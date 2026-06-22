Gopal Patha Role in Direct Action Day: कोलकाता नगर निगम (KMC) ने सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी एवेन्यू कर दिया है. उन्हें गोपाल पाठा के नाम से भी जाना जाता है. वर्ष 1946 में बंगाल में मुस्लिम लीग की ओर से डायरेक्ट एक्शन डे के आह्वान के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों में गोपाल पाठा हिंदुओं के रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे. सीएम सुवेंदु अधिकारी ने नगर निगम के इस फैसले का स्वागत करते हुए पोस्ट किया है, जिसकी आलोचना करते हुए तृणमूल कांग्रेस इसे इतिहास से छेड़छाड़ बताया है.
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह फैसला लंबे समय से चली आ रही ऐतिहासिक गलती को सुधारने की दिशा में एक कदम है.उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पश्चिम बंगाल अपने वास्तविक नायकों को याद करे, सुधार करे और सम्मानित करे.
उन्होंने कहा कि सड़क का नाम गोपाल मुखर्जी के नाम पर रखने से ऐतिहासिक न्याय होगा और सच्चे रक्षक व मुक्तिदाता का सम्मान मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोलकाता की सड़क दशकों तक एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर थी, जिसने राज्य की सत्ता का दुरुपयोग किया और अपने राजनीतिक लाभ के लिए निर्दोष नागरिकों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया.
बीजेपी का आरोप है कि सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम हुसैन शाहिद सुहरावर्दी के नाम पर था. जिसने 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे में चुन-चुनकर कोलकाता में हिंदुओं को मारा था. राज्य में उसे बंगाल का कसाई कहकर आज भी उसके अत्याचारों पर चर्चा की जाती है. हालांकि टीएमसी नेता कुणाल घोष का दावा है कि यह सड़क बंगाल के पूर्व प्रीमियर हुसैन शाहिद सुहरावर्दी के बजाय उनके चाचा हसन सुहरावर्दी के नाम पर थी.
कुणाल घोष ने एक्स पर लिखा, 'मुझे लगता है कि केएमसी ने बड़ी गलती की है." उन्होंने चाचा-भतीजे के रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा, 'माननीय मुख्यमंत्री को तथ्यों की जांच करनी चाहिए और केएमसी को रिकॉर्ड चेक करने का निर्देश देना चाहिए. अगर गलती से भतीजे के बजाय चाचा को सजा दी गई तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा.'
इतिहासकारों के मुताबिक, हसन सुहरावर्दी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले मुस्लिम वाइस-चांसलर थे. वे भारतीय उपमहाद्वीप के दूसरे मुस्लिम थे जिन्हें इंग्लैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स का फेलो बनाया गया. 1945 में, अपनी मृत्यु से एक साल पहले, उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर विभाग में प्रोफेसर नियुक्त किया गया. वे बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य और उप-सभापति भी रहे.
कई इतिहासकारों का दावा है कि वर्ष 1933 में, जब हसन सुहरावर्दी जीवित थे, तहब कलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पार्क सर्कस और कसाईपाड़ा लेन को जोड़ने वाली सड़क का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया. उनका निवास "काशाना" भी उसी सड़क पर था. उनके इस निवास को शेख मुजीबुर रहमान की निर्वासित सरकार को सौंपने से पहले पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमीशन के रूप में इस्तेमाल किया गया था.
गोपाल मुखर्जी यानी गोपाल पाठा का बंगाल के हिंदू बड़े सम्मान के साथ नाम लेते हैं. उनके नाम के साथ 'पाठा' (बंगाली में बकरे को कहते हैं) इसलिए जुड़ा क्योंकि उनके परिवार की कोलकाता में प्रसिद्ध मटन की दुकान थी.
मुस्लिम लीग के आह्वान पर अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे शुरू करके मुस्लिमों ने हिंदुओं पर चुन-चुनकर हमले करने शुरू किए. इससे कलकाता के बड़े हिस्से अराजकता में डूब गए. उस वक्त हुसैन शाहिद सुहरावर्दी राज्य का सीएम और मुस्लिम लीग का कट्टर सपोर्टर था. उसके इशारे पर पुलिस-प्रशासन ने उपद्रवियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया.
हिंदुओं ने अपनी जान बचाने के लिए कई-कई बार पुलिस को कॉल किया लेकिन उनकी कोई मदद नहीं की गई. इससे कट्टरपंथियों के हौंसले बुलंद थे और वे चुन-चुनकर हिंदुओं के घरों में आग लगाकर उन्हें मार रहे थे. इस हिंसा के बीच गोपाल मुखर्जी हिंदू प्रतिरोध के प्रमुख नेताओं में उभरे. उन्होंने हिंदू युवाओं को एकजुट कर स्थानीय बचाव समूहों का गठन किया. इसके बाद विस्थापित हिंदू परिवारों और विधवाओं को आश्रय देने काम शुरू किया.
इसके साथ ही उन्होंने 18 अगस्त 1946 से दंगाई कट्टरपंथियों के इलाकों में जवाबी हमले शुरू किए. उन्होंने इतनी दबंगई से कट्टरपंथियों के गढ़ में घुसकर मार-काट मचाई कि मुस्लिम लीग के हौंसले पस्त पड़ गए. जब मुस्लिम लीग को लगा कि हिंदुओं का नरसंहार कर कोलकाता को जबरन नहीं कब्जाया जा सकता तो लीग के नेताओं ने खुद गोपाल पाठा से रक्तपात रोकने की अपील की. इसके बाद गोपाल का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने भी जवाबी हमले रोक दिए.
उनके इस एक्शन ने न केवल हिंदुओं में आत्मसम्मान बढ़ाया बल्कि उन्हें दंगाइयों के खिलाफ हथियार उठाकर पूरी ताकत से जवाब देने के लिए भी प्रेरित किया. कहा जाता है कि अगर उस वक्त गोपाल पाठा ने हथियार नहीं उठाए होते तो मुस्लिम लीग नरसंहार करके कोलकाता को पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में कामयाब हो जाती. लिहाजा समय पर गोपाल काठा की बहादुरी ने कलकत्ता को देश का हिस्सा बनाए रखने में मदद की.