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क्या अब पूरा होगा 1966 का अधूरा सपना? मोहन भागवत ने फिर उठाया 6% शिक्षा बजट का मुद्दा! जानिए 5 वर्षों का पूरा हिसाब!

Mohan Bhagwat on Education Budget: क्या 1966 का अधूरा सपना अब पूरा होने जा रहा है? Gen-Z के साथ गुरुवार को मुंबई में हुई बातचीत में मोहन भागवत ने 6% शिक्षा बजट का मुद्दा फिर उठाया. आज हम आपको 5 वर्षों के शिक्षा बजट का पूरा हिसाब-किताब आपको विस्तार से समझाते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 07, 2026, 05:01 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:01 AM IST
क्या अब पूरा होगा 1966 का अधूरा सपना? मोहन भागवत ने फिर उठाया 6% शिक्षा बजट का मुद्दा! जानिए 5 वर्षों का पूरा हिसाब!

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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