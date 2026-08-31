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ना तोप दागेगा, ना मिसाइल छोड़ेगा, फिर क्या करेगा INS Nipun? जानिए नौसेना को इस खास जहाज की जरूरत क्यों पड़ी

Role of INS Nipun Indian Navy: भारतीय नौसेना को एक पोत मिला है, जो ना तोप दागेगा और ना ही मिसाइल छोड़ेगा. इसके बावजूद उसे इंडियन नेवी की रीढ़ कहा जा रहा है. आखिर निपुण क्या काम करने जा रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 31, 2026, 05:09 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:19 AM IST
ना तोप दागेगा, ना मिसाइल छोड़ेगा, फिर क्या करेगा INS Nipun? जानिए नौसेना को इस खास जहाज की जरूरत क्यों पड़ी
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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