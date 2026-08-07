/क्या अब पूरा होगा 1966 का अधूरा सपना? मोहन भागवत ने फिर उठाया 6% शिक्षा बजट का मुद्दा! जानिए 5 वर्षों का पूरा हिसाब!

Mohan Bhagwat on Education System: देश में पिछले कुछ महीनों में शिक्षा हॉट टॉपिक रहा है. आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने गुरुवार को GEN-Z के साथ बातचीत के दौरान कहा कि शिक्षा बजट कुल बजट का 6 फीसद होना चाहिए. इसके अलावा राहुल गांधी ने भी एक वीडियो जारी कर कहा है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है.
भारत में शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की रीढ़ भी मानी जाती है. गुरुवार को मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया.
वे मुंबई में IIMUN (इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू द यूनाइटेड नेशंस) के 15वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में Gen-Z के साथ संवाद कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने शिक्षा बजट को लेकर अहम टिप्पणी की. उन्होंने शिक्षा के लिए कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 6 प्रतिशत बजट आवंटित करने की पुरानी मांग का फिर से पुरजोर समर्थन किया और इसके जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई.
मोहन भागवत ने कहा कि शिक्षा कोई व्यापारिक गतिविधि या व्यवसाय नहीं, बल्कि जीवन की बेसिक जरूरत है. उन्होंने कहा कि शिक्षा पर देश के जीडीपी का 6 फीसदी खर्च करने की मांग बिल्कुल उचित है और यह जल्द ही हकीकत बनेगी. शिक्षा सभी के लिए सहज और सस्ती होनी ही चाहिए. स्कूल-कॉलेजों की फीस और ढांचागत व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार की जरूरत है.
आरएसएस चीफ ने कहा कि इसके लिए शिक्षा पर बजट बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है. समाज को भी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की जिम्मेदारी लेनी होगी. उन्होंने विद्या भारती का उदाहरण देते हुए कहा कि वह देशभर में 23,000 से ज्यादा स्कूलों का संचालन कर रहा है, जिनमें उचित शुल्क के साथ समाज के सभी वर्गों के बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है. उन्होंने युवाओं के विचारों और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के अधिकार का भी समर्थन किया और कहा कि युवाओं की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
बताते चलें कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने की सिफारिश सबसे पहले 1966 में कोठारी आयोग ने की थी. बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 1986 और NEP 2020 में भी इस लक्ष्य को दोहराया गया. हालांकि मौजूदा समय में केंद्र और राज्यों का कुल खर्च मिलाकर जीडीपी के लगभग 4.1 से 4.6 प्रतिशत के आसपास ही ठहरता है.
पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार के शिक्षा बजट आकलन करें तो शिक्षा मंत्रालय को आवंटित बजट (आंकड़ा मूल्य में) लगभग 50% बढ़ा है. लेकिन इसके साथ ही देश का कुल बजट भी बढ़ा है. जिसके चलते केंद्रीय बजट के कुल आकार की तुलना में शिक्षा का प्रतिशत 2.5% से 3% के बीच ही सीमित रहा है.
केंद्र शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2021-22 में उसे 93.224 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ. वर्ष 22-23 में यह आवंटन बढ़कर 1.04,277 करोड़ रुपये हो गया. इसके बाद 2023-24 में यह बढ़कर 1.12628 करोड़ रुपये हुआ. वर्ष 2024-25 में इसमें और वृद्धि हुई. इसके साथ ही शिक्षा पर बजट बढ़कर 1.20628 करोड़ रुपये हो गया. वर्ष 2025-26 में यह बजट बढ़कर 1.28650 करोड़ रुपये हो गया. इस साल यानी 2026-27 के लिए शिक्षा पर बजट आवंटन 1.39289 करोड़ रुपये किया गया है.
इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि वर्ष 2021-22 में जो केंद्रीय शिक्षा बजट 93.224 करोड़ रुपये था, वह 2026-27 में बढ़कर 1.39289 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. यानी कि पिछले 5 वर्षों में शिक्षा खर्च पर सरकार बजट दोगुना कर चुकी है.
इस बजट का बड़ा हिस्सा स्कूली शिक्षा पर खर्च होता है. समग्र शिक्षा अभियान, पीएम श्री स्कूल, मिड डे मील जैसी योजनाओं पर सरकार ने 2021-22 में 54.874 करोड़ रुपये खर्च किए थे. जो 2026-27 में बढ़ाकर 83.562 करोड़ रुपये कर दिए गए.
साथ ही, हायर एजुकेशन में सरकार IIT, IIM और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने और उनकी गुणवत्ता सुधारने पर काम कर रही है. एआई और आधुनिक लैब के निर्माण पर सरकार ध्यान दे रही है और इसके लिए बजट आवंटन बढ़ाया गया है.
इन सबके बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों के कुल बजट में शिक्षा पर आवंटन 6% के आंकड़े को नहीं छू पाया है. इसकी वजह राज्यों पर बढ़ता वित्तीय बोझ और स्वास्थ्य ढांचों को मजबूत करना और संरचनात्मक विकास जैसे दूसरे जरूरी मुद्दे हैं, जिन पर सरकारों को खर्च करना पड़ता है. यही वजह है कि वे शिक्षा जैसे जरूरी क्षेत्र को नजरअंदाज कर देती हैं.
शिक्षाविदों का कहना है कि इस लक्ष्य को हासिल करना है तो केंद्र और राज्यों को एक टीम के रूप में काम करना होगा. दोनों को शिक्षा पर बजट आवंटन बढ़ाना होगा. साथ ही शिक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को भी बढ़ावा देना होगा.
मोहन भागवत के अनुसार, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए केवल सरकारों पर निर्भर रहना ठीक नहीं है. इसके लिए पूर्व छात्रों और गैर-सरकारी संगठनों को भी शिक्षा कोष में योगदान देना चाहिए. जब समाज सामूहिक रूप से शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की पहल करेगा तो इस मुश्किल लक्ष्य को हासिल करना कतई मुश्किल नहीं रहेगा.