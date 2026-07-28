नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET-UG) पेपर लीक के विरोध-प्रदर्शन के दौरान ये सवाल उठा है कि कई नेताओं-नौकरशाहों के बच्चे विदेश में पढ़ाई या नौकरी करते हैं, इसलिए ये तबका युवाओं की समस्या से अनजान हैं. कई मामलों में देखा गया कि बच्चे या जीवनसाथी परमानेंट सिटीजन के रूप में किसी विकसित देश में रह रहे हैं. इस कड़ी में चीन का उदाहरण पेश किया जा रहा है जहां ऐसे नेताओं-नौकरशाहों को Naked Official (नेकेड ऑफिशियल) कहा जाता है और उन पर नजर रखी जाती है.
नेकेड ऑफिशियल
'नेकेड ऑफिशियल्स' (Naked Officials) या चीनी भाषा में 'लुओ गुआन' (Luǒ Guān) का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (CPC) या चीनी सरकार के ऐसे अधिकारियों से है, जिनके जीवनसाथी और/या बच्चे विदेश में बस गए हैं (चाहे वे वहां के स्थायी निवासी हों या नागरिक), जबकि अधिकारी खुद अपने पद पर बना रहता है. यह शब्द आम तौर पर तब इस्तेमाल होता है जब अधिकारी तो चीन में ही रहता है, लेकिन उसका करीबी परिवार विदेश चला जाता है. जिससे अधिकारी देश में 'अकेला' या बिना करीबी परिवार के रह जाता है. एक दशक से भी ज्यादा समय से चीन सार्वजनिक अधिकारियों की इस श्रेणी को नियंत्रित और मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा है.
चीन इस मामले को भ्रष्टाचार, गैर-कानूनी तरीके से संपत्ति बाहर भेजने और निजी तौर पर अमीर बनने की कोशिश के नजरिए से देखता है. अगर किसी अधिकारी का परिवार विदेश में है, तो सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा मान सकती है. जिसकी जांच-पड़ताल, जानकारी का खुलासा और उस पर पाबंदियां जरूरी हो सकती हैं. हालांकि इसे अपने-आप में अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता.
2009 में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सेंट्रल कमीशन फ़ॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन (CCDI) ने 'नेकेड ऑफिशियल्स' पर ज्यादा निगरानी रखने की मांग की. 2010 में, सुपरविजन मिनिस्ट्री ने उन सरकारी अधिकारियों के मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए औपचारिक रूप से नियम लागू किए, जिनके जीवनसाथी और बच्चे दोनों विदेश चले गए थे. इसका मुख्य मकसद भ्रष्टाचार, गैर-कानूनी तरीके से संपत्ति ट्रांसफर करने और देश से पूंजी बाहर ले जाने (कैपिटल फ़्लाइट) को रोकने के लिए जानकारी जुटाना और निगरानी बढ़ाना था.
तब से नीतियों को और सख्त कर दिया गया है. 2014 में प्रमोशन के नियमों में बदलाव किए गए. इनमें ऐसे उपाय भी शामिल थे जो उन सरकारी अधिकारियों के पदों के प्रबंधन से जुड़े थे जिनके जीवनसाथी विदेश चले गए हैं. इन नियमों के तहत ऐसे अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर प्रमोशन पाने से रोक दिया गया और उन्हें सेना, कूटनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, खुफिया विभाग, गोपनीय और अन्य अहम नेतृत्व वाली भूमिकाओं में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया.
ग्वांगडोंग का किस्सा
उसी साल ग्वांगडोंग प्रांत में पहली बार बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई, जहां जांचकर्ताओं ने 1,000 से ज्यादा ऐसे अधिकारियों की पहचान की. इनमें से 866 अधिकारियों का पद घटा दिया गया. उनका तबादला कर दिया गया, या उनसे इस्तीफा देने या समय से पहले रिटायर होने को कहा गया. प्रभावित लोगों में मेयर और स्थानीय स्तर के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे. बाद में लगभग 200 अधिकारियों ने अपने परिवारों को मुख्य भूमि चीन वापस बुला लिया, ताकि वे कुछ खास पदों पर बने रहने के योग्य हो सकें.
2014 के आखिर तक कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल ऑर्गनाइजेशन डिपार्टमेंट ने पूरे देश में लगभग 3,200 'नेकेड ऑफ़िशियल' की पहचान करने की रिपोर्ट दी. इनमें से 1,000 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, उनका तबादला किया गया या उन्हें संवेदनशील पदों से हटा दिया गया.
क्वासी-नेकेड ऑफिशियल
अगली बड़ी सख्ती 2022 में हुई, जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमिटी ने मंत्री-स्तर के अधिकारियों के जीवनसाथी और बच्चों के लिए विदेशी रियल एस्टेट या विदेशी कंपनियों में शेयर रखने पर रोक लगा दी. यह कदम हितों के टकराव को कम करने, छिपी हुई संपत्ति बनाने के मौकों को सीमित करने और भ्रष्टाचार-रोधी उपायों को मजबूत करने के मकसद से लगाई गई व्यापक पाबंदियों का हिस्सा था.
