नेहरू ने न की होती वो 'गलती' तो आज भारत का होता 'ग्वादर', पश्चिम एशिया में चलता सिक्का; चीन नहीं बना पाता CPEC

Why Nehru Rejected Oman Offer Regarding Gwadar? अरब सागर के मुहाने पर स्थित ग्वादर बंदरगाह आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है. होर्मुज स्ट्रेट के नजदीक यह बंदरगाह आज चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) की धुरी बना हुआ है. अगर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू एक बड़ी गलती नहीं करते तो यह बंदरगाह आज भारत का हिस्सा होता और पूरे पश्चिम एशिया में भारत का सिक्का चल रहा होता. इस बंदरगाह के भारत के पास होने पर चीन चाहकर भी वहां से CPEC निकालने की जुर्रत नहीं कर पाता. आखिर नेहरू की वह गलती क्या थी, जिसका खामियाजा देश आज भी भुगत रहा है. आइए, आज आपको कूटनीति के उस भूला-बिसरा अध्याय के बारे में बताते हैं, जब ग्वादर भारत का हिस्सा बन सकता था लेकिन एक गलती की वजह से बन नहीं पाया.