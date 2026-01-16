Millennium Budget: भारत का एक ऐसा बजट, जिसने आईटी सेक्टर में ला दी क्रांति; जानें इसकी कहानी

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को बजट पेश किया जाएगा. मोदी सरकार की ओर से सीतारमण के द्वारा ऐतिहासिक लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा. इसकी तैयारियां जोरों पर हैं. इस बीच हम लगातार बजट से जुड़ी कई सारी कहानियां बता रहे हैं. जैसे भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 में ब्रिटिश शासन के समय जेम्स विल्सन ने पेश किया था. आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 में पेश किया गया था. यह एक अंतरिम बजट था, जिसे तब के वित्त मंत्री आर. के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था. वहीं, गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को तब के वित्त मंत्री जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था. अब हम एक ऐसे बजट की बात करने जा रहे हैं जिसने भारत के आईटी सेक्टर में क्रांति ला दी. इस बजट को Millennium Budget भी कहा जाता है. आइए अब इसकी ऐतिहासिक कहानी को जानते हैं.

देश में थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार

बात साल 2000 की है. तब देश में भाजपा की सरकार थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे. 1996 में 13 दिन, 1998 से 1999 तक 13 महीने की अल्प अवधि वाली सरकार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को अब पांच साल के लिए पूर्ण रूप से पीएम के रूप में देश की सेवा करने का मौका मिला. उनके इसी पूर्णकाल (5 साल) वाली सरकार में देश का ऐतिहासिक बजट पेश किया गया, जो आईटी क्षेत्र के लिए काफी फायदेमंद रहा. पीएम अटल बिहाली वाजपेयी की सरकार 22 मई 2004 तक रही. साल 2000 में अटल बिहारी सरकार की ओर से तब के तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 29 फरवरी को बजट पेश किया.

मिलेनियम बजट में उठाए गए ये बड़े कदम

29 फरवरी साल 2000 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की ओर से बजट पेश किया गया. यह बजट देश के आईटी सेक्टर के लिए एक क्रांति के रूप में साबित हुआ, जिसकी वजह से इसको मिलेनियम बजट भी कहा गया. इस बजट में आईटी सेक्टर के लिए कई बड़े कदम उठाए गए थे. इनमें आईटी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए देश को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हब बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया था. इस कदम ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स पर इंसेंटिव्स को न सिर्फ फेस्ड आउट (धीरे धीरे हटाया गया) किया बल्कि इसने कंप्यूटर और इसके एक्सेसरीज जैसी करीब 21 चीजों पर वसूले जाने वाले कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया. इस बजट में सॉफ्टवेयर निर्यातकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया. इसके लिए सरकार ने निर्यातकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन को धीरे-धीरे खत्म करने का काम किया. बजट में उठाए गए इन कदमों से देश के आईटी क्षेत्र को कई बड़े फायदे हुए और भारत विश्व में आईटी सेक्टर में अपना भी दबदबा बढ़ाने में सफल रहा.

1 फरवरी को पेश होगा बजट

देश की संसद में बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से होने जा रही है. यह 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा. सत्र का पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा. वहीं, दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक का होगा. बीते दिनों लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि एक फरवरी को लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा. बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की करेंगी. वे 28 जनवरी को संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी. एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी.

