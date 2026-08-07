/क्या अब पूरा होगा 1966 का अधूरा सपना? मोहन भागवत ने फिर उठाया 6% शिक्षा बजट का मुद्दा! जानिए 5 वर्षों का पूरा हिसाब!

आरएसएस चीफ ने कहा कि इसके लिए शिक्षा पर बजट बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है. समाज को भी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की जिम्मेदारी लेनी होगी. उन्होंने विद्या भारती का उदाहरण देते हुए कहा कि वह देशभर में 23,000 से ज्यादा स्कूलों का संचालन कर रहा है, जिनमें उचित शुल्क के साथ समाज के सभी वर्गों के बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है. उन्होंने युवाओं के विचारों और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के अधिकार का भी समर्थन किया और कहा कि युवाओं की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.