भारत के लिए म्यांमार केवल नैतिक प्रश्न नहीं बल्कि 'रणनीतिक' आवश्यकता, नजरअंदाज करना मुल्क को पड़ सकता है भारी

Significance of Myanmar President Min Aung Hlaing India Visit: म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग की भारत यात्रा को केवल एक राजनयिक घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. यह भारत के पड़ोस की एक कठिन सच्चाई की याद दिलाती है. म्यांमार इतना महत्वपूर्ण है कि उसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. इतना अस्थिर है कि उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता और भौगोलिक रूप से इतना अहम है कि उसके साथ संबंधों को केवल नारों या आदर्शवादी दृष्टिकोण से नहीं चलाया जा सकता.

ह्लाइंग ने पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को क्यों चुना?

किसी नेता की पद संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा को सामान्यतः उसकी प्राथमिकताओं का संकेत माना जाता है. ऐसे में मिन आंग ह्लाइंग का भारत आना महत्वपूर्ण है. लेकिन इसका अर्थ जरूरत से अधिक नहीं निकाला जाना चाहिए. यह केवल प्रतीकात्मकता नहीं थी. इसके पीछे भूगोल और व्यावहारिकता दोनों काम कर रहे थे. भारत और म्यांमार पड़ोसी हैं और दोनों के सामने तत्काल व्यावहारिक एजेंडा है - सीमा सुरक्षा, उग्रवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, शरणार्थी प्रवाह, संपर्क-परियोजनाएं, व्यापार और क्षेत्रीय संतुलन.

म्यांमार को लेकर भारत की नीति मूल रूप से व्यावहारिक है. यह नीति वैचारिक पसंद से कम और रणनीतिक आवश्यकता से अधिक संचालित होती है. भारत और म्यांमार लगभग 1,640 किलोमीटर लंबी और संवेदनशील सीमा साझा करते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है. इसलिए म्यांमार के भीतर जो कुछ होता है, वह म्यांमार तक सीमित नहीं रहता. उसका असर भारत के पूर्वोत्तर में प्रवास, जातीय संबंधों, उग्रवादी नेटवर्क, अवैध व्यापार, नशीले पदार्थों की तस्करी और सीमावर्ती समुदायों की अस्थिरता के रूप में दिखाई देता है.

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दिल्ली को सबसे पहले यही बात ध्यान में रखनी होती है. भारत के लिए म्यांमार कोई दूर का राजनीतिक प्रश्न नहीं है. यह भारत की सीमा-सुरक्षा का प्रश्न है.

पिछले कई वर्षों से आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा है म्यांमार

2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार गहरे आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा है. सैन्य नेतृत्व को जातीय सशस्त्र संगठनों, लोकतंत्र समर्थक ताकतों और स्थानीय मिलिशिया से चुनौती मिल रही है. देश के बड़े हिस्से अब भी संघर्ष और नियंत्रण की खींचतान में फंसे हुए हैं. भारत के लिए असली समस्या यह है कि पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी म्यांमार की अशांति सीधे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को प्रभावित करती है. भारत का पूर्वोत्तर म्यांमार की आंतरिक उथल-पुथल से अलग नहीं रह सकता.

इसीलिए भारत ने दूरी बनाने के बजाय संवाद और संपर्क बनाए रखने का रास्ता चुना है. इसका अर्थ समर्थन नहीं है. इसका अर्थ यह है कि भारत ने यह आकलन किया है कि नेप्यीडॉ की सत्ता से संपर्क तोड़ देने से न भारत की सुरक्षा मजबूत होगी, न सीमावर्ती समाज सुरक्षित होंगे और न ही भारत के क्षेत्रीय हित आगे बढ़ेंगे. पीछे हटने से भारत का प्रभाव कम होगा, जबकि समस्याएं वहीं बनी रहेंगी बल्कि बढ़ भी सकती हैं.

