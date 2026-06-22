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जिस 'महावीर' से कांप उठी थी मुस्लिम लीग, दंगाइयों में कहर मचाकर बचाए थे हजारों हिंदुओं के प्राण; 80 साल बाद सुवेंदु ने दिया बड़ा सम्मान

Who Was Gopal Patha? बात 1946 की है, जब देश आजाद नहीं हुआ था. मुस्लिम लीग ने अलग इस्लामिक मुल्क की मांग को लेकर 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया था. उसके इशारे पर कलकत्ता में कट्टरपंथियों ने चुन-चुनकर हिंदुओं पर हमले कर सैकड़ों लोगों को मार डाला. तब एक महावीर उनके मुकाबले में उतरा और ऐसा कहर मचाया कि मुस्लिम लीग कांप उठी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 22, 2026, 04:38 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:42 AM IST
जिस 'महावीर' से कांप उठी थी मुस्लिम लीग, दंगाइयों में कहर मचाकर बचाए थे हजारों हिंदुओं के प्राण; 80 साल बाद सुवेंदु ने दिया बड़ा सम्मान

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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