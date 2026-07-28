भारत में कई राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के परिवार विदेश में रहते हैं. अगर ऐसा ही कोई नियम भारत में होता, तो वे भी ऐसी जांच के दायरे में आते. मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और ऊंचे सार्वजनिक पदों पर बैठे अन्य लोगों के लिए जानकारी देना जरूरी बनाने वाले कानून पर पारदर्शिता के उपाय के तौर पर विचार किया जा सकता है. लिहाजा भारत में 'नेकेड ऑफिशियल्स' (ऐसे अधिकारी जिनके परिवार विदेश में रहते हैं) पर बहस शुरू करने का समय आ गया है. 'नेकेड ऑफिशियल्स' पर चीनी मॉडल यह नहीं मानता कि ऐसा हर अधिकारी भ्रष्ट ही होगा. हालांकि यह इस सिद्धांत पर काम करता है कि ऐसी स्थितियों में ज्‍यादा जानकारी देने, सतर्क रहने और संस्थागत जांच की जरूरत हो सकती है क्योंकि इसमें हितों का टकराव, भ्रष्टाचार का जोखिम या गैर-कानूनी तरीके से संपत्ति बाहर भेजने जैसी चिंताएं हो सकती हैं.