यहां एक नैतिक असहजता अवश्य है, और उसे छिपाया नहीं जाना चाहिए. म्यांमार की आंतरिक स्थिति जटिल और पीड़ादायक है. भारत म्यांमार की जनता की आकांक्षाओं से उदासीन नहीं रह सकता. लेकिन विदेश नीति अक्सर मूल्यों और हितों के बीच की कठिन जगह में बनाई जाती है. म्यांमार के मामले में भारत को लोकतांत्रिक संवेदनाओं, सीमा सुरक्षा, मानवीय चिंताओं, रणनीतिक पहुंच, क्षेत्रीय स्थिरता और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा - इन सबके बीच संतुलन बनाना पड़ता है. यह संतुलन आसान नहीं है, लेकिन अपरिहार्य है.

म्यांमार भारत के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया का भूमि-द्वार

दूसरा बड़ा कारण संपर्क यानी कनेक्टिविटी है. म्यांमार भारत के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया का भूमि-द्वार है. म्यांमार के बिना भारत की एक्ट ईस्ट नीति भौगोलिक रूप से अधूरी रह जाती है. कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग सामान्य ढांचागत परियोजनाएं नहीं हैं. ये रणनीतिक गलियारे हैं. ये भारत के पूर्वोत्तर को म्यांमार, थाईलैंड, आसियान और व्यापक इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से जोड़ते हैं.

दशकों से भारत का पूर्वोत्तर भौगोलिक सीमाओं से जूझता रहा है. म्यांमार के रास्ते संपर्क-व्यवस्था इस स्थिति को बदल सकती है. इससे पूर्वोत्तर को नए व्यापारिक मार्ग, बेहतर लॉजिस्टिक विकल्प और भारत की पूर्वी आर्थिक कूटनीति में अधिक सक्रिय भूमिका मिल सकती है. लेकिन इन परियोजनाओं में भू-भाग की कठिनाई, प्रशासनिक देरी, धन-संबंधी चुनौतियों और अब संघर्ष के कारण विलंब हुआ है. यदि म्यांमार अस्थिर रहता है, तो भारत की पूर्वी संपर्क-कल्पना भी सीमित रहेगी.

इसलिए जब भारत म्यांमार से कलादान या त्रिपक्षीय राजमार्ग पर बात करता है, तो वह केवल सड़क, बंदरगाह और पुलों की बात नहीं कर रहा होता. वह भारत की पूर्वी सीमा और पूर्वोत्तर के भविष्य की बात कर रहा होता है.

म्यांमार में अवसर तो हैं पर वातावरण नाजुक

तीसरा कारण आर्थिक है. भारत म्यांमार के साथ कृषि, एग्रो-प्रोसेसिंग, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खनन और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों में व्यापार और निवेश बढ़ाना चाहता है. महत्वपूर्ण खनिजों का उल्लेख विशेष रूप से अहम है. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा तकनीकों के युग में महत्वपूर्ण खनिज और रेयर अर्थ तत्व रणनीतिक शक्ति के साधन बनते जा रहे हैं. म्यांमार का संसाधन आधार इसलिए भारत के लिए अतिरिक्त महत्व रखता है.

लेकिन यहां भी भारत को यथार्थवादी रहना होगा. म्यांमार कोई आसान आर्थिक साझेदार नहीं है. संघर्ष, प्रतिबंध, शासन-व्यवस्था की कमजोरी, कमजोर ढांचा और राजनीतिक अनिश्चितता बड़े पैमाने पर आर्थिक जुड़ाव को कठिन बनाते हैं. इसलिए म्यांमार में भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाएं अभी दिशा तो दिखाती हैं, लेकिन उनके परिणाम सुनिश्चित नहीं हैं. अवसर है, पर वातावरण नाजुक है.

