Gopal Patha Role in Direct Action Day: कोलकाता नगर निगम (KMC) ने सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी एवेन्यू कर दिया है. उन्हें गोपाल पाठा के नाम से भी जाना जाता है. वर्ष 1946 में बंगाल में मुस्लिम लीग की ओर से डायरेक्ट एक्शन डे के आह्वान के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों में गोपाल पाठा हिंदुओं के रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे. सीएम सुवेंदु अधिकारी ने नगर निगम के इस फैसले का स्वागत करते हुए पोस्ट किया है, जिसकी आलोचना करते हुए तृणमूल कांग्रेस इसे इतिहास से छेड़छाड़ बताया है.