27 देश और 22 ट्रिलियन डॉलर की ताकत, यूरोप की 'पावर लेडी' दिल्ली में हैं मौजूद... ऐसा क्या खास कि ट्रंप और जिनपिंग दोनों बेचैन ?

India EU FTA: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अटकी हुई है, लेकिन ट्रेड वॉर के बीच भारत सबसे बड़ी डील साइन करने जा रहा है. भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 'मदर ऑफ ऑल डील' होने जा रही है. इस डील के साथ ही भारत और यूरोपीय देशों के बीच कारोबार आसान और तेज हो जाएगा. माना जा रहा है कि गणतंत्र दिवस में बतौर चीफ गेस्ट बनकर आईं यूरोपीय संघ यानी EU के दो शीर्ष नेता 27 जनवरी को भारत और ईयू के बीच एफटीए को साइन कर सकते हैं. यूरोपीयन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन (Ursula von der Leyen) और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा (Antonio Costa) भारत आए हुए हैं.

भारत में मौजूद पावरफुल लेडी उर्सुला वॉन डेर लेयेन

जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद ठान ली तो पूरा यूरोपीय यूनियन एकजुट दिखा. उर्सुला वॉन डेर लेयेन की ओर से साफ-साफ शब्दों में कहा गया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है. उर्सुला वॉन ने ट्रंप की धमकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया. यूरोपीय यूनियन के सख्त रवैये ने ट्रंप को ग्रीनलैंड पर अपने फैसले वापस लेने पर मजबूर कर दिया. अगर यूरोप ने दबा दिया ये ‘किल स्विच’ तो बिना गोला-बारूद के ही हिल जाएगा पूरा अमेरिका, ट्रंप के खिलाफ EU का सबसे ताकतवर 'हथियार'

कितना ताकतवर है यूरोपीय यूनियन

ये पहला मौका है, जब यूरोपीय संघ का शीर्ष नेतृत्व एक साथ गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनकर भारत आए हैं. 27 देशों का समूह वाले यूरोपीय यूनियन की कुल आबादी 45 करोड़ और कुल GDP लगभग 22.52 ट्रिलियन डॉलर है. इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ट्रंप को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं. ईयू देश सामूहिक रूप से हर साल 279 अरब डॉलर सिर्फ सैन्य खर्च करते हैं, जो रूस से सैन्य बजट से दोगुने से भी अधिक है. यूरोपीय देशों के पास नाटो (NATO) का सामूहिक समर्थन हासिल है. जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश शामिल है. अब ये शक्तिशाली यूनियन भारत के साथ मुख्त व्यापार समझौता करने जा रहा है.

भारत-ईयू के डील से अमेरिका और चीन को चुनौती

दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ईयू चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भारत-EU व्यापार समझौते को सबसे बड़ा सौदा बताते हुए कहा था कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा. भारत और यूरोप के बीच इस फ्री ट्रेड डील से दोनों के लिए 2 अरब लोगों का बड़ा बाजार खुल जाएगा. निर्यात बढ़ने से अमेरिका के टैरिफ का असर कम होगा. भारत-यूरोपीय संघ की बीच मुफ्त कारोबार से भारत के लिए 27 देशों के बाजार उपलब्घ होंगे. बिना किसी टैरिफ, बिना किसी रोकटोक के दोनों के बीच आयात-निर्यात हो सकेगा. बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार करीब 136.53 अरब डॉलर का रहा था. जिसमें से निर्यात 75.85 अरब डॉलर और आयात 60.68 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा.

अमेरिका और चीन दोनों के लिए सबक

भारत और ईयू के बीच एफटीए साइन दोनों ने अमेरिका और चीन दोनों की दादागिरी कम होगी. अमेरिका टैरिफ का हंटर चलाकर भारत के निर्यात को प्रभावित कर उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना चाहता है, लेकिन अगर ईयू के साथ डील हो जाती है तो अमेरिकी टैरिफ का असर कम होगा. वहीं चीन की ओर से भारत के सप्लाई चेन को बाधित करने के लिए जब मर्जी तब प्रतिबंधों का राग अलाप लिया जाता है. भारत और ईयू के बीच बढ़ते कारोबारी संबंधों से इन देशों पर भारत के निर्भरता कम होगी. अगर भारत के नजरिए से देखें तो शॉर्ट-टर्म में भारत का रियल इनकम में 5.16 अरब डॉलर तक का फायदा हो सकता है, वहीं लॉग टर्म में भारत के एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है.भारत के गारमेंट्स, टेक्सटाइल, रत्न और ज्वेलरी , ऑटोमोबाइल, ईवी सेक्टर को जबरदस्त फायदा हो सकता है.इस एफटीए से औद्योगिक मशीनरी,बिजली प्रोडक्शन के टूल्स ,इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स मशीनें , रसायन, प्‍लास्टिक प्रोडक्‍ट और सोलर पैनल सस्ते हो जाएंगे.इस एफटीए से ईयू के साथ होने वाले व्यापार में 90 फीसदी से ज्‍यादा सामानों पर टैरिफ कम हो जाएगा या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिससे कीमतों में गिरावट आएगी.

FAQ सवाल: भारत और यूरोप के बीच कब ट्रेड डील होगी?

जवाब: इस बारे में आधिकारिक तौर पर फिलहाल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 27 जनवरी दोनों FTA साइन कर सकते हैं.

सवाल: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील क्यों अटक गई ?

जवाब:अमेरिका जिन शर्तों पर भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहता है, वो शर्तें भारत ने मानने से इनकार कर दिया. भारत की ओर से साफ कहा गया कि उनके लिए उनके किसान और पशुपालक सबसे पहले आते हैं.

सवाल: फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है ?

जवाब: दो देशों के बीच व्‍यापार को लेकर एग्रीमेंट होता है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच टैरिफ (इम्‍पोर्ट फी) कम या जीरो करने, मार्केट के ल‍िए एक्‍सेस बढ़ाने, इनवेस्‍टमेंट और सर्व‍िस को लेकर सहयोग शामिल हैं. इसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है.

सवाल: भारत ने अब तक क‍िन-क‍िन देशों के साथ FTA क‍िया है?

जवाब: भारत ने श्रीलंका, भूटान, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर, साउथ कोर‍िया कोरिया, जापान, मलेशिया, मॉरीशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिकटेंस्टाइन, यूके और ओमान आद‍ि के साथ एफटीए क‍िया है.