पिछले 12 महीनों में फिर से आंतरिक जांच की गई है. इस दायरे में 'क्वासी-नेकेड ऑफिशियल' (ऐसे अधिकारी जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं लेकिन जीवनसाथी चीन में ही रहते हैं) को भी शामिल किया गया. सेंट्रल ऑर्गनाइजेशन डिपार्टमेंट ने पूरे देश में सर्वे किए. इन जांचों के बाद कई अधिकारियों को प्रमोशन या नियुक्ति नहीं मिल पाई. आंतरिक अनुशासनात्मक अभियानों के तहत उन्हें लीडरशिप के पदों से हटाने की मांग की गई, क्योंकि वे संबंधित श्रेणियों में पाए गए थे.
भारत की क्या है स्थिति
भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत मंत्रियों, सांसदों, विधायकों या वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को यह सार्वजनिक रूप से बताना जरूरी हो कि क्या उनके जीवनसाथी या बच्चे किसी दूसरे देश के स्थायी निवासी या नागरिक हैं, या क्या उनका करीबी परिवार पढ़ाई या काम के सिलसिले में विदेश में रहता है. इसी तरह चुनाव कानूनों, सर्विस नियमों या टैक्स कानूनों के तहत जरूरी सामान्य संपत्ति की जानकारी के अलावा करीबी परिवार के सदस्यों की विदेश में मौजूद बड़ी संपत्ति की जानकारी देने के लिए कोई खास कानूनी ढांचा भी नहीं है.
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भारत निर्वाचन आयोग के पास हलफनामा दाखिल करके अपनी संपत्ति, देनदारियों और वित्तीय हितों की जानकारी देनी होती है. जबकि कुछ सरकारी कर्मचारियों पर संपत्ति की जानकारी देने से जुड़े सर्विस कंडक्ट नियम लागू होते हैं. इसके अलावा इनकम-टैक्स एक्ट के तहत, जहां लागू हो, निवासियों को विदेशी संपत्ति के बारे में जानकारी देने की जिम्मेदारी हो सकती है. हालांकि भारत में चीन की तरह कोई ऐसा स्पष्ट जानकारी देने का ढांचा नहीं है जो खास तौर पर उन वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से जुड़ा हो जिनके करीबी परिवार के सदस्य विदेश में रहते हैं, काम करते हैं या स्थायी रूप से बस गए हैं.
चीनी मॉडल की जरूरत
भारत में कई राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के परिवार विदेश में रहते हैं. अगर ऐसा ही कोई नियम भारत में होता, तो वे भी ऐसी जांच के दायरे में आते. मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और ऊंचे सार्वजनिक पदों पर बैठे अन्य लोगों के लिए जानकारी देना जरूरी बनाने वाले कानून पर पारदर्शिता के उपाय के तौर पर विचार किया जा सकता है. लिहाजा भारत में 'नेकेड ऑफिशियल्स' (ऐसे अधिकारी जिनके परिवार विदेश में रहते हैं) पर बहस शुरू करने का समय आ गया है. 'नेकेड ऑफिशियल्स' पर चीनी मॉडल यह नहीं मानता कि ऐसा हर अधिकारी भ्रष्ट ही होगा. हालांकि यह इस सिद्धांत पर काम करता है कि ऐसी स्थितियों में ज्यादा जानकारी देने, सतर्क रहने और संस्थागत जांच की जरूरत हो सकती है क्योंकि इसमें हितों का टकराव, भ्रष्टाचार का जोखिम या गैर-कानूनी तरीके से संपत्ति बाहर भेजने जैसी चिंताएं हो सकती हैं.
इस तरह की जरूरी जानकारी से इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं:
क्या अधिकारी का जीवनसाथी या बच्चा किसी दूसरे देश का स्थायी निवासी या नागरिक है?
क्या अधिकारी का करीबी परिवार अभी विदेश में रहता है, या हाल ही में वहां रहा है?
क्या अधिकारी या उनके करीबी परिवार के सदस्यों के पास विदेश में बड़ी संपत्ति है, जैसे रियल एस्टेट, बैंक खाते या बिजनेस में हिस्सेदारी, जिसके बारे में कानूनी तौर पर जानकारी देना जरूरी है?
क्या परिवार का कोई करीबी सदस्य विदेशी सरकारों, विदेशी सरकारी कंपनियों या रणनीतिक रूप से संवेदनशील विदेशी कंपनियों में काम करता है या उनमें उनकी बड़ी वित्तीय हिस्सेदारी है?
क्या परिवार के किसी करीबी सदस्य ने किसी दूसरे देश में निवेश कार्यक्रमों के जरिए लंबे समय तक रहने की अनुमति, निवेश वीजा या नागरिकता हासिल की है?
ऐसे सिस्टम का मकसद पारदर्शिता, जवाबदेही और हितों के टकराव (conflict-of-interest) से बचाव को बढ़ावा देना होगा. इसमें किसी गलत काम या भ्रष्टाचार का पहले से अनुमान नहीं लगाया जाएगा. अपने बच्चे को पढ़ाई, काम या रहने के लिए विदेश भेजने में कोई बुराई नहीं है, और ऐसा करने से ही यह साबित नहीं होता कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, उसकी वफादारी बंटी हुई है या वह भारत के प्रति वफादार नहीं है. अगर कोई पॉलिसी लाई जाती है, तो उसमें प्राइवेसी, सही कानूनी प्रक्रिया और जायज निजी हालात के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय होने चाहिए. इसे सभी राजनीतिक पार्टियों, सरकारों और ऊंचे सरकारी पदों पर बैठे लोगों पर बिना किसी डर, पक्षपात या छूट के एक समान रूप से लागू किया जाना चाहिए.