चौथा कारण क्षेत्रीय संतुलन है. चीन म्यांमार में एक बड़ा खिलाड़ी है. उसके आर्थिक, ढांचागत, ऊर्जा और सुरक्षा हित गहरे हैं. चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारा, क्यौकफ्यू गहरे समुद्री बंदरगाह, ऊर्जा पाइपलाइनें और म्यांमार के भीतर विभिन्न ताकतों से चीन के संबंध उसे पर्याप्त प्रभाव देते हैं.

1937 तक ब्रिटिश भारत का हिस्सा था बर्मा

भारत म्यांमार में चीन की बराबरी डॉलर-दर-डॉलर नहीं कर सकता और उसे ऐसा दिखावा भी नहीं करना चाहिए. भारत की स्थिति अलग है. उसके पास भूगोल है, साझा सीमा है, सभ्यतागत संबंध हैं, लोकतांत्रिक अनुभव है, विकास सहयोग है और पूर्वोत्तर का स्वाभाविक जुड़ाव है. भारत का उद्देश्य चीन को म्यांमार से हटाना नहीं है. वह न तो व्यावहारिक है और न ही आवश्यक. भारत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि म्यांमार किसी एक बाहरी संबंध पर अत्यधिक निर्भर न हो और कई साझेदारों के साथ जुड़ा रहे. इसे चीन-विरोधी नीति के रूप में नहीं, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन की नीति के रूप में समझना चाहिए.

भारत-म्यांमार संबंधों की एक नरम सभ्यतागत परत भी है. बर्मा 1937 तक ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, जब उसे अलग कर एक पृथक ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया गया. लेकिन भारत और म्यांमार का संबंध औपनिवेशिक काल से बहुत पुराना है. सदियों से दोनों के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और लोगों के स्तर पर संपर्क रहे हैं.

बौद्ध धर्म इस संबंध का एक महत्वपूर्ण पुल है. बोधगया म्यांमार की धार्मिक चेतना में विशेष स्थान रखता है. इस यात्रा की प्रतीकात्मकता दिल्ली की बैठकों से पहले ही शुरू हो गई थी. राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग पहले गया/बोधगया गए और बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक महाबोधि मंदिर में प्रार्थना की. उसके बाद वे आधिकारिक वार्ताओं के लिए नई दिल्ली पहुंचे.

मिन आंग ह्लाइंग की यात्रा के मायने समझिए

भारत के लिए यह क्रम महत्वपूर्ण था. इससे यात्रा को केवल सुरक्षा, सीमा-प्रबंधन और संपर्क-परियोजनाओं के संदर्भ में नहीं, बल्कि भारत और म्यांमार के पुराने बौद्ध और सभ्यतागत संबंधों के संदर्भ में भी प्रस्तुत करने का अवसर मिला. यह सभ्यतागत रिश्ता नीति को निर्धारित नहीं करता, लेकिन संबंधों को एक गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक आधार अवश्य देता है.

इसलिए राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग की यात्रा को कई परतों में पढ़ना चाहिए. म्यांमार के लिए यह बाहरी जुड़ाव को व्यापक बनाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय साझेदारों के साथ संपर्क बनाए रखने का संकेत है. भारत के लिए इसका प्रतीकात्मक महत्व है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण इसका व्यावहारिक एजेंडा है.

दिल्ली की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं - पूर्वी सीमा पर अधिक स्थिरता, बेहतर सीमा-सहयोग, संपर्क-परियोजनाओं में प्रगति, जहां संभव हो वहां व्यापार का विस्तार, और एक ऐसा म्यांमार जो भारत और व्यापक क्षेत्र से जुड़ा रहे. भारत की म्यांमार नीति सरल नहीं है. वह नैतिक रूप से सहज भी नहीं है. लेकिन वह भूगोल में निहित है और विदेश नीति में भूगोल अक्सर सबसे जिद्दी सच्चाई होता है.

(Robinder Sachdev, नई दिल्ली स्थित The Imagindia Institute के अध्यक्ष हैं. वे विश्व मामलों के विशेषज्ञ और लेखक हैं. Trumpotopia उनकी नवीनतम पुस्तक है.)