भारतीय राजनीति में यह बहुत दुर्लभ है.
अधिकांश नेता सत्ता में आने के बाद सिस्टम का हिस्सा दिखने लगते हैं. ममता आज भी कई बार सिस्टम के खिलाफ लड़ती हुई दिखाई देती हैं. यही उनकी राजनीतिक ब्रांडिंग का मूल है.
भारतीय राजनीति में ममता का नाम एक ऐसी महिला नेता के रूप में दर्ज होगा जिसने परिस्थितियों से समझौता करने के बजाय उनसे टकराने का रास्ता चुना. और शायद यही वजह है कि उनके समर्थकों के लिए वह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक फाइटर हैं ऐसी फाइटर, जिसने राजनीति को करियर नहीं संघर्ष माना.
लेकिन आगे की राह ममता बनर्जी के लिए पहले जैसी नहीं है. अतीत में उन्होंने कई बार राजनीतिक संकटों को अवसर में बदला है, लेकिन 2026 की चुनौती कुछ मायनों में अलग दिखाई देती है. इस बार उनके सामने सिर्फ चुनावी हार का संकट नहीं है बल्कि संगठनात्मक टूट, सहयोगियों की नाराजगी और नेतृत्व के उत्तराधिकार से जुड़े सवाल भी खड़े हैं.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वह 71 वर्ष की हैं और राजनीति में वह ऊर्जा जो कभी उनकी सबसे बड़ी पहचान थी, समय के साथ स्वाभाविक रूप से परीक्षा के दौर से गुजरती है.
फिर भी ममता बनर्जी को केवल वर्तमान संकट के आधार पर आंकना जल्दबाज़ी होगी. उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा सबक यही रहा है कि उन्होंने कई बार तब वापसी की जब उनके विरोधियों ने उन्हें समाप्त मान लिया था.