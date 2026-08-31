/ना तोप दागेगा, ना मिसाइल छोड़ेगा, फिर क्या करेगा INS Nipun? जानिए नौसेना को इस खास जहाज की जरूरत क्यों पड़ी

Why Indian Navy Needed INS Nipun? जब भी किसी नौसैन्य युद्धपोत की बात होती है, तो हमारे दिमाग में भारी-भरकम तोपें, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें, रडार सिस्टम और दुश्मन के जहाजों को ध्वस्त करने की तस्वीरें उभरती हैं. लेकिन भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी INS निपुण (INS Nipun) इस पारंपरिक परिभाषा से बिल्कुल अलग है. यह जहाज न तो दुश्मन पर तोप से गोले दागेगा और न ही आसमान या समंदर में मिसाइल छोड़ेगा. इसके बावजूद यह भारतीय नौसेना के सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक परिसंपत्तियों में से एक कहा जा रहा है.