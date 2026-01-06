Advertisement
हर दिन 6.35 करोड़ लीटर से अधिक तेल का होता था आयात...,वेनेजुएला-US तनाव से भारत की तेल सुरक्षा पर कितना असर? रिपोर्ट ने किया बड़ा खुलासा

US Venezuela tensions: शनिवार को अमेरिकी सेना ने तेल के बड़े भंडार वाले देश वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर बड़े हमले किए. इस दौरान अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया. अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लाइव देख रहे थे.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 06, 2026, 05:19 PM IST
India Venezuela Oil Trade: अमेरिकी सेना के द्वारा वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नि सहित पकड़ ले जाने के बाद से इन दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है. पिछले एक-डेढ़ दशक में यह पहली ऐसी घटना है, जिसमें किसी देश के राष्ट्रपति को उसी के देश से 'अगवा' कर लिया गया. खैर, अभी अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टेंशन जारी है. इस दौरान भारत की तेल सुरक्षा को लेकर सवाल किए जा रहे हैं. जी हां, वेनेजुएला से भारत का तेल व्यापार काफी खास रहा है. हालांकि, अमेरिकी प्रतिबंधों से साल 2020 के बाद से इसपर काफी बुरा असर पड़ा है. साल 2020 से पहले भारत वेनेजुएला से करीब 4 लाख बैरल तेल (63594917.971 लीटर/करीब 6 करोड़ 35 लाख 94 हजार 917 लीटर) प्रति दिन आयात करता था. अब सवाल यह है कि अमेरिका-वेनेजुएला तनाव से भारत की तेल सुरक्षा पर कितना और क्या असर पड़ेगा. आइए इसके जवाब को एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं.

तेल सुरक्षा को कोई खास खतरा नहीं - रिपोर्ट 
न्यूज एजेंसी ने बताया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एक रिसर्च नोट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव से भारत की तेल सुरक्षा या व्यापारिक स्थिति को कोई महत्वपूर्ण खतरा होने की संभावना नहीं है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक कच्चे तेल भंडार (Global Crude oil reserves) में वेनेजुएला की पर्याप्त हिस्सेदारी होने के बावजूद, वैश्विक तेल आपूर्ति(Global Oil Supply) में उसका वर्तमान योगदान सीमित है. रिपोर्ट के अनुसार, "2024 में ग्लोबल तेल उत्पादन में वेनेजुएला की हिस्सेदारी केवल 1 प्रतिशत रही है, जो प्रतिदिन 960 मिलियन बैरल (एमबीपीडी) के बराबर है," रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि "वैश्विक तेल आपूर्ति में व्यवधान के संदर्भ में, इससे तत्काल कोई खतरा नहीं है।"

वेनेजुएला के पास ग्लोबल भंडार का 19.4% हिस्सा
हालांकि, वेनेजुएला के पास ग्लोबल भंडार का एक बड़ा हिस्सा है, रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि आपूर्ति संबंधी दिक्कतें निकट भविष्य में इसके संभावित प्रभावों को सीमित करती हैं. रिपोर्ट के अनुसार, "कच्चे तेल के भंडार के मामले में वेनेजुएला की हिस्सेदारी 19.4 प्रतिशत है, जो काफी अधिक है." इसमें यह भी बताया गया है कि "यदि अमेरिका अपने भंडार की पूरी क्षमता का उपयोग कर पाता है, तो तेल की आपूर्ति में वृद्धि की अटकलें लगाई जा रही हैं." इस उम्मीद का असर कीमतों पर पहले ही पड़ चुका है, जिसके चलते आज के कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखी गई.

भारत-वेनेजुएला का 1.9 अरब डॉलर का ट्रेड
रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत के नजरिए से, भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय व्यापार मात्र 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिसमें निर्यात 217 मिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर है."
समय के साथ वेनेजुएला को भारत के निर्यात पर निर्भरता भी कम हुई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि "पांच साल की सीएजीआर के आधार पर, वेनेजुएला को निर्यात में -8.8 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि इसी अवधि में भारत का कुल वैश्विक निर्यात बढ़ा है. हालांकि, वित्त वर्ष 2025 में वेनेजुएला से आयात अधिक रहा." रिपोर्ट में कहा गया है, "इसलिए आयात के मामले में कोई बड़ी निर्भरता नहीं है."

भारत को तत्काल कोई खतरा नहीं- रिपोर्ट 
भारत के वेनेजुएला से आयातित उत्पादों में कच्चे तेल का दबदबा है. रिपोर्ट में कहा गया है, "पेट्रोलियम क्रूड और उत्पाद (POL) वेनेजुएला से भारत के आयातित उत्पादों में प्रमुख हिस्सा रखते हैं, जिनमें कच्चा पेट्रोलियम सबसे अधिक है।" महत्वपूर्ण बात यह है कि वेनेजुएला भारत को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर तेल की आपूर्ति करता है. लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत जिन प्रमुख देशों से तेल आयात करता है, उनमें वेनेजुएला के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का प्रति इकाई मूल्य काफी कम है." रिपोर्ट में कहा गया है कि "अमेरिका और वेनेजुएला के बीच मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical tension) से भारत को तत्काल कोई खतरा नहीं है." इसमें आगे जोर दिया गया है कि "ग्लोबल कच्चे तेल की आपूर्ति अधिक होने की संभावना को देखते हुए, भारत के तेल आयात बिल में किसी प्रकार की वृद्धि का जोखिम नहीं है." (एएनआई)

मादुरो को बेडरूम से उठा ले गई थी सेना 
बता दें कि शनिवार-रविवार की रात वेनेजुएला के लिए काली रात साबित हो गई. 3-4 जनवरी को (भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े 11 बजे) को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर बड़े हमले किए. इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया. इस अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लाइव देख रहे थे. उन्होंने खुद इसकी जानकारी अपने ट्रुथ सोशल पर दी थी और कहा था कि हम तब तक वेनेजुएला का शासन संभालेंगे जब तक कि सुरक्षित और समझदारी भरा सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाता. ट्रंप ने कहा था - मादुरो और उनकी पत्नी को न्यू यॉर्क लाया गया है, जहां उनपर आपराधिक मामला चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्टील के दरवाजों को चंद सेकेंड में तोड़कर मादुरो के बेडरूम में घुसते अमेरिकी सेना को मैंने पहली बार लाइव देखा. वहीं, अमेरिकी कार्रवाई पर वेनेजुएला सरकार का कहना है कि अमेरिका तेल संसाधनों पर कब्जा चाहता है. बता दें कि अमेरिका को काफी दिनों से मादुरो की तलाश थी, उनपर 2020 में न्यूयार्क में नार्को आतंकी का भी आरोप लगा था. निकोलस लंबे समय से ट्रंप के निशाने पर थे और उनपर ड्रग्स कार्टेल चलाने समेत कई और आरोप लगे हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार के प्रशासन ने निकोलस से जुड़ी जानकारी देने पर 5 करोड़ डॉलर का इनाम भी रखा था. फिलहाल मादुरो और उनकी पत्नि अमेरिकी सेना के गिरफ्त में जेल में हैं. 

