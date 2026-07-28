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ऊंचे पद पर बैठे शख्‍स का करीबी यदि विदेश में रहता है तो क्‍या कहता है कानून? चीन और भारत का अंतर जानिए

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET-UG) पेपर लीक के विरोध-प्रदर्शन के दौरान ये सवाल उठा है कि कई नेताओं-नौकरशाहों के बच्‍चे विदेश में पढ़ाई या नौकरी करते हैं, इसलिए ये तबका युवाओं की समस्‍या से अनजान हैं.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 28, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:50 PM IST
ऊंचे पद पर बैठे शख्‍स का करीबी यदि विदेश में रहता है तो क्‍या कहता है कानून? चीन और भारत का अंतर जानिए

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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