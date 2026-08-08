नेहरू ने न की होती वो 'गलती' तो आज भारत का होता 'ग्वादर', पश्चिम एशिया में चलता सिक्का; चीन नहीं बना पाता CPEC

Why Nehru Rejected Oman Offer Regarding Gwadar? अरब सागर के मुहाने पर स्थित ग्वादर बंदरगाह आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है. होर्मुज स्ट्रेट के नजदीक यह बंदरगाह आज चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) की धुरी बना हुआ है. अगर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू एक बड़ी गलती नहीं करते तो यह बंदरगाह आज भारत का हिस्सा होता और पूरे पश्चिम एशिया में भारत का सिक्का चल रहा होता. इस बंदरगाह के भारत के पास होने पर चीन चाहकर भी वहां से CPEC निकालने की जुर्रत नहीं कर पाता. आखिर नेहरू की वह गलती क्या थी, जिसका खामियाजा देश आज भी भुगत रहा है. आइए, आज आपको कूटनीति के उस भूला-बिसरा अध्याय के बारे में बताते हैं, जब ग्वादर भारत का हिस्सा बन सकता था लेकिन एक गलती की वजह से बन नहीं पाया.
असल में ग्वादर बंदरगाह 1783 से ओमान के सुल्तान के नियंत्रण में था. ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार, 1956 के आसपास में ओमान के सुल्तान ने इस बंदरगाह को भारत को बेचने की पेशकश की थी. उस दौर में भारत और ओमान के संबंध बहुत प्रगाढ़ थे. उस वक्त ओमान का शाही परिवार भारतीय प्रशासन पर गहरा भरोसा करता था. यहां तक कि ग्वादर का प्रशासनिक तंत्र कई मायनों में भारत पर निर्भर था. इसीलिए उसने ग्वादर बेचने के लिए पहले भारत को ही ऑफर किया.
ओमान यह बंदरगाह बेचने का फैसला किया तो उसकी अपनी वजहें थीं. असल में ओमान के लिए अरब सागर के दूसरी तरफ स्थित इस छोटे से तटीय इलाके का शासन चलाना आर्थिक और सैन्य दृष्टि से मुश्किल हो रहा था. इसलिए बढ़ती परेशानियों से बचने के लिए उसने इसे बंदरगाह को बेचने का फैसला किया. उस वक्त तक बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका था. लेकिन ओमान ने यह बंदरगाह पाकिस्तान को देने के बजाय भारत को ऑफर दिया. सुल्तान की ओर से उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अनौपचारिक प्रस्ताव भेजा गया. लेकिन नेहरू ने इसे ठुकरा दिया.
पीएम नेहरू का मानना था कि ग्वादर बंदरगाह भारत की मुख्य भूमि से सीधे नहीं जुड़ा है और पाकिस्तान से चारों ओर घिरा हुआ है. ऐसे में एक 'एन्क्लेव' के रूप में उसकी सुरक्षा करना बेहद कठिन होगा. अगर पाकिस्तान उस पर हमला करता है, तो भारत को केवल समुद्री या हवाई मार्ग से ही रसद भेजनी होगी. ऐसे में सीमित नौसैनिक क्षमता के कारण इसे अपने बनाए रखना एक भारी सैन्य बोझ साबित होगा.
उस वक्त ग्वादर कोई आधुनिक बंदरगाह नहीं, बल्कि मछुआरों का छोटा सा गांव था. ऐसे में नए स्वतंत्र हुए भारत में गरीबी, खाद्यान्न संकट और औद्योगिक विकास पर काम करने बजाय नए इलाके में भारी निवेश करना नेहरू को व्यावहारिक नहीं लगा.
नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति भी उनके फैसले की रुकावट बन गई. नेहरू सोचते थे कि अगर भारत ग्वादर बंदरगाह को खरीद लेता ह तो पाकिस्तान इसे उकसावे या आक्रामकता के रूप में देख सकता है. वे पाकिस्तान से रिश्तों में और खटास नहीं लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ओमान का ऑफर नामंजूर कर दिया.
नेहरू सरकार के इस फैसले से ओमान के सुल्नान को गहरी निराशा हुई. भारत की ओर से प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद ओमान ने 8 सितंबर 1958 को ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान को बेच दिया. इसलिए दोनों के बी 30 लाख पाउंड की डील हुई और यह शानदार बंदरगाह हमेशा के लिए पाकिस्तान का हिस्सा बन गया.
अगर तत्कालीन पीएम नेहरू 1956 में ओमान का ऑफर न ठुकराते तो आज पश्चिम एशिया में भारत की तूती बोल रही होती. ऐसा होने पर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) कभी अस्तित्व में ही नहीं आ पाता. साथ ही, चीन को अरब सागर में अपनी सीधी पहुंच बनाने का मौका कभी नहीं मिलता.
ग्वादर बंदरगाह अगर भारत के पास होता तो वह वह उसे सिविल और नेवल बेस के रूप में विकसित करता. यह बेस न केवल टूरिज्म को बढ़ावा देता बल्कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत 24 घंटे होर्मुज स्ट्रेट के तैनात रहकर पूरे तेल मार्ग को कंट्रोल करते और ईरान को कभी इसे ब्लॉक करने का मौका नहीं मिल पाता. ऐसे में भारत को कभी तेल संकट भी नहीं होता.
अगर नेहरू 1956 में ओमान का ऑफर ठुकराने की गलती नहीं करते तो भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों से व्यापार करने के लिए ईरान के चाबहार पोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती. उस पर रहने के बजाय भारत के पास अपना खुद का एक ऐसा लॉजिस्टिक्स हब होता जो खाड़ी देशों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनता.
ग्वादर में भारतीय की हवाई और नौसैनिक उपस्थिति से पाकिस्तान हमेशा दो मोर्चों पर घिरा रहता. इससे पाकिस्तान की नौसेना अरब सागर में पूरी तरह पंगु हो जाती और बलूचिस्तान क्षेत्र में भारत की स्थिति बेहद मजबूत होती. लेकिन यह ऐतिहासिक मौका नेहरू ने गंवा दिया.
अगर वे उस वक्त थोड़ी दूरदर्शी सोच दिखाते तो इतिहास कुछ और होता और भारत कब का एक ताकतवर मुल्क बन चुका होता. ग्वादर का हाथ से निकल जाना भारत के इतिहास की ऐसी बड़ी रणनीतिक चूक रही है, जिस पर रक्षा विशेषज्ञ आज भी अफसोस जताते हैं और इसके लिए नेहरू को कोसते हैं.