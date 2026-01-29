एक युग का अंत! जहां हुआ Parle-G Biscuit का 'जन्म', अब वह 97 साल पुरानी फैक्ट्री होगी जमींदोज; जानें क्या है पूरा मामला

Advertisement
 Parle-G Biscuit: मुंबई के विले पारले स्थित इस फैक्ट्री में शुरुआती दिनों में जिन बिस्कुट को बनाया जाता था, उनका नाम पारले ग्लूको बिस्कुट था. वहीं, 80 के दशक में इनके नाम को बदला गया और पारले ग्लूको बिस्कुट को Parle-G biscuit के नाम से जाना जाने लगा.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 29, 2026, 08:47 PM IST
Parle-G Biscuit Factory: देश के अधिकांश लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने अपने बचपन से लेकर अभी तक कभी न कभी Parle-G Biscuit जरूर खाया होगा. इनमें से कई ऐसे भी लोग हैं, जो आज भी सुबह नास्ते में या चाय के साथ Parle-G Biscuit लेना पसंद करते हैं. भारत की सबसे पुरानी बिस्किट कंपनियों में से एक Parle-G को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. जी हां, मुंबई के विले पार्ले (ईस्ट) स्थित इस कंपनी की सबसे पुरानी फैक्ट्री की बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा. साल 1929 में बनी इस Parle-G biscuit factory को अब करीब 97 वर्षों के बाद तोड़ दिया जाएगा. कई लोग कह रहे हैं कि यह एक युग के अंत जैसा ही है. अब आइए जानते हैं कि आखिरकार मुंबई के विले पार्ले/विले पारले स्थित Parle-G biscuit factory को क्यों तोड़ा जा रहा है और कंपनी की आगे की क्या कुछ प्लानिंग है.

ब्रिटिश काल में बनी थी फैक्ट्री 
भारत की विश्व प्रसिद्ध Parle-G biscuit को दुनिया जानती है. यह एक बहुत ही पुराना और लोकप्रिय ब्रांड भी है. लेकिन अब इसकी एक फैक्ट्री को तोड़ने की खबर सामने आई है. यह वही फैक्ट्री है, जहां से Parle-G biscuit को बनाने का काम शुरू हुआ था. मिली जानकारी के अनुसार, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब साल 1929 में मुंबई के विले पार्ले में एक फैक्ट्री बनाई गई थी. शुरुआती दिनों में इसमें मिठाई और टॉफियां बनाईं जाती थीं, लेकिन करीब एक दशक बाद पार्ले प्रोडक्ट्स (Parle Products) ने वहां से बिस्किट बनाने का काम शुरू किया. जानकारी के मुताबिक, तब बिस्कुट को ब्रिटिश बिस्कुट के भारतीय विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया था. अब इस बिस्कुट ने एक तरह से कह सकते हैं कि हर एक भारतीयों के घरों में अपनी जगह बना ली है! 

पारले ग्लूको बिस्कुट से Parle-G biscuit का सफर
मुंबई के विले पारले स्थित इस फैक्ट्री में शुरुआती दिनों में जिन बिस्कुट को बनाया जाता था, उनका नाम पारले ग्लूको बिस्कुट था. वहीं, 80 के दशक में इनके नाम को बदला गया और पारले ग्लूको बिस्कुट को Parle-G biscuit के नाम से जाना जाने लगा. Parle-G में जी का मतलब है 'जीनियस'. अब इसी नाम के साथ यह बिस्कुट दुनिया में एक ब्रांड बन गया है. 

क्यों तोड़ी जा रही है फैक्ट्री?
विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुंबई के विले पारले स्थित इस फैक्ट्री में साल 2016 में बिस्कुट बनाने का काम बंद हो गया था. मतलब कि इस फैक्ट्री से प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था. अब पारले प्रोडक्ट्स की प्लानिंग है कि इस फैक्ट्री (इमारत) को तोड़कर इसकी जगह पर एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जाए. जी हां, कंपनी अब करीब 97 साल पुरानी इस फैक्ट्री को तोड़कर यहां एक बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की प्लानिंग में है. इसके लिए कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज (MoEFCC)के तहत स्टेट एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमें अथॉरिटी (SEIAA) से क्लियरेंस भी मिल गई है. यह मंजूरी बीते 7 जनवरी को मिली थी. इसके अनुसार, इस पुरानी फैक्ट्री को गिराने की अनुमति मिल गई है. बताया जाता है कि Parle Products ने इसके लिए साल 2025 में प्रपोजल जमा किया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है. 

3961.39 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट 
विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सबसे पहले पार्ले की इस पुरानी फैक्ट्री को गिराया जाएगा. उसके बाद उसकी जगह पर कंपनी एक बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएगी. बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में 3961.39 करोड़ रुपये की लागत आएगी. यह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लगभग 5.44 हेक्टेयर जमीन में बनेगा. इसका कुल निर्माण क्षेत्र 190360.52 वर्ग मीटर होगा. इस जगह पर चार इमारतें और दो अलग-अलग पार्किंग टावर बनाए जाएंगे. प्रस्तावित बिल्डिंग में दो बेसमेंट होंगे. इस बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट,रेस्टोरेंट समेत अन्य दुकानें शामिल होंगी. 

कितनी होगी बिल्डिंग की ऊंचाई?
जानकारी के अनुसार, इस क्षेत्र में पास में ही एयरपोर्ट है. इसकी वजह से पिछले साल अक्टूबर में एयर फनल जोन में आने वाले क्षेत्रों को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने यहां की बिल्डिंगों की ऊंचाई को लेकर एनओसी जारी किया था. इसके अनुसार, एक पार्ले की एक बिल्डिंग की ऊंचाई 30.40 मीटर और दूसरी की 28.81 मीटर तय की गई है. हालांकि, एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस दस्तावेजों के अनुसार, कंपनी ने अपनी एक बिल्डिंग की ऊंचाई 30.70 मीटर करने की मांग की है, जो पहले से तय लिमिट से करीब 0.30 मीटर अधिक है.

पारले जी बिस्कुट का मालिक कौन है?
पारले जी बिस्कुट का मालिक या यूं कहें कि इस कंपनी का मालिकाना हक चौहान परिवार के पास है. जी हां, कंपनी की स्थापना साल 1929 में मोहनलाल दयाल चौहान ने की थी. अब उनके वंशजों द्वारा पारले प्रोडक्ट्स कंपनी को चलाया जा रहा है. अभी इसका लीडरशिप विजय चौहान के पास है, जो इस कंपनी के चेयरमैन और एमडी हैं. इनके साथ शरद चौहान और राज चौहान भी कंपनी को संभालते हैं. इस चौहान परिवार की बात करें तो यह फैमली गुजरात के वलसाड जिले की है. 

 

