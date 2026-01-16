'Mother of all deals...', 27 देशों के यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कितना करीब भारत? पीयूष गोयल ने दी बड़ी जानकारी

Advertisement
India EU FTA: भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है. यह पहले से ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है. 2024-25 में दोनों के बीच वस्तुओं का व्यापार 136.53 अरब डॉलर तक पहुंच गया था. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:20 PM IST
Piyush Goyal on proposed FTA with EU: भारत और 27 देशों के संघ यानी यूरोपियन यूनियन (EU) के बीच 27 जनवरी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है. बीते गुरुवार को वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा था कि महत्वाकांक्षी भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (India-EU FTA) के तहत 24 चैप्टरों में से 20 को अंतिम रूप दे दिया गया है, जबकि कुछ मुद्दों पर बातचीत जारी है. उन्होंने कहा था कि दोनों पक्ष "लगभग दिन-प्रतिदिन के आधार पर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं" और यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम नेताओं की बैठक से पहले निर्धारित समय सीमा को पूरा कर सकते हैं. इस बीच आज शुक्रवार को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ी बात कही है. उन्होंने यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को 'सभी समझौतों की जननी' यानी Mother of all deals बताया है. 

ईयू के साथ डील सभी समझौतों की जननी - पीयूष गोयल
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत करने में भारत के बढ़ते आत्मविश्वास पर अपनी बात कही. उन्होंने कहा, "हमने अब तक सात विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं. यह (यूरोपीय संघ) समझौता सभी समझौतों की जननी (Mother of all deals) होगी। इसमें दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी. हमारे पास विकास की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं."

केंद्रीय मंत्री गोयल ने बताया, "यह दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं." उन्होंने आगे कहा कि भारत के सभी मुक्त व्यापार समझौते प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के बजाय विकसित देशों के साथ हैं.

27 देशों में से एक भी देश नहीं कर रहे विरोध- गोयल
वार्ता की स्थिति पर जानकारी देते हुए गोयल ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के मजबूत समर्थन का खुलासा किया. उन्होंने कहा, "पिछले कुछ महीनों में, विभिन्न स्तरों पर - चाहे मुझसे, विदेश मंत्री से, हमारे राजदूतों से, या प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्षों के बीच सभी 27 यूरोपीय संघ के देशों ने भारत-यूरोपीय संघ समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने की अपनी उत्सुकता व्यक्त की है. इन 27 देशों में से एक भी देश भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी का विरोध नहीं कर रहा है." मंत्री ने आश्वासन दिया कि भारत इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा. गोयल ने दृढ़ता से कहा, "मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के माध्यम से अपने देश के लाभ से समझौता नहीं करेंगे."

भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द- सचिव 
भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बीते गुरुवार को कहा कि महत्वाकांक्षी भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (India-EU FTA) के तहत 24 चैप्टरों में से 20 को अंतिम रूप दे दिया गया है, जबकि कुछ मुद्दों पर बातचीत जारी है. भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 27 जनवरी को होने वाला है. सचिव ने कहा, "हमने 24 में से 20 चैप्टरों को पूरी तरह से बंद कर दिया है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अभी भी बातचीत चल रही है, जिनमें हम लगभग दिन-प्रतिदिन लगे हुए हैं, और हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम अपने नेताओं की बैठक से पहले समय सीमा को पूरा कर सकते हैं." सचिव ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बातचीत जल्द ही पूरी हो जाएगी और समझौता तैयार हो जाएगा. 

 

अमेरिका के साथ बातचीत जारी है- केंद्रीय मंत्री
अमेरिका के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के संबंध में गोयल ने संकेत दिया कि बातचीत आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा, "बातचीत जारी है. अमेरिका के साथ समझौता सही समय पर हो जाएगा," हालांकि उन्होंने कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई. वहीं, बीते गुरुवार को गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि भारत-अमेरिका बीटीए का बहुप्रतीक्षित पहला चरण "बहुत निकट" है, लेकिन उन्होंने भी कोई समयसीमा बताने से इनकार कर दिया. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "बातचीत चल रही है और वार्ताकार दल लंबित मुद्दों पर वर्चुअल रूप से बातचीत कर रहे हैं. लेकिन हम कोई समय सीमा तय नहीं कर सकते. यह बहुत जल्द होने वाला है. यह तभी होगा जब दोनों पक्ष तैयार होंगे और उन्हें लगेगा कि घोषणा करने का यह सही समय है." भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और उप अमेरिकी विदेश मंत्री रिक स्विट्जर के नेतृत्व में अमेरिकी अधिकारियों की एक टीम ने 10 दिसंबर, 2025 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और 11 दिसंबर, 2025 को वाणिज्य सचिव अग्रवाल से वाणिज्य भवन में मुलाकात की, ताकि वार्ता को आगे बढ़ाया जा सके. अग्रवाल ने यह भी कहा कि अमेरिका को भारत का निर्यात "अभी भी सकारात्मक रुझान बनाए हुए है."

भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य 
मिली जानकारी के अनुसार, भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है. यह पहले से ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है. 2024-25 में दोनों के बीच वस्तुओं का व्यापार 136.53 अरब डॉलर तक पहुंच गया था. जानकार बताते हैं कि उम्मीद है कि यह डील वस्तुओं के लिए बाजार पहुंच, मूल नियम, सेवाएं, निवेश जैसे क्षेत्रों को कवर करेगी. भारत कपड़ा, चमड़ा और हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों के लिए शून्य शुल्क पहुंच चाहता है. इस समझौते में किसानों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए सुरक्षा उपाय शामिल होंगे. मुक्त व्यापार समझौता नियामक सहयोग और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, जिससे व्यवसायों के लिए दोनों बाजारों में संचालन करना आसान हो जाएगा.

16वां यूरोपीय संघ-भारत शिखर सम्मेलन 
मालूम हो कि यूरोपीय परिषद के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन 27 जनवरी को दिल्ली में होने वाले 16वें यूरोपीय संघ-भारत शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत का दौरा करेंगी. यूरोपीय संघ के प्रेसिडेंट नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. शिखर सम्मेलन का उद्देश्य यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करना और प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है. यूरोपीय संघ के एक बयान के अनुसार, चर्चा मुख्य रूप से व्यापार, सुरक्षा और रक्षा, स्वच्छ संक्रमण और जन-सहयोग पर केंद्रित होगी. इस बैठक से पहले दोनों ही भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर परेड को देखेंगे. 

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं।

