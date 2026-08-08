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नेहरू ने न की होती वो 'गलती' तो आज भारत का होता 'ग्वादर', पश्चिम एशिया में चलता सिक्का; चीन नहीं बना पाता CPEC

Oman Offer of Gwadar to India: कहते हैं कि कभी एक व्यक्ति की गलती पीढ़ियों के लिए गहरा जख्म दे जाती है. देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू भी ऐसी ही एक 'गलती' न करते तो आज 'ग्वादर'भारत का होता और पश्चिम एशिया में हमारा सिक्का चल रहा होता. ऐसा होने पर चीन चाहकर भी वहां CPEC नहीं बना पाता.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 08, 2026, 04:34 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:36 AM IST
नेहरू ने न की होती वो 'गलती' तो आज भारत का होता 'ग्वादर', पश्चिम एशिया में चलता सिक्का; चीन नहीं बना पाता CPEC
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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