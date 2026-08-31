/ना तोप दागेगा, ना मिसाइल छोड़ेगा, फिर क्या करेगा INS Nipun? जानिए नौसेना को इस खास जहाज की जरूरत क्यों पड़ी

Why Indian Navy Needed INS Nipun? जब भी किसी नौसैन्य युद्धपोत की बात होती है, तो हमारे दिमाग में भारी-भरकम तोपें, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें, रडार सिस्टम और दुश्मन के जहाजों को ध्वस्त करने की तस्वीरें उभरती हैं. लेकिन भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी INS निपुण (INS Nipun) इस पारंपरिक परिभाषा से बिल्कुल अलग है. यह जहाज न तो दुश्मन पर तोप से गोले दागेगा और न ही आसमान या समंदर में मिसाइल छोड़ेगा. इसके बावजूद यह भारतीय नौसेना के सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक परिसंपत्तियों में से एक कहा जा रहा है.
असल में INS निपुण एक डाइविंग सपोर्ट वेसल (Diving Support Vessel - DSV) है. यह युद्ध लड़ने के बजाय युद्ध लड़ने वाले जहाजों, पनडुब्बियों और गोताखोरों की रक्षा करने का काम करेगा. साथ ही, समुद्र की अथाह गहराइयों में जटिल अभियानों को अंजाम देने का जिम्मा भी निभाएगा. हिन्द महासागर में बढ़ती चुनौतियों के बीच भारतीय नौसेना को इस खास जहाज की क्यों आवश्यकता पड़ गई है. इसे समझने के लिए आपको इस पोत के तकनीकी पहलुओं और रणनीतिक महत्व को जानना जरूरी है.
INS निपुण का निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) विशाखापट्टनम में हुआ है. यह पोत भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल का एक बेहतरीन उदाहरण है. इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है.
यह पोत लगभग 118 मीटर लंबा और इसका वजन करीब 9,350 टन है. यह पोत डीप-सी डाइविंग, पनडुब्बी बचाव, अंडरवाटर सर्च एवं साल्वेज के लिए बनाया गया है. इस पोत में डाइविंग बेल, हाइपरबेरिक चैंबर, ROV (रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल) की सुविधा है. साथ ही, बड़े नौसैन्य हेलीकॉप्टरों के संचालन के लिए बड़ा डेक भी बनाया गया है.
किसी भी आधुनिक नौसेना को केवल हमलावर जहाजों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे सहायता और बचाव जहाजों की भी समान रूप से जरूरत होती है. INS निपुण ऐसा ही एक जहाज है, जो अब भारतीय नौसेना की रीढ़ बनने जा रहा है. इस जरूरत के पीछे कई कारण रहे हैं:
सामान्य गोताखोर समुद्र में केवल कुछ मीटर की गहराई तक ही जा सकते हैं. लेकिन नौसैन्य अभियानों के दौरान समुद्र में सैकड़ों मीटर नीचे जाकर काम करना पड़ता है. INS निपुण यह काम बखूबी कर सकेगा. यह पोत सैचुरेशन डाइविंग प्रणाली से लैस है. इसके जरिए गोताखोर अत्यधिक दबाव वाले वातावरण में रहकर समुद्र के गहरे तल पर काम कर सकते हैं.
जब समुद्र में कोई दुर्घटना होती है, कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर जाता है या कोई उपकरण डूब जाता है, तो उसे खोजना और बाहर निकालना एक बेहद मुश्किल काम होता है. लेकिन INS निपुण इस काम को बखूबी कर सकेगा. इस पोत में आधुनिक सोनार, अंडरवाटर कैमरा और अत्याधुनिक क्रेन्स लगे हैं. वे गहरे पानी से भी भारी मलबे या संवेदनशील सैन्य उपकरणों को सुरक्षित बाहर निकालने में सक्षम हैं.
भारतीय नौसेना के पास उन्नत डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल (DSRV) प्रणालियां मौजूद हैं. INS निपुण इन DSRV प्रणालियों के लिए एक मजबूत और गतिशील प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है. यदि समुद्र के बीच में कोई पनडुब्बी संकट में फंसती है, तो INS निपुण तुरंत वहां पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर सकता है.
समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल, तेल और गैस की पाइपलाइनें और तटीय सैन्य प्रतिष्ठान देश की सुरक्षा के लिए बेहद अहम हैं. INS निपुण इन संवेदनशील अंडरवाटर संरचनाओं की नियमित निगरानी, रखरखाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका निभाएगा.
यह जहाज प्रत्यक्ष युद्ध में दुश्मन पर हमला करने के लिए नहीं बना है, बल्कि इसका मिशन "मिशन-क्रिटिकल सपोर्ट" प्रदान करना है. INS निपुण पर लगे विशेष मेडिकल चैंबर गोताखोरों के जीवन की रक्षा करेंगे. जहां इंसानों का जाना असंभव होता है, वहां यह जहाज रोबोटिक ROVs को समुद्र की गहराई में भेजकर लाइव मैपिंग और सर्च ऑपरेशन चलाएगा.
डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम (DP-2): समुद्र की तेज लहरों और हवाओं के बावजूद यह जहाज बिना लंगर डाले पानी में एक ही जगह पर एकदम स्थिर खड़ा रह सकता है. यह क्षमता डाइविंग और बचाव कार्यों के दौरान बहुत जरूरी होती है.
हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीन की बढ़ती गतिविधियों और पनडुब्बियों की आवाजाही को देखते हुए भारत को अपनी नौसैन्य तैयारियों को हर मोर्चे पर मजबूत करना जरूरी है. INS निपुण और इसकी सिस्टर शिप (INS निस्तार) के बेड़े में शामिल होने से भारतीय नौसेना की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता कई गुना बढ़ गई है.
यह न केवल भारतीय नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा, बल्कि मित्र देशों की नौसेनाओं को भी संकट के समय सहायता देने की भारत की क्षमता को मजबूत करता है. तोप और मिसाइल न होते हुए भी INS निपुण भारतीय नौसेना का वह अदृश्य और मजबूत स्तंभ है, जिसके बिना समुद्र की गहराई में कोई भी जटिल और जोखिम भरा मिशन अधूरा है.